Declararon culpable a Renzo Chidichimo, el acusado de asesinar de siete disparos a su compañera de trabajo en Saladillo

Renzo Eduardo Chidichimo fue declarado culpable por un jurado popular

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A poco más de tres años del femicidio de Rocío Magalí González, la joven de 25 años que fue asesinada de siete disparos en la localidad bonaerense de Saladillo, su compañero de trabajo Renzo Eduardo Chidichimo fue declarado culpable por un jurado popular conformado por doce ciudadanos.

El veredicto se conoció este viernes luego de que concluyera el juicio por jurado realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata. De esta manera, Chidichimo fue encontrado responsable de homicidio agravado mediando violencia de género, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

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La acusación estuvo a cargo de la fiscal Leila Aguilar, mientras que la defensa fue ejercida por la defensora oficial Gladys López. A lo largo del proceso, el juez técnico a cargo del debate fue Santiago Paolini, quien durante las audiencias escuchó las declaraciones de los testigos, peritos, investigadores y familiares de la víctima.

Según la investigación, la víctima contaba con un historial de violencia previa con el acusado. Durante el tiempo que habían trabajado juntos, González había denunciado a Chidichimo en dos oportunidades por acoso, violencia psicológica y maltrato.

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La jove había denunciado en dos oportunidades a su femicida

La primera denuncia fue presentada a fines de 2022, aproximadamente un año después de que comenzaran a compartir el espacio laboral. Como resultado, se le otorgó una restricción de acercamiento y un botón antipánico.

De acuerdo con la información recopilada por el medio platense 0221, también se habían reorganizado las tareas en la empresa para evitar el contacto entre ambos. Sin embargo, el hostigamiento persistió y la joven realizó una segunda denuncia.

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El entorno de la víctima sostuvo que González consideraba insuficientes las medidas adoptadas y planeaba insistir con una denuncia penal, ya que percibía que el riesgo aumentaba. Incluso, relataron que pensaba trasladarse a Cañuelas en busca de una respuesta más efectiva de las autoridades.

En línea con esto, los propietarios de la empresa donde ambos trabajaban evaluaban despedir a Chidichimo por las reiteradas situaciones de acoso. De hecho, dos días antes del crimen, la joven había sido amenazada por su acosador. Según contó una de sus tías, este le había dicho que “disfrutara porque ya le quedaba poco”.

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El veredicto se dio a conocer este viernes

La amenaza se concretó el 2 de junio de 2023, cerca de las 14 horas, cuando el acusado ingresó al local en el horario en el que trabajaba Rocío. En ese momento, se dirigió hacia donde se encontraba ella y desenfundó una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

En total, disparó siete veces y se dio a la fuga. Poco después, la joven fue trasladada de urgencia hacia el hospital local, pero murió a causa de los disparos recibidos. “Él fue directamente a matarla y lo tenía todo premeditado y pensado, no le dio tiempo de apretar el botón antipánico”, relató la tía de la joven durante un diálogo con TN.

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La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y se constituyó como una de las principales pruebas del juicio. Asimismo, otra de las empleadas fue testigo del hecho. Tras el ataque, el acusado huyó en una motocicleta que abandonó en un campo a varios kilómetros de la ciudad.

Durante cinco días permaneció prófugo, mientras era buscado por la policía mediante rastrillajes con drones, perros y helicópteros en la zona rural. Finalmente, fue localizado de madrugada mientras caminaba cerca del Canal 16, entre Saladillo y Las Flores, mientras portaba el arma presuntamente utilizada en el crimen.

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Luego de su detención, Chidichimo fue indagado por la entonces fiscal de la investigación, Patricia Hortel, oportunidad en la que optó por no declarar. Desde su aprehensión, permaneció alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense a disposición de la justicia.