Shakira estrenará versión en español de ‘Dai Dai’: dónde y a qué hora escucharla

Shakira confirmó que la versión en español de “Dai Dai” se estrenará el martes 23 de junio durante el Mundial 2026. (@Shakira/YouTube)

La versión en español de “Dai Dai” de Shakira está por llegar. La cantante confirmó la fecha en la que sus seguidores y todos los fanáticos que están siguiendo el Mundial 2026 podrán oir esta versión en plataformas digitales.

El lanzamiento oficial de esta adaptación coincide con el partido de la Selección Colombia frente a República Democrática del Congo, de este martes 23 de junio en Guadalajara.

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Cuándo se estrenará la versión en español de Dai Dai

El estreno en español de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo, está programado para el martes 23 de junio, durante la cobertura en directo del partido entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo.

Este encuentro corresponde a la fase de grupos del Mundial y se jugará en el Estadio Guadalajara, en México. La transmisión del partido comenzará a las 21:00 (hora de Colombia).

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Shakira anunció que la canción oficial de la Copa del Mundo se escuchará durante la transmisión en directo, aunque no precisó el minuto exacto. (@shakira/Instagram)

Shakira anunció que la canción se escuchará durante el desarrollo del encuentro, aunque no especificó un minuto exacto para su lanzamiento.

“Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales”, comentó la cantante.

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Dónde se podrá escuchar la versión en español de Dai Dai

Quienes sigan la cobertura a través de la televisión podrán disfrutar del estreno en vivo, mientras que quienes prefieran escuchar la canción de forma independiente podrán encontrarla en las principales plataformas digitales.

Una vez concluido el lanzamiento en la transmisión, “Dai Dai” en español estará disponible en servicios como Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music, permitiendo que los aficionados accedan al tema en cualquier momento.

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“Dai Dai”, la canción del Mundial 2026, fue lanzada primero en inglés con Shakira y Burna Boy antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Cuál ha sido el impacto de la canción del Mundial 2026

La canción “Dai Dai” fue presentada originalmente semanas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una versión en inglés interpretada por Shakira y Burna Boy.

La canción ha acumulado más de 218 millones de reproducciones en YouTube y se encuentra entre los temas más populares relacionados con el torneo. Además, el pasado 12 de junio, se publicó una versión remix en colaboración con el grupo británico Clean Bandit, ampliando aún más la difusión internacional del himno oficial.

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La llegada de la versión en español representa la tercera edición oficial de Dai Dai. La estrategia de lanzar nuevas adaptaciones responde a la alta demanda del público hispanohablante y al historial de la cantante en la creación de himnos mundialistas.

Previamente, Shakira había presentado versiones en español de canciones oficiales como “Waka Waka” para Sudáfrica 2010 y “La La La” para Brasil 2014.

La versión en español de “Dai Dai” será la tercera edición oficial del tema y responde a la demanda del público hispanohablante y al antecedente de Shakira con “Waka Waka” y “La La La”. (REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo)

Los riesgos de ver el Mundial 2026 en Roja Directa y otras apps

Sitios como Roja Directa, Tarjeta Roja y Pirlo TV se han popularizado entre aficionados que buscan ver los partidos del Mundial 2026 sin pagar suscripciones.

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Sin embargo, estos portales no oficiales representan graves riesgos de seguridad y legales. Su funcionamiento se basa en cadenas de anuncios y enlaces que imitan reproductores. Al hacer clic, pueden activarse descargas ocultas de malware, capaces de robar contraseñas o controlar el dispositivo.

Tras el cierre del portal original de Roja Directa, aparecieron muchas imitaciones con nombres similares, cuyo objetivo es atraer tráfico y mostrar anuncios abusivos o instalar software malicioso. Lo mismo ocurre con Pirlo TV y Tarjeta Roja, dificultando distinguir entre sitios legítimos y falsos.

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Aplicaciones como Magis TV y Xuper TV al instalarse solicitan permisos excesivos para acceder a archivos y datos personales. Para minimizar riesgos, se recomienda revisar cuidadosamente la URL, desconfiar de ofertas demasiado buenas y nunca ingresar datos personales en estas plataformas.

Acceder a contenido por vías no oficiales puede acarrear sanciones legales y exponer información sensible, sobre todo ante la falta de opciones legales y accesibles en la región.

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