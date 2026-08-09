Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Declararon culpable a Renzo Chidichimo, el acusado de asesinar de siete disparos a su compañera de trabajo en Saladillo

Rocío Magalí González tenía 25 años cuando fue asesinada en su trabajo. A tres años del brutal femicidio, Chidichimo enfrentará la prisión perpetua

Femicidio en Saladillo
Renzo Eduardo Chidichimo fue declarado culpable por un jurado popular
Guardar

A poco más de tres años del femicidio de Rocío Magalí González, la joven de 25 años que fue asesinada de siete disparos en la localidad bonaerense de Saladillo, su compañero de trabajo Renzo Eduardo Chidichimo fue declarado culpable por un jurado popular conformado por doce ciudadanos.

El veredicto se conoció este viernes luego de que concluyera el juicio por jurado realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata. De esta manera, Chidichimo fue encontrado responsable de homicidio agravado mediando violencia de género, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

PUBLICIDAD

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Leila Aguilar, mientras que la defensa fue ejercida por la defensora oficial Gladys López. A lo largo del proceso, el juez técnico a cargo del debate fue Santiago Paolini, quien durante las audiencias escuchó las declaraciones de los testigos, peritos, investigadores y familiares de la víctima.

Según la investigación, la víctima contaba con un historial de violencia previa con el acusado. Durante el tiempo que habían trabajado juntos, González había denunciado a Chidichimo en dos oportunidades por acoso, violencia psicológica y maltrato.

PUBLICIDAD

Magali Gonzalez, asesinada en Saladillo
La jove había denunciado en dos oportunidades a su femicida

La primera denuncia fue presentada a fines de 2022, aproximadamente un año después de que comenzaran a compartir el espacio laboral. Como resultado, se le otorgó una restricción de acercamiento y un botón antipánico.

De acuerdo con la información recopilada por el medio platense 0221, también se habían reorganizado las tareas en la empresa para evitar el contacto entre ambos. Sin embargo, el hostigamiento persistió y la joven realizó una segunda denuncia.

El entorno de la víctima sostuvo que González consideraba insuficientes las medidas adoptadas y planeaba insistir con una denuncia penal, ya que percibía que el riesgo aumentaba. Incluso, relataron que pensaba trasladarse a Cañuelas en busca de una respuesta más efectiva de las autoridades.

En línea con esto, los propietarios de la empresa donde ambos trabajaban evaluaban despedir a Chidichimo por las reiteradas situaciones de acoso. De hecho, dos días antes del crimen, la joven había sido amenazada por su acosador. Según contó una de sus tías, este le había dicho que “disfrutara porque ya le quedaba poco”.

Tribunales de La Plata
El veredicto se dio a conocer este viernes

La amenaza se concretó el 2 de junio de 2023, cerca de las 14 horas, cuando el acusado ingresó al local en el horario en el que trabajaba Rocío. En ese momento, se dirigió hacia donde se encontraba ella y desenfundó una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

En total, disparó siete veces y se dio a la fuga. Poco después, la joven fue trasladada de urgencia hacia el hospital local, pero murió a causa de los disparos recibidos. “Él fue directamente a matarla y lo tenía todo premeditado y pensado, no le dio tiempo de apretar el botón antipánico”, relató la tía de la joven durante un diálogo con TN.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y se constituyó como una de las principales pruebas del juicio. Asimismo, otra de las empleadas fue testigo del hecho. Tras el ataque, el acusado huyó en una motocicleta que abandonó en un campo a varios kilómetros de la ciudad.

Durante cinco días permaneció prófugo, mientras era buscado por la policía mediante rastrillajes con drones, perros y helicópteros en la zona rural. Finalmente, fue localizado de madrugada mientras caminaba cerca del Canal 16, entre Saladillo y Las Flores, mientras portaba el arma presuntamente utilizada en el crimen.

Luego de su detención, Chidichimo fue indagado por la entonces fiscal de la investigación, Patricia Hortel, oportunidad en la que optó por no declarar. Desde su aprehensión, permaneció alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense a disposición de la justicia.

