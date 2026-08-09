Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La nueva disciplina entró al programa de Santo Domingo 2026 con 11 países, tribunas llenas y la primera presea dorada para República Dominicana en Street Fighter 6. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo2026 incorporaron por primera vez los eSports a su programa oficial y el debut quedó marcado por el oro de MenaRD, un resultado que convirtió a la disciplina en parte del deporte regional y abrió una nueva etapa para su desarrollo en República Dominicana y el Caribe, según la publicación Prensa JCC2026.

La competencia reunió a representantes de 11 países en tres títulos: Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026. El estreno, además, mostró una capacidad de convocatoria que trascendió el ámbito digital y se trasladó con fuerza al escenario presencial.

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El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano recibió a una gran cantidad de aficionados durante las jornadas competitivas. Banderas, ovaciones y seguimiento constante a los representantes locales marcaron un ambiente que, de acuerdo con el medio, confirmó que los deportes electrónicos ya cuentan con una audiencia propia dentro de los Juegos.

Saúl Mena ganó el primer oro dominicano en eSports de los Juegos

El punto central del torneo llegó con la actuación del dominicano Saúl Mena, conocido como MenaRD, que conquistó la medalla de oro en Street Fighter 6. Ese triunfo lo convirtió en el primer atleta de República Dominicana en obtener una presea dorada en eSports dentro de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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La competencia de eSports en Santo Domingo 2026 reunió a representantes de 11 países en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

La dimensión del resultado fue doble: se trató de la primera competencia oficial de deportes electrónicos celebrada en estos Juegos y de la primera coronación local en esa disciplina. La victoria colocó su nombre en el inicio mismo del palmarés regional de los eSports.

Mena llegó al torneo como una de las principales referencias internacionales de Street Fighter. Su trayectoria incluye dos títulos de Capcom Cup y victorias en escenarios competitivos de primer nivel, antecedentes que reforzaban su condición de favorito antes del inicio del certamen.

Esa ventaja se expresó con claridad en la fase de grupos. El dominicano terminó primero tras imponerse 3-0 en cada uno de sus enfrentamientos y sin ceder una sola ronda.

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 incorporaron por primera vez los eSports a su programa oficial. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

Luego superó al representante de Jamaica en semifinales y venció al competidor de Panamá en la final. La celebración posterior fue una de las escenas más visibles del estreno de los eSports: el público acompañó cada combate y convirtió el triunfo en una celebración colectiva.

República Dominicana también sumó plata en League of Legends

La actuación local no se redujo al título de MenaRD. República Dominicana también obtuvo la medalla de plata en League of Legends, un resultado que reforzó la idea de que el crecimiento competitivo del país en deportes electrónicos ya no depende de un solo nombre.

República Dominicana también obtuvo la medalla de plata en League of Legends y reforzó su crecimiento en eSports en Santo Domingo 2026. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

Ese desempeño mostró la aparición de una nueva generación de jugadores capaces de competir en escenarios internacionales. Para los organizadores, el estreno dejó un efecto que va más allá del medallero porque probó que la disciplina puede integrarse a una gran competencia multideportiva con el mismo sentido de representación nacional que otras pruebas del programa.

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La incorporación de los deportes electrónicos también abrió una oportunidad para fortalecer el desarrollo de talento, la formación especializada y las estructuras competitivas en República Dominicana y el Caribe. Según Prensa JCC2026, Santo Domingo 2026 quedará asociado tanto a la continuidad de la tradición deportiva regional como a la entrada formal de una nueva generación de atletas.

En ese cruce entre tradición y renovación, la medalla de MenaRD inauguró el historial dominicano en eSports dentro de los Juegos y simbolizó la llegada efectiva de una disciplina que ya comenzó a ocupar un lugar propio en el deporte regional.