Tecno

Graba mejores videos con tu celular enfocando al centro, manteniéndote estable y más trucos

Para obtener los mejores resultados no es necesario hacer ajustes complejos

Guardar
Google icon
Una persona con gorra y chaqueta sostiene un teléfono móvil grabando un paisaje de montañas con cumbres nevadas, valles verdes y un río.
Grabar mejores videos con el celular es posible con ajustes simples en la cámara del teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grabar un video atractivo desde el celular es posible para cualquier usuario, incluso sin equipos profesionales. Unos pocos ajustes en el momento adecuado pueden transformar la calidad del resultado final.

Aquí te dejamos cinco trucos esenciales para aprovechar al máximo la cámara de tu teléfono móvil y lograr videos de aspecto profesional, sin realizar configuraciones complejas.

PUBLICIDAD

Cómo grabar mejores videos con el celular

  • Limpieza del lente

Uno de los errores más frecuentes al grabar con el móvil es olvidar limpiar el lente antes de empezar. La grasa de los dedos y el polvo suelen acumularse con rapidez, afectando la nitidez y dejando una imagen opaca o borrosa. Pasar un paño de microfibra o la propia camiseta por el lente antes de cada grabación es un gesto simple pero decisivo, considerado el truco más importante para obtener imágenes claras y nítidas.

La limpieza regular previene problemas de desenfoque y pérdida de detalle, permitiendo aprovechar realmente la capacidad óptica y de resolución del dispositivo. Este paso sencillo marca una diferencia visible desde el primer segundo de grabación.

PUBLICIDAD

Mujer de espaldas graba con teléfono móvil a niño con camiseta azul que patea un balón de fútbol en campo deportivo verde con otros niños y un arco.
Mantener el sujeto principal enfocado en el encuadre mejora la función comunicativa de los videos grabados con el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Aprovechar la luz y bloquear la exposición

La iluminación natural es, según los especialistas, más determinante que la calidad de la cámara. Grabar de frente o de lado a una ventana, o junto a una fuente de luz suave, ayuda a evitar sombras duras y áreas con ruido excesivo.

Es preferible evitar ponerse de espaldas a una fuente potente (como una ventana o un reflector), ya que la cámara tenderá a oscurecer el objetivo principal, generando el clásico efecto de contraluz.

Un truco adicional consiste en ajustar y bloquear el enfoque y la exposición antes de grabar. Mantener presionado el punto deseado en la pantalla hasta que aparezca el bloqueo (identificado con “AE/AF Lock” o un candado) asegura que la luz y el brillo no cambien de forma automática durante la grabación, lo que evita variaciones incómodas en la imagen.

  • Mantener enfocado el centro del encuadre

Para que los videos resulten atractivos y cumplan su función comunicativa, es fundamental mantener el sujeto o el objeto principal enfocado en el centro o en un punto estratégico del encuadre. Utilizar la cuadrícula que muchas apps de cámara ofrecen facilita seguir la regla de los tercios, un recurso clásico en fotografía y video.

Primer plano lateral de un hombre que graba un video con un teléfono. La pantalla muestra a cuatro personas sonriendo y un perro en un sillón.
Sostener el celular con ambas manos o usar un trípode mejora la estabilidad y reduce el movimiento en la grabación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta técnica consiste en dividir la pantalla en nueve partes iguales mediante dos líneas horizontales y dos verticales, y ubicar el elemento principal sobre una de esas intersecciones. Así se logra una composición equilibrada y visualmente atractiva.

Mantener el enfoque en el centro, especialmente en escenas con movimiento, es clave para que la atención del espectador no se pierda y el video transmita la experiencia deseada.

El bloqueo de enfoque, mencionado en el apartado anterior, también contribuye a que el centro de la imagen permanezca nítido, evitando que la cámara cambie el punto de interés de forma automática.

  • Estabilidad

Uno de los principales desafíos al grabar con el celular es la estabilidad. Las imágenes movidas o con “tembleque” restan calidad y dificultan la visualización. Para lograr una grabación estable, se recomienda sostener el teléfono con ambas manos y mantener los codos pegados al cuerpo. Esta posición disminuye los movimientos involuntarios y da mayor control sobre la grabación.

