Panamá: El presidente José Raúl Mulino envía rescatistas a Venezuela tras los terremotos

El mandato firmado por José Raúl Mulino convirtió al Parque Omar en punto central y sumó sedes en gobernaciones, mientras Atlapa fue escenario del mensaje de solidaridad que abrió otra fase. (Imagen de cortesía)

El presidente José Raúl Mulino ordenó el envío de un equipo de Sinaproc a Venezuela para participar en la búsqueda y rescate de sobrevivientes de los dos terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026, mientras Panamá activó una jornada nacional de ayuda humanitaria para canalizar donaciones hacia la población afectada.

La medida quedó formalizada en el Decreto Ejecutivo No. 42, promulgado el 25 de junio de 2026, que habilitó el Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos Herrera, conocido como Parque Omar, como centro nacional de acopio y dispuso centros provinciales en las gobernaciones del país.

Mulino informó en la red social X que instruyó el envío de una misión de rescatistas y personal del Sistema Nacional de Protección Civil para colaborar en las labores de rescate y salvamento. El mandatario también expresó que espera que “se logre estabilizar los efectos de esta tragedia”.

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José Raúl Mulino ordenó el envío de un equipo de Sinaproc a Venezuela para participar en la búsqueda y rescate tras los terremotos del 24 de junio de 2026. (Imagen de archivo)

En otro mensaje dirigido al pueblo venezolano, el presidente sostuvo que Panamá ofrece una vez más su ayuda humanitaria a “países hermanos” y transmitió, en nombre del país, un mensaje de solidaridad por las consecuencias del sismo.

Panamá activó una jornada nacional de acopio para enviar ayuda a Caracas

La respuesta panameña no se limitó al despliegue de rescatistas. De acuerdo con el decreto, la jornada nacional fue creada para recolectar y canalizar bienes destinados a las personas afectadas por los terremotos en la República Bolivariana de Venezuela.

Además del envío de rescatistas, la jornada solidaria contempla recepción, clasificación, resguardo, traslado y entrega, con participación de entidades públicas, alcaldías, firmas privadas y organizaciones civiles bajo un mismo esquema. (Cortesía: Astrid Salazar)

El texto oficial señala que los dos movimientos telúricos causaron pérdidas humanas, daños en infraestructura pública y privada y afectaciones a miles de familias. También establece que la magnitud de los daños exige movilizar esfuerzos solidarios nacionales e internacionales para atender necesidades urgentes.

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El Parque Omar funcionará como centro nacional de recepción de donaciones en la capital. En las provincias, las gobernaciones servirán como centros de acopio, recepción, clasificación y resguardo de la ayuda entregada de forma voluntaria por la población.

La norma dispone que el Sistema Nacional de Protección Civil y el Despacho de la Primera Dama definirán qué bienes se necesitan y lo comunicarán por canales oficiales. También autoriza la participación de instituciones públicas, gobiernos locales, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.

El anuncio se hizo ante delegaciones extranjeras reunidas en Ciudad de Panamá

Mulino reiteró su mensaje de respaldo durante la apertura de la Undécima Conferencia Ministerial de la Junta de Gobierno de la Comunidad de las Democracias, celebrada en el centro de convenciones Atlapa, en la capital panameña.

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La respuesta incluye recolección, clasificación y resguardo de aportes en todo el país. El Ministerio de Gobierno asumió la logística a través del organismo de protección civil. La lista de insumos la definirán y difundirán autoridades. (captura de las redes del presidente de Panamá)

Allí afirmó: “No puedo iniciar mis palabras sin reiterar mi mensaje de profunda solidaridad con el pueblo amigo y hermano de Venezuela. Es en estos momentos en donde verdaderamente la solidaridad internacional cumple su propósito y nos debe invocar a todos la urgente cooperación, en la medida de las posibilidades de cada uno, para restaurar la normalidad ante una situación tan dolorosa y catastrófica”.

La decisión oficial responde, según los considerandos del decreto, a los principios de solidaridad, cooperación internacional y ayuda humanitaria. El documento añade que corresponde al Estado promover y coordinar iniciativas que permitan canalizar el apoyo de la ciudadanía, la empresa privada y las organizaciones no gubernamentales.

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El Ministerio de Gobierno, a través de Sinaproc, quedó a cargo de coordinar con las entidades competentes la recepción, clasificación, transporte y entrega de la ayuda recolectada. El decreto comenzó a regir desde su promulgación.