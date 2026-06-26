Estos son los códigos de Netflix para ver documentales, thrillers y dramas

Los códigos secretos de Netflix permiten explorar géneros y subgéneros que no aparecen en la portada principal. (Europa Press)

Muchos usuarios de Netflix pueden acceder a colecciones ocultas y ampliar sus opciones de visualización gracias a los códigos secretos de la plataforma. Esta funcionalidad, poco difundida y ajena a los menús tradicionales, permite navegar por géneros y subgéneros específicos, donde es posible encontrar películas, series y documentales que suelen quedar fuera de las recomendaciones automáticas y la portada principal.

Netflix estructura su catálogo en miles de categorías internas que, por lo general, no aparecen visibles para la mayoría de los usuarios. El sistema de recomendaciones, basado en algoritmos personalizados, limita el acceso a una fracción de la oferta total. Los códigos secretos abren la puerta a colecciones temáticas, nichos y producciones internacionales que de otra manera pasan inadvertidas. Así, resulta posible explorar desde cine clásico hasta documentales LGBTIQ+, pasando por propuestas de animación japonesa y thrillers extranjeros.

PUBLICIDAD

Acceder a estas categorías mediante códigos proporciona una alternativa para quienes buscan renovar sus hábitos de entretenimiento y evitar la sensación de que “no hay nada para ver” en la plataforma.

Documentales, thrillers y dramas tienen códigos específicos para ampliar las opciones de visualización. (Europa Press)

Cómo usar los códigos secretos en la plataforma

Cada código se asocia a una categoría concreta dentro del sistema de Netflix. Para utilizarlos, se requiere modificar la URL de la plataforma desde un navegador web, ya sea en computadora o dispositivo móvil:

PUBLICIDAD

Inicia sesión en tu cuenta de Netflix desde el navegador.

Dirígete a la barra de direcciones y observa la estructura de la URL, como en este ejemplo: https://www.netflix.com/browse/genre/13335.

Cambia el número final por el código de la categoría que te interese.

Presiona Enter para acceder directamente a la sección correspondiente.

Por ejemplo, para explorar documentales sobre crímenes, solo es necesario ingresar el código 9875 en la dirección https://www.netflix.com/browse/genre/9875.

Usar códigos secretos ayuda a encontrar producciones internacionales y temáticas poco difundidas. (Europa Press)

A continuación, se presenta una selección de los códigos más buscados en las últimas semanas en Netflix, distribuidos por género:

Códigos para ver documentales

3652: Documentales biográficos

2760: Documentales espirituales

5161: Documentales extranjeros

5349: Documentales históricos

4006: Documentales militares

7018: Documentales políticos

10005: Documentales religiosos

2595: Documentales sobre ciencia y naturaleza

9875: Documentales sobre crímenes

180: Documentales sobre deportes

90361: Documentales sobre música y conciertos

1159: Documentales sobre viajes y aventuras

3675: Documentales socioculturales

Códigos para ver thrillers

3269: Cine de intriga independiente

10504: Cine de intriga política

5505: Cine de intriga psicológica

11140: Cine de intriga sobrenatural

43048: Cine de intriga y acción

10499: Cine de intriga y crímenes

9147: Cine de intriga y espías

11014: Intriga y sci-fi

31851: Películas de gánsteres

9994: Películas de misterio

10306: Thriller extranjero

46588: Thrillers clásicos

972: Thrillers sensuales

Códigos para ver dramas

3653: Cine dramático basado en hecho reales

4961: Cine dramático basado en libros

3179: Cine dramático biográfico

7243: Cine dramático de deportes

11: Cine dramático militar

6616: Cine dramático político

1255: Cine dramático romántico

6889: Cine dramático sobre crímenes

5012: Cine dramático sobre la farándula

500: Dramas LGBTQ+

3947: Dramas sociales

Las recomendaciones automáticas no muestran la totalidad del catálogo disponible en Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se crean y actualizan los códigos

De acuerdo con la información sobre Netflix, la plataforma utiliza una combinación de inteligencia artificial y análisis humano para etiquetar y clasificar cada título. Un equipo de analistas y curadores revisa miles de contenidos, identifica elementos como reparto, trama, género y contexto cultural, y asigna etiquetas que se transforman en categorías y códigos específicos. Este proceso permite ofrecer recomendaciones más precisas y colecciones segmentadas.

PUBLICIDAD

Consejos para aprovechar los códigos secretos

Para sacar el máximo provecho de esta funcionalidad, conviene:

Hacer una lista personalizada con los códigos de mayor interés.

Modificar la URL cada vez que se desee explorar una nueva categoría.

Guardar los enlaces favoritos en el navegador para acceder rápidamente.

Compartir los códigos con amigos y familiares para ampliar el abanico de opciones disponibles.