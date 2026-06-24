Ver Brasil vs Escocia por Roja Directa y Magis TV: los URL que no debes usar para ver este partido del Mundial

Brasil y Escocia se enfrentan por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

El partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026 ha disparado las búsquedas de páginas y aplicaciones que prometen transmitir el encuentro de forma gratuita. Entre las opciones más populares aparecen Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Tarjeta Roja, Magis TV y Xuper TV.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad como ESET advierten que acceder a estos servicios puede poner en riesgo los datos personales, comprometer la seguridad del dispositivo e incluso generar consecuencias legales.

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La urgencia por encontrar una transmisión gratuita convierte a los grandes eventos deportivos en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Los expertos señalan que muchas de estas plataformas están diseñadas para atraer a los usuarios mediante enlaces engañosos y publicidad invasiva, con el objetivo de distribuir malware o recopilar información sensible.

No debes usar Roja Directa para ver el Mundial 2026.

El problema no se limita a la transmisión no autorizada de contenidos. Detrás de estas páginas existe un ecosistema de sitios falsos, aplicaciones fuera de las tiendas oficiales y estafas que aprovechan la popularidad del Mundial para captar nuevas víctimas.

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Por qué Roja Directa, Pirlo TV y Tarjeta Roja son peligrosas

La mayoría de estos portales funciona mediante anuncios agresivos y ventanas emergentes que se multiplican cada vez que el usuario intenta iniciar la reproducción del partido.

En muchos casos, los botones de “Play” o de “Ver en vivo” son falsos y están diseñados para redirigir a otras páginas o iniciar descargas automáticas de software malicioso.

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Este tipo de programas puede registrar contraseñas, robar información personal o incluso permitir que terceros tomen el control del dispositivo afectado.

Además, las versiones actuales de Roja Directa, Pirlo TV y Tarjeta Roja cambian constantemente de dominio, lo que dificulta identificar cuáles son las páginas originales y cuáles son copias creadas para distribuir malware.

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Roja Directa, Pirlo TV y Tarjeta Roja son URL que no debes usar para ver de manera gratuita el Mundial 2026. (Gemini)

Magis TV y Xuper TV representan un riesgo adicional

Los especialistas de Eset advierten que aplicaciones como Magis TV y Xuper TV presentan peligros adicionales porque se instalan fuera de las tiendas oficiales.

Al descargarlas, los usuarios suelen conceder permisos que exceden ampliamente las necesidades de una plataforma de streaming.

Estas aplicaciones pueden solicitar acceso a archivos almacenados en el dispositivo, contactos, tareas del sistema y otra información sensible.

Ese nivel de acceso permite recopilar datos sin que el usuario sea consciente de ello y aumenta considerablemente la exposición a ciberataques.

Magis TV puede robar tus datos si intentas usarlo para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los clones de Roja Directa siguen multiplicándose

Tras el cierre judicial del portal original de Roja Directa, comenzaron a surgir numerosas páginas con nombres similares.

Variantes como RojaDirecta TV, Roja Directa Online o dominios con pequeñas modificaciones buscan aprovechar la popularidad del nombre para atraer visitas.

El mismo fenómeno se ha repetido con Pirlo TV, Fútbol Libre y Tarjeta Roja. Cada vez que una dirección es bloqueada, aparecen nuevas versiones con extensiones diferentes y nombres prácticamente idénticos.

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Esta proliferación de clones hace que resulte casi imposible distinguir entre una página auténtica y una diseñada específicamente para infectar dispositivos.

Roja Directa podría infectar tu celular o PC si intentas usarlo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Mundial también ha impulsado otras estafas

Las compañías especializadas en seguridad digital han detectado un aumento de páginas falsas relacionadas con el Mundial 2026.

Entre las modalidades más comunes se encuentran las ventas de entradas inexistentes, sorteos fraudulentos y sitios que imitan la apariencia de organismos oficiales para obtener información bancaria o credenciales de acceso.

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En muchos casos, las víctimas no solo pierden dinero, sino que también entregan datos que posteriormente son utilizados para cometer otros fraudes.

Cómo identificar una página sospechosa

Los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente las direcciones web antes de acceder a cualquier servicio.

Los dominios fraudulentos suelen utilizar pequeñas variaciones en los nombres o extensiones poco habituales como .xyz, .online o .net.

Existe más de una manera en la que puedes identificar una URL maliciosa. (Imagen ilustrativa Infobae)

También aconsejan desconfiar de promesas demasiado atractivas, como partidos en alta definición sin publicidad o acceso gratuito a contenidos premium.

Asimismo, recuerdan que ninguna plataforma legítima solicita datos bancarios o contraseñas para permitir la reproducción de un video.

El acceso a estas plataformas puede tener consecuencias legales

Varios proveedores de internet ya han recibido instrucciones para bloquear el acceso a páginas dedicadas a la transmisión no autorizada de eventos deportivos.

Dependiendo de la legislación de cada país, el consumo de contenidos protegidos por derechos de transmisión puede derivar en restricciones o sanciones.

Por ello, los expertos recomiendan recurrir a servicios oficiales para seguir partidos como Brasil vs Escocia y evitar así riesgos relacionados con malware, robo de información y posibles problemas legales derivados del uso de plataformas no autorizadas.

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