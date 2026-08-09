Simulaban ser policías y fiscales para atacar y eludir controles: capturaron a dos presuntos sicarios en Guatemala

Los capturados portaban indumentaria apócrifa con insignias del Ministerio Público y de la SGIC que se habrían usados para evadir controles y engañar a víctimas en casos vinculados con extorsión y sicariato. (PNC de Guatemala)

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En una intensa persecución policial, dos presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados en Guatemala, acusados desimular ser agentes de la policía y fiscalespara perpetrar ataques y eludir controles.

La acción se ejecutó en el sector de Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva, luego de que la Policía Nacional Civil (PNC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) detectaran movimientos sospechosos en un vehículo Hyundai con placas P-326FKX que se conducía sobre la 12 avenida y 5-50, de la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.

Cuando les hicieron el alto, los ocupantes intentaron evadir el control huyendo de la escena a toda velocidad, las fuerzas de seguridad les dieron seguimiento, que terminó con la interceptación del vehículo en cercanías del kilómetro 22 de la ruta a Santa Lucía Milpas Altas.

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Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas detectaron movimientos sospechosos en un vehículo Hyundai con placas P-326FKX, por lo que decidieron detenerlo. (PNC de Guatemala)

Identidad de los detenidos y hallazgos en el vehículo

Los capturados fueron identificados como José Gómez Muñoz, de 25 años, alias “Java” o “Cochiloco”, y Jeremy Culajay Cahueque, de 20 años, alias “Popi”.

El informe policial detalla que dentro del vehículo fue localizada indumentaria apócrifa con insignias del Ministerio Público (MP) y de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC).

Se cree que estos uniformes falsos y distintivos institucionales eran utilizados para evadir controles y engañar a víctimas, una táctica descrita por la PNC como cada vez más frecuente en estructuras criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato.

También se incautó una pistola Glock, arma fue denunciada como robada el 28 de junio de 2026 en el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Las autoridades también incautaron una tolva y diez municiones.

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Las autoridades incautaron una pistola Glock con reporte de robo, una tolva y diez municiones durante la captura en Guatemala. (PNC de Guatemala)

Órdenes de captura pendientes y delitos imputados

De acuerdo con lo consignado por la Policía Nacional Civil, ambos sujetos mantenían órdenes de captura vigentes por delitos de alto impacto.

Gómez Muñoz estaba requerido desde el 24 de julio de 2026 por un juzgado de Chimaltenango bajo el cargo de asesinato, mientras que Culajay Cahueque enfrentaba una orden emitida el 26 de enero de 2026 en Sacatepéquez por homicidio en grado de tentativa.

Los detenidos fueron identificados como José Gómez Muñoz, alias “Java” o “Cochiloco”, y Jeremy Culajay Cahueque, alias “Popi”. (PNC de Guatemala)

Crece la modalidad de falsos operativos y usurpación de autoridad

La utilización de uniformes y placas apócrifas por parte de bandas criminales ha proliferado en Guatemala.

Según reportes de la PNC y la DIPANDA, estructuras como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han incorporado tácticas de falsos allanamientos e impostación de autoridad para ingresar a residencias o interceptar vehículos sin levantar sospechas.

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En operativos anteriores en la Franja Transversal del Norte se desmantelaron grupos dedicados a asaltos y “tumbe” de drogas, con decomiso de chalecos y órdenes de allanamiento falsificadas con logotipos del Ministerio Público.

Investigaciones sobre la clica “Los Mexicanos” del Barrio 18 revelaron el uso sistemático de prendas tácticas y distintivos falsos, facilitando el acceso a domicilios y el desplazamiento armado en áreas urbanas.

La PNC y la DIPANDA capturaron en Villa Nueva a dos presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha que usaban uniformes falsos de la policía y del Ministerio Público. Los capturados portaban indumentaria apócrifa con insignias del Ministerio Público y de la SGIC. Los uniformes falsos eran usados para evadir controles y engañar a víctimas en casos vinculados con extorsión y sicariato.

Violencia y contexto delictivo en Guatemala

El contexto en el que se produjo la captura refleja un escenario de violencia homicida persistente. Informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y registros de la PNC indican que más del 80% de los homicidios se concentran en 10 departamentos, encabezados por Guatemala, Escuintla y San Marcos.

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Las disputas entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 por el control de la extorsión y el narcomenudeo son el motor principal de las muertes violentas, con alta incidencia en municipios del área metropolitana como Villa Nueva, Mixco y la zona 18 de la capital.

Según la PNC, los operativos de la DIPANDA han permitido la aprehensión de cientos de integrantes y “imitadores” de pandillas, así como la incautación de armas de fuego robadas y pertrechos de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. La institución advirtió que el uso de elementos institucionales falsos constituye un desafío creciente para la seguridad pública en el país.

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