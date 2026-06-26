Interpol activa alerta internacional contra esposa de “Pecho de Rata” y exreina de belleza vinculadas al caso Riverside en Costa Rica

Según el OIJ, ambas mujeres se encontrarían actualmente en Suiza y son buscadas por presuntos delitos relacionados con legitimación de capitales. (Redes sociales)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió alertas internacionales para ubicar y detener a Jeydi Smith De la O, esposa del narcotraficante extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y a Chonta Mullins, modelo y exconcursante de certámenes de belleza que figura dentro de la investigación del denominado caso Riverside.

Las dos mujeres son requeridas por las autoridades judiciales costarricenses por su presunta vinculación con la organización criminal que, según la investigación, habría operado durante varios años desde Limón, movilizando cargamentos de cocaína y marihuana tanto dentro como fuera del país.

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La alerta internacional tiene como objetivo que cualquier movimiento migratorio de las sospechosas sea detectado por las autoridades policiales de los países miembros de Interpol, permitiendo su localización, detención y eventual extradición o traslado hacia Costa Rica para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, la última ubicación conocida de ambas mujeres es Suiza. Las autoridades tenían previsto detenerlas durante los allanamientos ejecutados la madrugada del pasado 24 de junio como parte del megaoperativo Riverside; sin embargo, para ese momento ya se encontraban fuera del territorio nacional.

“Tomando en cuenta que puede generarse algún tipo de movilización, hemos coordinado directamente con Interpol para generarles una alerta que en el caso de que se movilicen por algún medio, ya bien sea aeropuertos o algún paso de fronteras, van a ser detenidas y nos informarán para coordinar lo respectivo”, explicó Soto.

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Interpol emitió alertas internacionales para localizar y detener a Jeydi Smith y Chonta Mullins, requeridas por el caso Riverside. REUTERS/Denis Balibouse

Según los registros migratorios analizados por los investigadores, Jeydi Smith abandonó Costa Rica el pasado 17 de junio, mientras que Chonta Mullins salió del país el 23 de marzo.

Smith, de 29 años, contrajo matrimonio con López Vega el 17 de febrero de este año cuando el presunto narcotraficante permanecía recluido en el centro penitenciario La Reforma mientras enfrentaba un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Finalmente, el líder criminal fue entregado a las autoridades estadounidenses el pasado 20 de marzo para responder por cargos relacionados con narcotráfico internacional.

Las pesquisas del OIJ ubican a Smith como una persona de confianza dentro de la estructura liderada por “Pecho de Rata”. Los investigadores consideran que habría desempeñado funciones relacionadas con la administración de recursos económicos, manejo de activos, depósitos de dinero y custodia de fondos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

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Por su parte, Mullins, también de 29 años y conocida por su participación en concursos como Miss Costa Rica y Miss Universe Costa Rica, es señalada por las autoridades como una aparente testaferra de la organización criminal. Según la investigación, tendría responsabilidades vinculadas con la administración y resguardo de bienes de alto valor económico asociados al grupo.

“Tenemos pendiente la localización de la pareja sentimental de López Vega, que en este momento está en Suiza. Anda con otra persona, una femenina de apellido Mullins, que también estamos vinculando al grupo. Ambas están fuera del país”, indicó Soto.

Jeydi Smith contrajo matrimonio con Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, semanas antes de que este fuera extraditado a Estados Unidos. Fuente: CR Hoy

Una organización con bienes valorados en ₡10,000 millones (USD 22 millones)

El caso Riverside es considerado uno de los mayores golpes recientes contra estructuras ligadas al narcotráfico en Costa Rica. De acuerdo con el expediente judicial, la organización liderada por López Vega utilizaba rutas marítimas y desembocaduras de ríos en Cahuita para ingresar grandes cargamentos de cocaína y marihuana provenientes de Sudamérica.

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Las autoridades sostienen que el grupo mantenía vínculos con la organización criminal colombiana conocida como “Los Costeños”, alianza que habría facilitado la recepción de droga para su posterior distribución dentro y fuera del territorio nacional.

Durante los operativos, el OIJ intervino 84 propiedades y 106 vehículos relacionados con la estructura criminal. Las estimaciones preliminares apuntan a que la organización acumuló un patrimonio cercano a los ₡10,000 millones (USD 22 millones)

Entre los bienes intervenidos figuran seis hoteles, un restaurante, un redondel de toros, cuatro casas de alquiler turístico administradas mediante plataformas digitales, maquinaria pesada, un gimnasio, una cancha de fútbol cinco y decenas de vehículos de alta gama.

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Las autoridades estiman que la organización criminal acumuló bienes y activos valorados en aproximadamente ₡10.000 millones. (CR HOY)

Además, las autoridades decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, drogas, embarcaciones, joyas, teléfonos celulares, municiones y documentación relevante para la investigación. También se prevé el decomiso de cerca de 200 cabezas de ganado vinculadas al grupo.

La investigación inició en julio de 2024 por presuntos delitos de tráfico nacional e internacional de drogas, legitimación de capitales y el aparente secuestro de una persona ocurrido en enero de 2025, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Hasta el más reciente reporte oficial, el OIJ contabiliza 68 personas detenidas relacionadas con el caso Riverside, incluyendo tres hijos de alias “Pecho de Rata”, mientras continúan las diligencias para ubicar a otros sospechosos que permanecen prófugos.

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