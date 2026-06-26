100 nombres femeninos y masculinos para bebés que nacerán en julio 2026, según la IA

La IA es la aliada perfecta para descubrir nombres únicos que combinen con tus apellidos y tengan un significado especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si vas a ser papá en julio de 2026 y aún no decides el nombre de tu bebé, la inteligencia artificial puede darte la inspiración que necesitas, ya sea para niño o niña.

La IA puede clasificar los nombres, además del género, según su significado, extensión u origen.

Nombres para niña

Sofía

María

Valeria

Lucía

Camila

Valentina

Isabel

Victoria

Daniela

Elena

Carmen

Ana

Paula

Laura

Alejandra

Natalia

Filtrar nombres por origen, longitud o temática es un proceso rápido y sencillo gracias a la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana

Julia

Andrea

Marta

Mía

Zoe

Eva

Noa

Ada

Lía

Sol

Luz

Paz

Mar

Pía

Rut

Ema

Iria

Cloe

Laia

Alba

Inés

Sara

Lara

Aitana

Martina

Vega

Alma

Triana

Gala

Arya

India

Chloe

Maia

Si te falta inspiración, la IA genera listas personalizadas adaptadas exactamente a los gustos de tu familia en segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siena

Abril

Naia

Vera

Ona

Arlet

Danna

Kala

Yara

Zuri

Luna

Flora

Rosa

Margarita

Violeta

Jazmín

Aurora

Coral

Estrella

Brisa

Lluvia

Iris

Dalia

Magnolia

Camelia

Amapola

Marina

Nieve

Oliva

Jade

Frida

Olimpia

Leonor

Carlota

Diana

Emma

Regina

Cleopatra

Antonia

Bárbara

Renata

Macarena

Jimena

Constanza

Leticia

Miranda

Rebeca

Irene

Beatriz

Clara

Convierte la búsqueda del nombre ideal en una experiencia divertida y sin estrés conversando con herramientas de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nombres para niño

Mateo

Santiago

Matías

Sebastián

Benjamín

Martín

Nicolás

Alejandro

Lucas

Diego

Leonardo

Daniel

Thiago

Joaquín

Samuel

Gabriel

Tomás

Emiliano

Andrés

Felipe

Ignacio

Julián

Bruno

Agustín

Emmanuel

Simón

Vicente

La inteligencia artificial analiza miles de opciones para sugerirte alternativas modernas que rinden homenaje a tus raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bautista

Rodrigo

Álvaro

Adrián

David

Juan

Pablo

Fernando

Carlos

Eduardo

Jorge

Luis

Mario

Hugo

Enzo

Leo

Gael

Ian

Izan

Álex

Noah

Liam

Luca

Eric

Oliver

Dylan

Caleb

Axel

Alan

Marco

Milan

Pol

Marc

Héctor

Víctor

Rubén

Óscar

Iván

Raúl

Sergio

Miguel

Rafael

Javier

Pedro

Arturo

Ricardo

Guillermo

Roberto

César

Ramón

Alfonso

Alberto

Gonzalo

Íñigo

Darío

Alonso

Mauro

Dante

Román

Félix

Fidel

León

Bosco

Elías

Ismael

Aarón

Josué

Mael

Neizan

Teo

Pau

Biel

Nil

Desde nombres cortos inspirados en la naturaleza hasta opciones clásicas, la IA adapta sus propuestas a tus preferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pedirle ayuda a la IA para el nombre de un bebé

Elegir el nombre perfecto para tu hijo o hija puede ser abrumador, pero la inteligencia artificial es una aliada para encontrar inspiración. Herramientas gratuitas como Gemini, ChatGPT u otras similares pueden ayudarte a generar listas adaptadas exactamente a tus gustos.

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El secreto para obtener las mejores sugerencias está en los prompts o instrucciones que le des a la IA. En lugar de pedir simplemente “dame nombres”, puedes usar comandos altamente personalizables para filtrar opciones por género, significado, extensión, origen cultural o popularidad.

Aquí tienes dos ejemplos prácticos de cómo pedírselo:

“Quiero que el nombre de mi hijo niño sea corto, de máximo cinco letras, y que esté directamente relacionado con la naturaleza o el bosque”.

“Dame diez nombres de niña de origen griego, que signifiquen fortaleza o luz, y que sean modernos pero fáciles de pronunciar”.

Al detallar tus preferencias, la IA cruzará datos al instante para ofrecerte alternativas que realmente resuenen contigo. Si buscas una lluvia de ideas creativa y a tu medida, acude a estas herramientas.

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Planifica cada detalle de tu baby shower, desde el menú económico hasta los juegos, usando la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo organizar un baby shower con ayuda de la IA

Organizar un baby shower te parece una tarea verdaderamente abrumadora? Entre la decoración, los invitados y la comida, planear esta celebración puede generar bastante estrés. Sin embargo, la inteligencia artificial puede convertirse rápidamente en tu organizador de eventos personal. Herramientas gratuitas como Gemini o ChatGPT son ideales para estructurar tu fiesta desde cero.

El truco radica en escribir prompts o instrucciones sumamente detalladas. En lugar de buscar ideas generales, puedes pedirle a la IA que adapte cada detalle a tu presupuesto, cantidad de invitados, restricciones alimenticias o temática favorita.

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Aquí tienes dos ejemplos prácticos de cómo pedirle asistencia:

“Actúa como un planificador de eventos. Dame cinco ideas originales para juegos de un baby shower mixto con temática de safari, que no requieran comprar materiales costosos”.

“Crea un menú económico para un baby shower de tarde con treinta invitados. Incluye tres opciones vegetarianas, bebidas sin alcohol creativas y una lista de compras”.

Con la IA, lograrás planificar desde textos para las invitaciones hasta el itinerario completo del evento fácilmente. Aprovecha esta tecnología para ahorrar muchísimo tiempo y dinero; así podrás relajarte, evitar preocupaciones innecesarias y disfrutar plenamente este maravilloso momento familiar.

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