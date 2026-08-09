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Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

“En la visión de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), no deberíamos limitarnos a tres países, sino que deberíamos expandirnos aún más”, sostuvo el canciller turco respecto a las posibles adhesiones a la alianza

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, asiste a una conferencia de prensa tras las conversaciones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú (Rusia), el 16 de junio de 2026 (Sergei Ilnitsky vía REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, asiste a una conferencia de prensa tras las conversaciones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú (Rusia), el 16 de junio de 2026 (Sergei Ilnitsky vía REUTERS)
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El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, anticipó que Egipto podría sumarse a la nueva alianza regional una vez resueltas “algunas cuestiones técnicas”, resaltando que El Cairo ya mantiene vínculos estrechos con Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. El funcionario consideró que su eventual adhesión “reforzaría la dimensión regional de la iniciativa”.

Egipto ya es un socio natural nuestro en todos los asuntos, y creo que en la próxima etapa también formará parte de la alianza. Ya actuamos como si fuéramos miembros de la alianza; así son nuestras relaciones con todos los países. Existen algunos problemas técnicos. Una vez resueltos, no hay razón para que Egipto no se una”, afirmó el canciller.

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En ese sentido, resaltó que, sin la adhesión de El Cairo, aún el cuarteto regional conserva su importancia. “Egipto es un país importante, y ni Pakistán ni Arabia Saudita discrepan al respecto”, señaló Fidan en declaraciones recogidas por la agencia Anadolu.

El ministro aclaró que los tres firmantes actuales funcionarán como núcleo fundador y que otros países podrán incorporarse con su aprobación. “En la visión de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), no deberíamos limitarnos a tres países, sino que deberíamos expandirnos aún más”, explicó Fidan.

Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan defendió la apertura del pacto a otros estados y subrayó que el acuerdo “no está dirigido contra ningún país y está abierto a la participación de todos los países hermanos que buscan la paz, la prosperidad y la estabilidad en la región”.

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (derecha), y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aparecen juntos durante una ceremonia de bienvenida en Ankara, Turquía (AP Foto/Burhan Ozbilici, Archivo)
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (derecha), y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aparecen juntos durante una ceremonia de bienvenida en Ankara, Turquía (AP Foto/Burhan Ozbilici, Archivo)

Fidan presentó el acuerdo como parte de una estrategia más amplia para construir una arquitectura regional de seguridad y cooperación económica en Medio Oriente y otras áreas cercanas a Turquía.

Este es el paso más importante que traerá estabilidad duradera a la región. Esta región ha estado asociada con la inestabilidad durante los últimos 100 años, desde la retirada otomana, de una forma u otra. Pero ahora, los países de la región se están uniendo, asumiendo la responsabilidad de sus actos y dando pasos importantes”, afirmó y añadió que “existe un amplio respaldo a esta iniciativa”.

El canciller sostuvo que el acuerdo regional representa un avance al pasar de simples entendimientos políticos a un mecanismo institucionalizado de defensa. Según afirmó, el compromiso de defensa colectiva recogido en el texto presenta una equivalencia técnica con el artículo 5 de la OTAN.

“El Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca es técnicamente equivalente al Artículo 5 del Tratado de la OTAN sobre defensa colectiva. Por eso se establece un pacto de seguridad. Por eso otros países deciden unirse a una alianza: para beneficiarse del apoyo mutuo en materia de protección”, explicó Fidan.

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman; y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, acompañados por sus ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, posan tras firmar un acuerdo conjunto de defensa en La Meca, Arabia Saudita (Murat Cetinmuhurdar/Oficina de Prensa Presidencial de Turquía/Imagen cedida vía REUTERS)
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman; y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, acompañados por sus ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, posan tras firmar un acuerdo conjunto de defensa en La Meca, Arabia Saudita (Murat Cetinmuhurdar/Oficina de Prensa Presidencial de Turquía/Imagen cedida vía REUTERS)

El funcionario turco precisó que el acuerdo obliga a los países miembros a brindarse apoyo mutuo frente a una amenaza, aunque la modalidad concreta de la asistencia dependerá de las circunstancias y de las decisiones que adopten los organismos responsables del pacto.

El documento prevé la creación de un comité político y militar compuesto por los ministros de Exteriores, Defensa y los jefes de Estado Mayor de los países integrantes, además de una secretaría general con sede en Arabia Saudita. “Contaremos con un comité ministerial como estructura. Al igual que en la OTAN, existe un comité político-militar integrado por ministros de Asuntos Exteriores, ministros de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Este comité político-militar es el encargado de concretar la visión propuesta por los líderes de esta alianza y de llevarla a cabo. Habrá una secretaría general, una organización, que implementará la visión de este comité”, detalló Fidan.

(Con información de Europa Press)

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