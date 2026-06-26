Estos son los códigos de Netflix para ver documentales, thrillers y dramas

Muchos usuarios de Netflix pueden acceder a colecciones ocultas y ampliar sus opciones de visualización gracias a los códigos secretos de la plataforma. Esta funcionalidad, poco difundida y ajena a los menús tradicionales, permite navegar por géneros y subgéneros específicos, donde es posible encontrar películas, series y documentales que suelen quedar fuera de las recomendaciones automáticas y la portada principal.
Netflix estructura su catálogo en miles de categorías internas que, por lo general, no aparecen visibles para la mayoría de los usuarios. El sistema de recomendaciones, basado en algoritmos personalizados, limita el acceso a una fracción de la oferta total. Los códigos secretos abren la puerta a colecciones temáticas, nichos y producciones internacionales que de otra manera pasan inadvertidas. Así, resulta posible explorar desde cine clásico hasta documentales LGBTIQ+, pasando por propuestas de animación japonesa y thrillers extranjeros.
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Acceder a estas categorías mediante códigos proporciona una alternativa para quienes buscan renovar sus hábitos de entretenimiento y evitar la sensación de que “no hay nada para ver” en la plataforma.
Cómo usar los códigos secretos en la plataforma
Cada código se asocia a una categoría concreta dentro del sistema de Netflix. Para utilizarlos, se requiere modificar la URL de la plataforma desde un navegador web, ya sea en computadora o dispositivo móvil:
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- Inicia sesión en tu cuenta de Netflix desde el navegador.
- Dirígete a la barra de direcciones y observa la estructura de la URL, como en este ejemplo: https://www.netflix.com/browse/genre/13335.
- Cambia el número final por el código de la categoría que te interese.
- Presiona Enter para acceder directamente a la sección correspondiente.
Por ejemplo, para explorar documentales sobre crímenes, solo es necesario ingresar el código 9875 en la dirección https://www.netflix.com/browse/genre/9875.
A continuación, se presenta una selección de los códigos más buscados en las últimas semanas en Netflix, distribuidos por género:
Códigos para ver documentales
- 3652: Documentales biográficos
- 2760: Documentales espirituales
- 5161: Documentales extranjeros
- 5349: Documentales históricos
- 4006: Documentales militares
- 7018: Documentales políticos
- 10005: Documentales religiosos
- 2595: Documentales sobre ciencia y naturaleza
- 9875: Documentales sobre crímenes
- 180: Documentales sobre deportes
- 90361: Documentales sobre música y conciertos
- 1159: Documentales sobre viajes y aventuras
- 3675: Documentales socioculturales
Códigos para ver thrillers
- 3269: Cine de intriga independiente
- 10504: Cine de intriga política
- 5505: Cine de intriga psicológica
- 11140: Cine de intriga sobrenatural
- 43048: Cine de intriga y acción
- 10499: Cine de intriga y crímenes
- 9147: Cine de intriga y espías
- 11014: Intriga y sci-fi
- 31851: Películas de gánsteres
- 9994: Películas de misterio
- 10306: Thriller extranjero
- 46588: Thrillers clásicos
- 972: Thrillers sensuales
Códigos para ver dramas
- 3653: Cine dramático basado en hecho reales
- 4961: Cine dramático basado en libros
- 3179: Cine dramático biográfico
- 7243: Cine dramático de deportes
- 11: Cine dramático militar
- 6616: Cine dramático político
- 1255: Cine dramático romántico
- 6889: Cine dramático sobre crímenes
- 5012: Cine dramático sobre la farándula
- 500: Dramas LGBTQ+
- 3947: Dramas sociales
Cómo se crean y actualizan los códigos
De acuerdo con la información sobre Netflix, la plataforma utiliza una combinación de inteligencia artificial y análisis humano para etiquetar y clasificar cada título. Un equipo de analistas y curadores revisa miles de contenidos, identifica elementos como reparto, trama, género y contexto cultural, y asigna etiquetas que se transforman en categorías y códigos específicos. Este proceso permite ofrecer recomendaciones más precisas y colecciones segmentadas.
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Consejos para aprovechar los códigos secretos
Para sacar el máximo provecho de esta funcionalidad, conviene:
- Hacer una lista personalizada con los códigos de mayor interés.
- Modificar la URL cada vez que se desee explorar una nueva categoría.
- Guardar los enlaces favoritos en el navegador para acceder rápidamente.
- Compartir los códigos con amigos y familiares para ampliar el abanico de opciones disponibles.
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