Así puedes posicionar tu router Wi-Fi para navegar más rápido en todos tus dispositivos

El sitio donde se instala el router marca la diferencia en la intensidad y el alcance de la cobertura Wi-Fi. (Imagen ilustrativa Infobae)

La correcta ubicación y orientación del router Wi-Fi influyen de forma decisiva en la calidad de la conexión a internet en el hogar. Muchos usuarios, sin saberlo, ubican el dispositivo en lugares poco propicios, lo que limita la velocidad y la estabilidad de la red. Entender cómo las señales se distribuyen y qué factores pueden interferir con ellas permite optimizar el uso de cada dispositivo conectado en casa.

Dónde colocar el router para mejorar la señal Wi-Fi

El sitio donde se instala el router marca la diferencia en la intensidad y el alcance de la cobertura Wi-Fi. Lo más recomendable es situarlo en una zona central y despejada del hogar, preferiblemente en el área donde suele haber mayor actividad en línea. Colocar el router en el centro facilita que las ondas electromagnéticas se propaguen de manera uniforme por todas las habitaciones.

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Evitar esconder el router en armarios, trasteros o detrás de muebles es fundamental, ya que los materiales como el hormigón, la madera gruesa o el metal actúan como barreras, debilitando considerablemente la señal.

La correcta ubicación y orientación del router Wi-Fi influyen de forma decisiva en la calidad de la conexión a internet en el hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Instalar el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como un frigorífico, o dentro de estructuras metálicas puede llegar a bloquear completamente la conexión en habitaciones contiguas.

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En casas de más de una planta, ubicar el router en la planta baja, cerca del techo, o en el centro de la planta superior, permite que la señal llegue mejor tanto a los pisos superiores como a los inferiores. Si la señal sigue siendo insuficiente en todos los ambientes, es posible que un solo router no alcance para cubrir toda la superficie, en cuyo caso conviene considerar otras soluciones tecnológicas.

Orientación de las antenas y su impacto en el rendimiento Wi-Fi

La forma en que se disponen las antenas del router es otro aspecto a tener en cuenta para garantizar una señal fuerte y estable. Existe la falsa creencia de que apuntar las antenas directamente hacia los dispositivos mejora la conexión, pero en realidad, la señal se distribuye en un patrón circular alrededor del cuerpo de la antena, no desde su punta.

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Para lograr la máxima estabilidad en ordenadores de trabajo y teléfonos usados para juegos, evita las interferencias del Wi-Fi utilizando una conexión cableada (Ethernet). (Imagen ilustrativa Infobae)

Para maximizar la cobertura en el plano horizontal, lo ideal es posicionar la antena de manera perpendicular al suelo. En routers con varias antenas, distribuirlas en diferentes direcciones —por ejemplo, una vertical y otra horizontal— ayuda a que tanto dispositivos móviles como equipos de escritorio reciban una señal óptima.

En modelos sin antenas externas, que cuentan con antenas integradas, basta con respetar la orientación indicada por el fabricante y evitar modificar la disposición del aparato, ya que podría afectar la alineación de la señal.

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Consejos técnicos para optimizar la red Wi-Fi en casa

Además de la ubicación y la orientación del router, hay algunas recomendaciones adicionales que pueden mejorar la experiencia de navegación. Elegir la banda de frecuencia adecuada, por ejemplo, es clave: la banda de 5 GHz permite velocidades más altas pero tiene menor capacidad de atravesar paredes, por lo que resulta más efectiva en espacios cercanos al router.

En routers con varias antenas, distribuirlas en diferentes direcciones ayuda a que tanto dispositivos móviles como equipos de escritorio reciban una señal óptima. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por el contrario, la banda de 2,4 GHz, aunque ofrece menor velocidad, alcanza distancias mayores y traspasa obstáculos con mayor facilidad.

Otra estrategia útil es configurar la calidad de servicio (QoS) desde la aplicación de administración del router, lo que permite priorizar el ancho de banda para dispositivos que requieren mayor estabilidad, como ordenadores de trabajo o teléfonos utilizados para juegos en línea.

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Reiniciar periódicamente el router también contribuye a mantener un funcionamiento fluido, ya que elimina archivos temporales y aplica actualizaciones de software automáticamente, previniendo caídas de señal inesperadas.

El Bluetooth y el WiFi están estrechamente relacionados porque ambos utilizan la misma banda de radiofrecuencia (2,4 GHz) para transmitir datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones para mejorar la cobertura Wi-Fi en viviendas grandes

En hogares de gran tamaño, o con paredes gruesas y numerosos obstáculos, puede que la señal de un solo router no sea suficiente para cubrir todos los espacios. Ante esta situación, una alternativa eficiente es la instalación de un sistema Wi-Fi Mesh.

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Estos dispositivos trabajan en conjunto para crear una red unificada que distribuye la señal de manera homogénea, a diferencia de los repetidores individuales, que pueden generar zonas con conexiones menos estables.

Aplicando estos principios y recomendaciones es posible transformar la experiencia de navegación en casa, logrando que todos los dispositivos conectados disfruten de una velocidad y estabilidad óptimas en cualquier rincón del hogar.

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