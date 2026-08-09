Atropelló y mató a puñaladas a su exesposa luego de que le otorgaran una perimetral

Zarmati fue atacada cuando regresaba de su trabajo en una escuela local (ATE)

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Una mujer de 56 años fue asesinada en la tarde del viernes en la comuna santafesina de Piamonte, ubicada en el departamento San Martín, en la provincia de Santa Fe, luego de que su ex esposo la atacara brutalmente a la salida de su trabajo. Según reconstruyeron, la atropelló para dejarla indefensa ante las múltiples puñaladas que le propinó.

La víctima fue identificada como Lucrecia Edit Zarmati, quien se desempeñaba como portera en la Escuela Fiscal Manuel Belgrano Nº 278. Cerca del atardecer, cuando se proponía regresar a su vivienda, su ex pareja, Ricardo Ellena, de 64 años, la esperó y la embistió con un Peugeot 208.

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En ese momento, la mujer circulaba en su bicicleta, por lo que terminó desplomada en el suelo. Al aprovecharse de su indefensión, el hombre la atacó con un arma blanca. Tras concluir el ataque, se provocó lesiones en el cuello y se refugió en una vivienda abandonada de la zona.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, Zarmat fue asistida por el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) local, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas que sufrió. En el caso de Ellena, este fue trasladado al Samco de El Trébol en estado grave.

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El acusado permanece hospitalizado luego de que intentara quitarse la vida

Poco después se daría a conocer que la pareja se había separado hacía algunos meses y tenían tres hijos en común. Sin embargo, la mujer había solicitado una medida de restricción perimetral contra su ex esposo, la cual se encontraba vigente en el momento del crimen.

Desde ese momento, la investigación del caso quedó a cargo del fiscal Carlos Zoppegni, quien deberá determinar las circunstancias del femicidio y reconstruir la secuencia previa y posterior al ataque. No obstante, el crimen generó conmoción en la comunidad, debido a que la víctima residía en un pueblo de más de 3.500 habitantes.

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Horas después de que se diera a conocer el femicidio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Santa Fe emitió un comunicado para exigir que se desarrolle una investigación con perspectiva de género y se aplique “el máximo rigor de la ley para el responsable del femicidio”.

Durante los años que trabajó como asistente escolar, la mujer había formado parte de la militancia sindical local. Por este motivo, desde el gremio remarcaron que Zarmati había realizado denuncias previas por situaciones de violencia de género y recibió acompañamiento institucional por parte de la organización y sus referentes.

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La víctima había denunciado a su ex esposo por violencia de género (ATE)

En este contexto, el sindicato consideró que el hecho se constituyó como “un nuevo y brutal hecho de violencia machista”, y advirtió que las denuncias y medidas de protección adoptadas no fueron suficientes para garantizar su seguridad.

Al mismo tiempo que ATE reclamó justicia por el femicidio de Zarmati, pidió el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon las denuncias previas y el fortalecimiento de los mecanismos estatales de respuesta ante la violencia de género. Por último, expresó su acompañamiento a la familia, colegas y a la comunidad educativa de la Escuela Nº 278.

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Una mujer fue asesinada de varios disparos y abandonada en un basural: hay un acusado

En medio de la investigación por el femicidio de Daiana Mercedes Arber, la mujer de 32 años que fue encontrada muerta en un basural de la zona oeste de Santa Fe, la Fiscalía imputó a L.M.H., de la misma edad, como presunto autor del femicidio. La víctima había sido reportada como desaparecida por su familia el viernes anterior al descubrimiento.

De acuerdo con la investigación presentada por la fiscal Laura Gerard, el crimen habría ocurrido entre las 5 y las 14 del 25 de junio en una vivienda de la calle Padre Catena al 4500 en barrio Villa del Parque. La acusación sostiene que L.M.H. disparó al menos cuatro veces contra Arber, impactando en la cabeza, el tórax y el abdomen, lo que le provocó la muerte en el lugar.

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La mujer de 32 años fue hallada muerta en un basural de Santa Fe (Foto: El Once)

Tras el asesinato, el imputado, con la colaboración de una persona aún no identificada, habría organizado el traslado del cuerpo durante la madrugada siguiente y lo abandonó en un basural, donde fue hallado el 28 de junio dentro de una bolsa de grandes dimensiones. Un hombre que revisaba residuos en la esquina de Liberación y Estrada alertó a las autoridades.

La policía logró confirmar la identidad de la víctima mediante pericias y características físicas aportadas por la familia, como tatuajes y piercings. Desde entonces, la causa quedó encuadrada como femicidio, según señalaron las fuentes judiciales.

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En paralelo, el caso avanzó con al menos cinco allanamientos ordenados por la Fiscalía en busca de pruebas vinculadas al crimen. Los procedimientos se realizaron en distintas viviendas del barrio Villa del Parque, incluyendo Pasaje Vecinal al 4400, Pasaje Irala al 1500 y Centenera al 4300. En la casa del imputado, la Policía de Investigaciones halló una granada de mano perteneciente a fuerzas de seguridad, por lo que se le sumó un cargo por tenencia de material explosivo.

El hallazgo del cuerpo fue posible tras varias versiones aportadas a las autoridades. Inicialmente, una persona informó haber escuchado sobre un asesinato en la zona de Padre Catena y Justicia. El sábado, otro aviso motivó rastrillajes en Del Trabajo y cortada Justicia con la intervención de Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros, sin resultados positivos. Finalmente, el domingo, el aviso de un hombre que revisaba basura permitió localizar el cuerpo de Arber.

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La víctima, originaria de Nelson y residente en Santa Fe desde hacía dos años, mantenía, según su familia, un vínculo con el imputado que había generado preocupación en su entorno. Por este antecedente, intentaron persuadirla para que regresara a su ciudad natal.