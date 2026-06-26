El mundo se moviliza para asistir a Venezuela con rescatistas, ayuda humanitaria y recursos tras el devastador terremoto

Un hombre observa los escombros de edificios destruidos en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela (REUTERS)

La respuesta internacional comenzó a desplegarse pocas horas después de los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela y provocaron una de las mayores emergencias de las últimas décadas en el país. Con al menos 188 personas fallecidas, más de 1.520 heridas y cientos de edificaciones dañadas o colapsadas, gobiernos de América, Europa y otras regiones pusieron en marcha operaciones para enviar rescatistas, personal médico, equipos especializados y ayuda humanitaria destinada a atender a miles de damnificados.

La prioridad inmediata de la comunidad internacional es reforzar las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Para ello comenzaron a movilizarse brigadas entrenadas en rescate urbano, perros especializados en localización de personas atrapadas, ingenieros estructurales, médicos de emergencia y especialistas en logística que trabajarán junto a las autoridades venezolanas en las zonas más afectadas.

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Escenas de dolor en La Guaira, donde familiares despiden a una de las víctimas de los potentes terremotos registrados en Venezuela (REUTERS)

Las Naciones Unidas coordinaron la llegada de equipos internacionales de búsqueda y rescate para fortalecer las operaciones en terreno. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, advirtió que la magnitud del desastre obligará a mantener un esfuerzo sostenido durante los próximos días.

“Los próximos días requerirán un enorme esfuerzo colectivo para apoyar la respuesta liderada por el gobierno y ayudar a las comunidades”, afirmó. También recordó que millones de venezolanos ya necesitaban asistencia humanitaria antes de los terremotos, por lo que la emergencia incrementa la vulnerabilidad de la población.

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Estados Unidos anunció uno de los mayores paquetes de apoyo. Además de movilizar equipos especializados de búsqueda y rescate, confirmó recursos económicos para financiar la respuesta humanitaria y facilitar el traslado de personal, equipos y suministros de emergencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la necesidad más urgente continúa siendo encontrar personas con vida bajo los edificios derrumbados.

Rescatistas trabajan entre los restos de edificaciones derrumbadas mientras una mujer sigue de cerca la búsqueda de sobrevivientes en La Guaira (REUTERS)

“La necesidad más inmediata en este momento son los esfuerzos de búsqueda y rescate”, declaró.

El Pentágono también participa en la operación mediante apoyo logístico y transporte aéreo para acelerar el ingreso de insumos y personal especializado hacia las áreas afectadas.

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En América Latina, varios países activaron mecanismos de cooperación prácticamente al mismo tiempo. México confirmó el envío de un contingente compuesto por rescatistas militares, personal sanitario, perros especializados, aeronaves, equipos de rescate y medicamentos. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la misión evaluará inicialmente las necesidades sobre el terreno para determinar si será necesario ampliar la asistencia.

Brasil también organizó un importante despliegue humanitario. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que enviará un avión militar con bomberos especializados en rescates, técnicos de Defensa Civil, expertos en telecomunicaciones y el equipamiento necesario para instalar un hospital de campaña que permita ampliar la capacidad de atención médica en las zonas afectadas.

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Rescatistas y vecinos trasladan a un hombre herido tras los terremotos que devastaron La Guaira, mientras continúan las labores de emergencia (REUTERS)

Chile, país con amplia experiencia en terremotos de gran magnitud, ofreció equipos especializados y ayuda humanitaria para colaborar con las operaciones de rescate. Ecuador anunció el traslado de especialistas en búsqueda urbana junto con perros entrenados y varias toneladas de equipamiento técnico.

El Salvador también activó su respuesta de emergencia. El gobierno informó el envío de personal médico, rescatistas, unidades caninas y suministros destinados a apoyar las tareas de localización de sobrevivientes. Panamá y República Dominicana se sumaron igualmente con brigadas de rescate, mientras Colombia preparó equipos integrados por miembros de sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y especialistas en gestión del riesgo para intervenir cuando las autoridades venezolanas lo requieran.

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Argentina anunció que pondrá a disposición médicos especializados en emergencias, ambulancias, enfermeros, brigadas USAR, drones, expertos en estructuras colapsadas, aeronaves militares y plantas potabilizadoras de agua. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, describió la situación venezolana como “una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente” y aseguró que los organismos involucrados trabajarán para brindar “una asistencia rápida, ordenada y eficaz”.

