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Adiós a las interferencias al ver partidos del Mundial 2026: la ubicación ideal del router de WiFi en casa

Para ver sin problemas de internet los goles de Cristiano Ronaldo u otros jugadores se debe alejar el módem de electrodomésticos y evitar usar papel aluminio

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Desde la comodidad del hogar se pueden ver partidos de selecciones de estrellas como Cristiano Ronaldo. (Foto: REUTERS/Phil Noble)
Desde la comodidad del hogar se pueden ver partidos de selecciones de estrellas como Cristiano Ronaldo. (Foto: REUTERS/Phil Noble)

La pasión por el fútbol reúne a familias en sus casas para ver en televisores los partidos de selecciones como Portugal de Cristiano Ronaldo y Argentina de Lionel Messi en el Mundial 2026, así que la calidad de conexión a internet es clave porque puede definir la experiencia de los espectadores.

En este contexto, la ubicación del router de WiFi en la casa adquiere un papel central. Factores como la posición del módem, la presencia de obstáculos físicos y la interferencia de otros electrodomésticos influyen directamente en la calidad de la transmisión.

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Por esta razón, se explican todo lo que se debe saber sobre cómo ubicar correctamente el router en el hogar, sumado a qué elementos pueden generar interferencias y deben estar lejos del módem.

Dónde conviene ubicar el router para ver los partidos del Mundial sin cortes

repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El router debe estar en un lugar central como la sala, lejos de esquinas o armarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos como NETGEAR, colocar el router en un punto estratégico del hogar favorece el alcance y la estabilidad de la señal. La pauta es situarlo en una zona céntrica, para que la cobertura se distribuya de manera uniforme y se reduzcan los puntos sin señal.

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Además, una posición elevada, sobre una repisa o mesa, mejora el rendimiento al alejar el router del suelo y facilitar la propagación de las ondas inalámbricas.

Otro punto clave es que resulta fundamental asegurar una línea de visión despejada entre el router y los dispositivos principales. Esto minimiza el impacto de obstáculos como paredes gruesas o muebles grandes, que pueden debilitar la señal.

En viviendas de dos plantas, ubicar el router en el centro de la primera planta suele ofrecer mejores resultados, porque permite una cobertura más amplia en ambas direcciones.

Qué lugares deben evitarse al instalar el router WiFi en casa

Un microondas negro en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aparatos como hornos microondas pueden generar interferencias en la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos sitios pueden perjudicar gravemente la calidad del WiFi. Es esencial evitar esquinas, zonas pegadas a las paredes o el interior de armarios, espacios que restringen la propagación de la señal y pueden provocar sobrecalentamiento del router.

Asimismo, los objetos metálicos y las superficies sólidas, como estanterías de acero o acuarios, interfieren con la señal, bloqueando parte de las ondas.

Situar el router cerca de electrodomésticos como hornos microondas, teléfonos inalámbricos, televisores o monitores para bebés puede introducir interferencias adicionales, afectando la calidad de la conexión durante los partidos.

Cada obstáculo suma dificultades, así que se sugiere despejar el espacio inmediato del router y revisar la cantidad de dispositivos conectados. Un uso simultáneo elevado puede saturar el ancho de banda disponible y provocar cortes.

En qué momento se debe optar por un sistema WiFi Mesh

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema WiFi Mesh permite expandir la cobertura de la red de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas grandes o con varias plantas, una sola unidad de router puede resultar insuficiente para garantizar cobertura total. Una alternativa es la instalación de un sistema WiFi Mesh, que utiliza varios nodos repartidos en diferentes puntos de la vivienda para crear una red inalámbrica robusta y continua.

La adopción de WiFi Mesh es muy útil durante eventos deportivos como el Mundial 2026, cuando varios dispositivos transmiten partidos en simultáneo desde distintas habitaciones. Así se minimizan los puntos de baja señal y se asegura que cada usuario disfrute una experiencia estable, sin cortes ni caídas en la transmisión.

Por qué el papel aluminio no ayuda a mejorar la conexión a internet

Un router WiFi Netgear negro con seis antenas sobre una mesa. Detrás hay una lámina de papel de aluminio arrugado, formando un reflector curvo.
El papel aluminio afecta negativamente el rendimiento del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales circulan consejos sobre el uso de reflectores caseros con papel de aluminio para potenciar la señal WiFi, pero estos métodos no resultan efectivos. El papel de aluminio solo dispersa la señal y puede generar más interferencias, lejos de mejorar la conexión.

La mejor estrategia para optimizar el WiFi consiste en ubicar correctamente el router, evitar fuentes de interferencia y mantener una configuración adecuada del dispositivo.

Apostar por soluciones profesionales y seguir las pautas técnicas sigue siendo la vía más segura para disfrutar los partidos del Mundial sin interrupciones.

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