Temas Relacionados

SaladilloFemicidiosRocío Magalí GonzálezRenzo Eduardo ChidichimoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron en Almagro al falso médico acusado de estafar a pacientes enfermos: estaba escondido en un hotel alojamiento

Pablo Emanuel Thomas Llanes fue reconocido por la encargada del establecimiento, que había visto su rostro en las noticias y alertó a la Policía de la Ciudad. Tenía pedido de captura desde julio por una causa que investiga la UFI N°2 de Ituzaingó

Detuvieron en Almagro al falso médico acusado de estafar a pacientes enfermos: estaba escondido en un hotel alojamiento

Crimen de Máximo Jerez: condenaron a perpetua a los cuatro acusados por el ataque narco que mató al nene de 11 años en Rosario

El niño quedó en medio de una balacera cuando estaba junto a sus primos en el barrio Los Pumitas. Los jueces impusieron la pena máxima a los cuatro acusados de ejecutar el atentado. Un quinto imputado fue condenado por encubrimiento

Crimen de Máximo Jerez: condenaron a perpetua a los cuatro acusados por el ataque narco que mató al nene de 11 años en Rosario

Después de ocho años, comienza el juicio a Pity Álvarez: la acusación, los testigos y el intento fallido de frenar el debate

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados empezará a ser juzgado este lunes por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. Días antes del inicio del debate, la Justicia rechazó un nuevo pedido de la defensa para suspender el proceso por su estado de salud mental

Después de ocho años, comienza el juicio a Pity Álvarez: la acusación, los testigos y el intento fallido de frenar el debate

Por qué pidieron reabrir la causa que investigó la muerte de Natacha Jaitt

La Justicia de San Isidro resolvió cerrar el caso en marzo de 2024, luego de no encontrar evidencias de ilícitos en torno al fallecimiento de la mediática. Su hermano insiste en que se trató de un homicidio

Por qué pidieron reabrir la causa que investigó la muerte de Natacha Jaitt

Cayó una banda narco que hirió a un nene de 6 años en un enfrentamiento por el territorio

Ocurrió en General Rodríguez. La Policía bonaerense detuvo a siete personas y secuestró armas y drogas

Cayó una banda narco que hirió a un nene de 6 años en un enfrentamiento por el territorio

DEPORTES

Huracán se impone sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en una nueva edición del clásico

Huracán se impone sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en una nueva edición del clásico

LeBron James y Stephen Curry: la rivalidad que definió una era y por qué nunca jugaron juntos en la NBA

El emotivo mensaje que José Pekerman le hizo llegar a Messi tras la muerte de su papá Jorge: “Mucha fuerza, te quiero”

La dedicatoria especial de Messi en el Mundial y cómo el plantel de Argentina lo ayudó a pasar sus horas más difíciles

El comunicado que publicó la FIFA para respaldar a Infantino y criticar “los intentos de socavar el mandato democrático”

TELESHOW

El look relajado y chic de Juana Viale para este domingo: camisa blanca, terciopelo negro y frescura en la mesa

El look relajado y chic de Juana Viale para este domingo: camisa blanca, terciopelo negro y frescura en la mesa

El espectacular debut de Daniela Celis en Sex: sensualidad y diversión en su nuevo desafío

Así fue el baby shower sorpresa de Mica Lapegüe que organizaron sus amigas: confeti, globos y ositos

Allegra Cubero sorprendió con su increíble parecido con su madre Nicole Neumann y causó furor en las redes: las fotos

El inesperado posteo de La Joaqui después de sus últimas apariciones públicas: “Decidimos suspender”

INFOBAE AMÉRICA

Escándalo en el Parlamento de Kosovo: una diputada lanzó huevos contra el primer ministro Albin Kurti

Escándalo en el Parlamento de Kosovo: una diputada lanzó huevos contra el primer ministro Albin Kurti

Luis Abinader es elegido presidente del Partido Revolucionario Moderno en República Dominicana para el periodo 2026-2030

La CIDH publicó las propuestas de los 10 finalistas para dirigir la Relatoría de Libertad de Expresión y abre espacio de observaciones

Operativos en República Dominicana dejan 15,569 gramos de drogas decomisados y 61 detenidos

Guatemala tendrá su segundo día sin sombra del año y ya tiene hora exacta