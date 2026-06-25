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Calendario de rebajas de Steam: estos son los días que podrás adquirir miles de videojuegos a menor precio

Valve confirmó las fechas de su evento de ofertas más importante, donde algunos juegos reducirán su precio hasta en un 90%

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Steam revela su próxima temporada de rebajas.
Steam regresa con Rebajas de Verano. (Valve)

Las esperadas Rebajas de Verano de Steam 2026 ya tienen fecha confirmada. Valve iniciará uno de los eventos de descuentos más importantes para los jugadores de PC este 25 de junio y las ofertas permanecerán activas hasta el 9 de julio. Durante esas dos semanas, miles de videojuegos podrán adquirirse con rebajas que, en algunos casos, alcanzarán hasta el 90% de descuento.

La campaña se ha convertido en una de las citas más importantes del año para la comunidad de Steam, ya que permite comprar tanto lanzamientos recientes como títulos clásicos a precios reducidos. Además, Valve mantiene su política de descuentos fijos durante todo el evento, por lo que los usuarios no tendrán que esperar ofertas diarias ni temer que una promoción desaparezca de un momento a otro.

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Según las estimaciones basadas en ediciones anteriores, más de 4.000 juegos podrían formar parte de las rebajas de este año.

Steam ofrece rebajas por tiempo limitado para juegos de shooter
Steam ofrecerá miles de videojuegos con rebajas. (Steam)

Cuándo comienzan y terminan las Rebajas de Verano de Steam 2026

Valve confirmó que las Rebajas de Verano de Steam arrancan el 25 de junio y finalizarán el 9 de julio de 2026. Durante ese período, los jugadores podrán acceder a descuentos en títulos de prácticamente todos los géneros, desde juegos independientes hasta producciones de gran presupuesto.

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Una de las principales ventajas del sistema actual de Steam es que los descuentos permanecen activos durante toda la campaña. Esto significa que los usuarios pueden comparar precios, revisar reseñas y planificar sus compras sin la presión de perder una oferta en cuestión de horas.

Las rebajas también suelen incluir recompensas especiales dentro de la plataforma, artículos para personalizar perfiles y actividades relacionadas con la exploración de la tienda digital.

Steam da a conocer las fechas de su campaña de rebaja en miles de juegos.
Del 25 de junio al 9 de julio de 2026, Steam ofrecerá miles de descuentos para sus videojuegos. (Steam)

Juegos confirmados para las rebajas

Aunque Valve no ha revelado todavía el catálogo completo, varios títulos ya han sido anunciados como parte de la campaña de descuentos.

Entre los videojuegos confirmados figuran:

  • Company of Heroes 3
  • Dynasty Warriors: Origins
  • Dying Light: The Beast
  • Football Manager 26
  • Hades II
  • Little Nightmares III
  • Monster Hunter Wilds
  • NBA 2K26
  • No Man’s Sky
  • Solasta II
  • Split Fiction
  • Two Point Museum

La presencia de algunos lanzamientos recientes ha generado expectativa entre los usuarios, ya que tradicionalmente las Rebajas de Verano suelen concentrarse en juegos con varios meses en el mercado.

Company of Heroes 3
Company of Heroes 3

Descuentos de hasta el 90%

Las estimaciones preliminares indican que el promedio de descuento rondará el 45%. Sin embargo, los porcentajes más frecuentes suelen ubicarse entre el 50%, 57% y 75%, dependiendo de la antigüedad y popularidad de cada juego.

Los títulos más veteranos son los que generalmente reciben las mayores rebajas, llegando incluso al 90% de descuento durante el evento.

Por ese motivo, muchos jugadores aprovechan esta temporada para ampliar su biblioteca digital con juegos que tenían pendientes desde hace años.

Steam tendrá descuentos que rondarán el 50%, 70% y hasta un 90%.
Steam tendrá descuentos que rondarán el 50%, 70% y hasta un 90%.

EA también se suma a las ofertas

Antes del inicio oficial de las Rebajas de Verano de Steam, Electronic Arts lanzó una serie de descuentos en algunos de sus títulos más populares.

Entre las promociones destacadas se encuentra Battlefield 6 por aproximadamente 40 dólares, EA Sports FC 26 por cerca de 16 dólares y Mass Effect Legendary Edition por alrededor de 5 dólares.

Aunque estas ofertas comenzaron de manera independiente, se espera que formen parte de la campaña general de descuentos una vez que Steam active oficialmente el evento.

Un evento clave para los jugadores de PC

Las Rebajas de Verano son consideradas uno de los momentos más importantes del calendario anual de Steam, junto con las Rebajas de Invierno y los festivales Steam Next Fest.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante ciertos meses del año, Steam ofrece rebajas para sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para millones de usuarios, estas fechas representan la mejor oportunidad para adquirir videojuegos a precios reducidos y descubrir nuevas propuestas dentro del extenso catálogo de la plataforma.

Además de los descuentos, el evento suele aumentar significativamente la actividad de la comunidad, impulsando listas de deseos, recomendaciones y reseñas entre jugadores.

Con miles de juegos previstos en promoción y descuentos que podrían alcanzar hasta el 90%, las Rebajas de Verano de Steam 2026 vuelven a perfilarse como uno de los mayores acontecimientos del año para el ecosistema del gaming en PC.

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