El video documenta la misión humanitaria de El Salvador con destino a Venezuela. Muestra la preparación y el transporte de asistencia, incluyendo botellas de agua y cajas, dentro de un almacén

En Europa, la asistencia comenzó a coordinarse tanto de manera bilateral como a través de mecanismos conjuntos. La Unión Europea activó el sistema satelital Copernicus para elaborar mapas de las zonas devastadas y facilitar el trabajo de los equipos de rescate. Paralelamente, el Mecanismo Europeo de Protección Civil inició la coordinación de los recursos ofrecidos por varios Estados miembros.

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Francia confirmó el despliegue inmediato de un contingente integrado por 85 especialistas en salvamento, desescombro y atención médica. Tras conversar con la encargada chavista, Delcy Rodríguez, el presidente Emmanuel Macron aseguró que su país está preparado para actuar junto con sus socios europeos según las necesidades que surjan durante la emergencia.

España también movilizó un avión militar con rescatistas, bomberos y personal especializado, además de planificar la instalación de un hospital de campaña para reforzar la atención sanitaria.

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Rescatistas y voluntarios buscan víctimas entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira (REUTERS)

Italia inició el envío de un equipo de avanzada mientras coordina la movilización de bomberos, efectivos de Protección Civil y personal de sus Fuerzas Armadas. Los Países Bajos anunciaron una misión integrada por bomberos, ingenieros, médicos y perros de rescate, además de reservar hasta dos millones de euros para financiar las operaciones humanitarias. Otros países, como República Checa, Argelia, Libia e Israel, expresaron igualmente su disposición para colaborar con personal especializado o asistencia de emergencia.

China y Rusia, dos de los principales aliados internacionales de Venezuela, también ofrecieron respaldo. Beijing aseguró que proporcionará “toda la ayuda” que esté a su alcance de acuerdo con las necesidades que planteen las autoridades venezolanas, mientras Moscú manifestó su solidaridad con el “amigo pueblo venezolano” y afirmó que atenderá “con prontitud” cualquier solicitud de cooperación.

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La ayuda no se limita al envío de rescatistas. La Federación Internacional de la Cruz Roja comenzó a movilizar desde Panamá las primeras toneladas de suministros humanitarios destinadas a las familias afectadas. El primer cargamento incluye artículos básicos para unas 800 familias y forma parte de un puente logístico que continuará operando durante los próximos días conforme aumenten las necesidades sobre el terreno.

La fuerza de los sismos redujo edificios a escombros y dejó vehículos sepultados en La Guaira (REUTERS)

El Fondo Monetario Internacional también anunció que analizará junto con las autoridades venezolanas mecanismos para responder a las nuevas necesidades económicas derivadas del desastre, mientras diversas organizaciones humanitarias incrementan la distribución de alimentos, agua potable, medicamentos y elementos de higiene.

Desde el Vaticano también llegó un gesto concreto de apoyo. El papa León XIV autorizó una primera ayuda de 100.000 euros, que será distribuida mediante las estructuras eclesiásticas presentes en Venezuela para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

La solidaridad también alcanzó al sector privado y a organizaciones no gubernamentales. El chef español José Andrés anunció una contribución inmediata de un millón de dólares para reforzar la respuesta de World Central Kitchen, organización que ya comenzó a distribuir comidas entre las personas afectadas por los terremotos.

“Mi Longer Tables Fund contribuirá inmediatamente con un millón de dólares para ayudar a Venezuela”, informó.

Pacientes reciben atención médica en un hospital de campaña instalado en La Guaira tras los terremotos que golpearon el norte de Venezuela (REUTERS)

Mientras continúan llegando ofrecimientos de asistencia desde distintos continentes, las autoridades venezolanas mantienen abiertas las puertas a la cooperación internacional con el objetivo de acelerar las tareas de búsqueda y ampliar la atención a miles de personas damnificadas. En paralelo, organismos internacionales solicitaron garantizar el acceso a internet y el libre flujo de información para facilitar la coordinación de los equipos de emergencia y permitir que familiares puedan localizar a personas desaparecidas.