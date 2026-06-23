Botón exclusivo para controlar música, videos y archivos sin abrir aplicaciones: + de Gemini

La última actualización de Gemini introduce una mejora en la forma en que los usuarios pueden interactuar con sus teléfonos. REUTERS/Dado Ruvic

Gestiona tu música, videos y archivos sin necesidad de abrir aplicaciones individuales gracias al nuevo botón “+” de Gemini. Esta función, integrada de forma directa en la barra flotante de Google, permite acceder a diversas opciones y controlar distintos tipos de contenido desde un único lugar.

Así, se reduce la dependencia de cambiar entre aplicaciones y se centraliza la gestión de recursos, facilitando una experiencia más ágil y conectada en el uso diario del smartphone.

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Esta actualización refuerza la apuesta de Google por una experiencia más fluida y conectada, donde la inteligencia artificial se convierte en el canal principal para el uso diario de los recursos del smartphone.

Así luce la barra flotante de Google, que permite acceder a diversas opciones y controlar distintos tipos de contenido desde un único lugar. (9to5Google)

Cómo funciona el nuevo botón “+” de Gemini en la barra flotante

La última actualización de Gemini introduce una mejora en la forma en que los usuarios pueden interactuar con sus teléfonos. A diferencia de otras plataformas de inteligencia artificial, Gemini se integra de manera nativa gracias a una barra flotante que se adapta al contexto y permanece accesible en todo momento en la pantalla principal del dispositivo.

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Este botón “+” permite acceder, desde un solo lugar, a funciones clave como la gestión de música, videos, archivos, fotos y la cámara. La actualización suma ahora la posibilidad de utilizar aplicaciones de lienzo y aprendizaje guiado, ampliando notablemente el rango de opciones disponibles.

Con este avance, la IA de Google se posiciona como una herramienta central para controlar distintos tipos de contenido sin la necesidad de alternar entre aplicaciones.

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La actualización de Gemini refuerza la apuesta de Google por una experiencia más fluida y conectada. (Google)

El rediseño de Gemini no solo responde a una cuestión estética o de integración visual. Su propósito es ofrecer una experiencia más sencilla, donde la inteligencia artificial actúa como puente para acceder a casi cualquier función del dispositivo.

Así, es posible realizar acciones cotidianas como reproducir música o visualizar videos directamente desde la barra flotante, eliminando pasos intermedios y acelerando la interacción con el contenido.

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Cuáles son las ventajas de la integración nativa de Gemini en smartphones Android

El principal beneficio de esta actualización radica en la practicidad. Al estar disponible el botón “+” en la barra flotante, no hace falta invocar manualmente a Gemini ni buscar la función dentro de la aplicación. Todo está centralizado y aparece de manera automática en la pantalla principal, facilitando el acceso con solo un toque.

La integración nativa de Gemini está en smartphones Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta integración implica que el usuario puede gestionar su música, videos, imágenes y documentos sin abandonar la pantalla en la que se encuentra. El flujo de trabajo se vuelve más directo y menos fragmentado, permitiendo ahorrar tiempo y esfuerzo al no tener que abrir y cerrar aplicaciones constantemente.

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La inclusión de nuevas herramientas como la app de lienzo y el aprendizaje guiado responde a la intención de Google de que más actividades cotidianas puedan realizarse directamente a través de la IA. Aunque todavía no es posible acceder a todas las aplicaciones del dispositivo desde Gemini, la tendencia apunta a que, en el futuro, la barra flotante sea la vía principal para interactuar con el entorno digital del teléfono.

Proceso de actualización y disponibilidad de las nuevas funciones de Gemini

La llegada de estas novedades a los dispositivos no es inmediata para todos los usuarios. El descubrimiento de la actualización se atribuye al medio 9to5Google, que identificó los cambios en la versión estable 17.32 de la app de Google.

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La actualización se irá habilitando de forma paulatina y, una vez disponible, permitirá acceder a las nuevas características. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es probable que transcurra un tiempo entre el anuncio y la disponibilidad generalizada, ya que las actualizaciones suelen desplegarse progresivamente según el modelo de smartphone y la región.

Para quienes aún no tienen visible el nuevo botón “+” ni las funciones añadidas, es recomendable revisar periódicamente la tienda de aplicaciones del dispositivo. La actualización se irá habilitando de forma paulatina y, una vez disponible, permitirá acceder a las nuevas características sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.

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Mientras tanto, los usuarios que ya disponen de la versión más reciente de Gemini pueden comprobar la presencia del botón “+” y empezar a explorar las posibilidades que ofrece. La idea es que, poco a poco, la inteligencia artificial de Google se convierta en el centro de operaciones para la gestión de archivos, reproducción de medios y acceso a herramientas adicionales, todo desde una única interfaz.