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Honduras descarta conversaciones con Taiwán

La Cancillería hondureña aseguró que no existen gestiones oficiales para restablecer vínculos con la isla y reiteró que la política exterior del país se rige por los compromisos diplomáticos vigentes

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Honduras mantiene relaciones diplomáticas con China desde marzo de 2023. (FOTOS: La Prensa)
Honduras mantiene relaciones diplomáticas con China desde marzo de 2023. (FOTOS: La Prensa)

El Gobierno de Honduras aclaró este jueves que no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas, luego de que circularan versiones sobre un eventual acercamiento entre ambas partes.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional señaló que la información difundida no corresponde a la posición oficial del Estado hondureño y reiteró que la política exterior se desarrolla mediante los canales institucionales establecidos.

“La Cancillería aclara que Honduras no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas”, indicó la institución.

El pronunciamiento surge en medio de especulaciones sobre un posible acercamiento con Taiwán, tres años después de que Honduras decidiera romper relaciones diplomáticas con la isla y establecer vínculos oficiales con la República Popular China.

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Cancillería ratifica política exterior

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que todas las actuaciones en materia diplomática se realizan conforme a los procedimientos oficiales y a los compromisos internacionales vigentes.

La institución subrayó que la política exterior del país se conduce exclusivamente a través de los organismos competentes del Estado y en apego a los acuerdos diplomáticos asumidos por Honduras.

“Las actuaciones en materia de política exterior continuarán desarrollándose conforme a los procedimientos oficiales y a los compromisos diplomáticos vigentes”, agregó la Cancillería.

Las autoridades hondureñas no brindaron mayores detalles sobre el origen de las versiones que sugerían posibles conversaciones con Taiwán.

La Cancillería descartó cualquier gestión para restablecer relaciones con la isla. (FOTOS: Hondudiario)
La Cancillería descartó cualquier gestión para restablecer relaciones con la isla. (FOTOS: Hondudiario)

China reitera principio de “una sola China”

Paralelamente, la Embajada de la República Popular China en Honduras emitió un pronunciamiento en el que reiteró la vigencia del principio de “una sola China”.

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La representación diplomática recordó que existe un único Estado chino y sostuvo que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Asimismo, señaló que el Gobierno de la República Popular China es el único representante legítimo de China ante la comunidad internacional.

La embajada destacó que actualmente China mantiene relaciones diplomáticas con 183 países, entre ellos Honduras, vínculos que fueron formalmente establecidos en marzo de 2023.

Relaciones entre Honduras y China

Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el 26 de marzo de 2023, poniendo fin a más de ocho décadas de vínculos oficiales entre ambos gobiernos.

Ese mismo día, Tegucigalpa estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China, decisión que generó un amplio debate político y económico en el país.

Desde entonces, ambos gobiernos han firmado acuerdos de cooperación en áreas como infraestructura, comercio, agricultura, tecnología y educación.

La relación entre Honduras y China continúa vigente, según las autoridades.(FOTOS: Hondudiario)
La relación entre Honduras y China continúa vigente, según las autoridades.(FOTOS: Hondudiario)

Referencia a la ONU

La Embajada china también recordó la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1971, mediante la cual la ONU reconoció a la República Popular China como el único representante legítimo de China.

Según la misión diplomática, dicha resolución mantiene plena vigencia jurídica y constituye la base del reconocimiento internacional del principio de una sola China.

Además, sostuvo que en los documentos oficiales de Naciones Unidas, Taiwán figura como “Taiwán, Provincia de China”.

Debate geopolítico

El tema de las relaciones diplomáticas entre Honduras, China y Taiwán continúa siendo objeto de debate político tanto a nivel nacional como internacional.

Sectores políticos han cuestionado la ruptura con Taiwán, mientras otros respaldan el acercamiento con China argumentando beneficios económicos y comerciales.

Por ahora, la posición oficial del Gobierno hondureño es que no existen gestiones para restablecer relaciones con Taiwán y que los compromisos diplomáticos vigentes con la República Popular China continúan plenamente vigentes.

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