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Un hombre recorrió 50 km en la nieve para rescatar a una embarazada aislada en Neuquén

El rescate ocurrió en un paraje cercano a Villa Pehuenia, donde la acumulación de nieve había dejado la ruta casi intransitable. La joven fue llevada hasta una zona segura para continuar viaje hacia Aluminé

La acumulación de nieve y el viento blanco redujeron la visibilidad y alteraron la transitabilidad en varias zonas de Neuquén (X: @horaciorusso)
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En medio de un fuerte temporal de nieve en Neuquén, que dejó la Ruta Provincial 13 casi intransitable, una embarazada quedó aislada a unos 50 kilómetros de Villa Pehuenia. Se realizó un operativo particular para rescatar a la mujer, quien cursa su primer embarazo y se encontraba a solo ocho días de la fecha prevista para el parto cuando quedó varada en el sector de Kilca.

La joven, llamada Mercedes, permanecía en el denominado Puesto Azul junto a su esposo, Juan, sin posibilidades de salir del campo desde hacía unas 48 horas. De acuerdo con Diario Neuquino, la acumulación de nieve bloqueó los accesos habituales e impidió la circulación de vehículos convencionales en la zona de la cordillera de la provincia.

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Frente a ese cuadro, Ariel Marimon, de 50 años e integrante de Wildtrak Aventura 4×4, recibió el aviso mientras se encontraba en Villa Pehuenia. El vecino decidió avanzar hacia el paraje con una camioneta preparada para circular en condiciones extremas, con el objetivo de retirar a la embarazada antes de que el cuadro logístico se volviera todavía más complejo.

No lo dudé ni un minuto. Agarré la camioneta y me fui”, expresó Marimon. El conductor explicó a Diario Neuquino que salió cerca de las 14 y se internó por el camino hacia Kilca, donde la nieve ya había alterado por completo la transitabilidad de la ruta. El viaje completo, entre la ida y el regreso, demandó más de ocho horas.

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La experiencia del rescatista resultó determinante: “Sé por dónde se puede y por dónde no”. Marimon señaló que conoce esa zona desde los 19 años y que esa trayectoria le permitió evaluar qué sectores del recorrido aún podían atravesarse. Esa lectura del terreno, sumada al equipamiento del vehículo, marcó la diferencia en un operativo donde el margen de error era reducido.

Un vecino recorrió 50 kilómetros en una camioneta preparada para rescatar a la mujer
Un vecino recorrió 50 kilómetros en una camioneta preparada para rescatar a la mujer

Mercedes mantenía contacto con el exterior a través de una conexión satelital. Esa comunicación resultó clave para sostener la coordinación hasta la llegada del rescate. Una vez en el lugar, Marimon inició el regreso con la mujer a bordo de la camioneta y recorrió otra vez el tramo afectado por el temporal hasta alcanzar una zona con mejores condiciones de acceso.

Al llegar al empalme de las rutas provinciales 13 y 23, la embarazada fue recibida por un familiar que continuó con el traslado hacia Aluminé. Allí quedó a la espera del nacimiento de su hijo. Juan, en cambio, permaneció de forma momentánea en el Puesto Azul para resguardar el lugar. El plan era que pudiera viajar en los días siguientes para reunirse con ella.

Las condiciones meteorológicas por el temporal de nieve

El rescate de Mercedes ocurrió en un contexto de temporal de nieve en Neuquén que afectó rutas, servicios y actividades en distintos puntos de la provincia. Las nevadas provocaron restricciones para circular en varios tramos, más de 1.200 camiones varados en los pasos hacia Chile, suspensión de clases en varias localidades y problemas en el suministro eléctrico.

Más de 1.200 camiones quedaron varados en Neuquén por las complicaciones en los pasos hacia Chile
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Se esperaban acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros de nieve, con registros superiores en algunos puntos, además de reducción de visibilidad por viento blanco y riesgo de formación de hielo sobre la calzada, según el Servicio Meteorológico Nacional. Para el transporte de carga y de pasajeros, Vialidad Nacional dispuso restricciones preventivas en rutas nacionales de la provincia y recordó la obligación de portar cadenas.

En la zona del paraje Kilca, donde se concretó el traslado, la nieve superaba un metro de acumulación y la temperatura rondaba los 8°C bajo cero, según consignó Diario Neuquino. La Ruta Provincial 13 permaneció cortada durante más de 72 horas en ese tramo, una situación que dejó a pobladores rurales sin posibilidades de salir por medios convencionales.

El temporal también impactó en otros puntos de la provincia: el paso internacional Pino Hachado seguía intransitable por hielo, nieve, viento blanco y baja adherencia, mientras que Cardenal Samoré se mantenía habilitado con extrema precaución y uso obligatorio de cadenas. En paralelo, se realizaron asistencias a personas que quedaron varadas en rutas del interior, lo que mostró el alcance de un fenómeno que excedió el caso puntual de Mercedes y complicó la circulación en buena parte del territorio neuquino.

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