Primer plano de un hombre joven que mira un teléfono móvil en sus manos y usa su dedo índice para tocar la pantalla, con un sofá y un estante al fondo.
Configurar la máxima resolución, como 1080p o 4K, permite grabar videos con más detalle y facilita la edición posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el video requiere tomas prolongadas o estáticas, es conveniente apoyar el teléfono en una superficie firme, utilizar un trípode, un soporte improvisado o incluso recostarse contra una pared.

Los smartphones más avanzados incorporan funciones de estabilización óptica y tecnologías como el Bloqueo Horizontal, que mantienen el horizonte nivelado aún cuando el usuario está en movimiento. Estas herramientas utilizan inteligencia artificial y sensores para corregir la inclinación en tiempo real, logrando videos más fluidos y naturales.

  • Configurar la máxima resolución

Antes de grabar, es recomendable ingresar a los ajustes de la cámara y seleccionar la máxima calidad disponible, ya sea 1080p o 4K. Esto garantiza que el video conserve la mayor cantidad de detalle posible, incluso si luego se necesita recortar o editar.

Además, es útil familiarizarse con las características y limitaciones del propio smartphone: el tipo de lentes, la presencia de estabilización óptica (OIS), las opciones de autoenfoque y las herramientas de inteligencia artificial propuestas por el fabricante. Cuanto más conozca el usuario las funciones de su dispositivo y de la app de cámara, mejores serán los resultados posibles.

Temas Relacionados

VideosCelularCámara del celularTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué las personas usan audífonos en conciertos: Apple los ayuda con esta función

Muchos creen que están escuchando otra cosa, pero en realidad están cuidado su salud

Por qué las personas usan audífonos en conciertos: Apple los ayuda con esta función

Ver partidos del Mundial 2026 desde la app de FútbolLibre es peligroso: puede traer sanciones legales y virus

Varios fanáticos recurren a plataformas piratas para ver la fase de grupos del Mundial, pero su uso implica exponer datos privados a extraños

Ver partidos del Mundial 2026 desde la app de FútbolLibre es peligroso: puede traer sanciones legales y virus

El peligro oculto de comprar en Amazon: así operan los hackers para vaciar tus cuentas con links

Al conocer los hábitos de compra, los ciberdelincuentes ajustan el engaño con mensajes que parecen legítimos y llegan en el momento exacto, reduciendo sospechas, y redirigen a sitios falsificados

El peligro oculto de comprar en Amazon: así operan los hackers para vaciar tus cuentas con links

Google Nest Audio y Nest Mini quedan descontinuados: qué pasa si tienes uno en casa

La empresa quiere mejorar la experiencia del asistente de voz en el hogar y le dará priodidad al nuevo Google Home Speaker

Google Nest Audio y Nest Mini quedan descontinuados: qué pasa si tienes uno en casa

Cómo instalar un USB en la moto y para qué sirve

Contar con este elemento en el vehículo permite a repartidores y viajeros cargar sus dispositivos y mantener el acceso a aplicaciones de navegación

Cómo instalar un USB en la moto y para qué sirve

DEPORTES

El registro de Lionel Messi que cayó gracias al gol de Lamine Yamal en el contundente triunfo de España

El registro de Lionel Messi que cayó gracias al gol de Lamine Yamal en el contundente triunfo de España

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El emotivo momento de Francisco Cerúndolo con su papá tras ganar Queen’s: “Es la primera vez que puede verme fuera de Argentina”

Un reloj y las teorías más alocadas: el llamativo incidente entre un jugador de Paraguay y el árbitro en el Mundial

Récords, emoción y multitud: más de 20.000 corredores participaron en la ultramaratón más antigua del mundo

TELESHOW

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

Rodetes, guiño a la comodidad y colores fuertes: así fue el look de Juana Viale para su programa

La sensible reflexión de Moria Casán sobre el Día del Padre: “Me felicito”

Abrazos virtuales, lágrimas y mucho humor: los saludos del Día del Padre que marcan la jornada de los famosos

El particular gesto de la China Suárez con la madre de Mauro Icardi el día de su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a un hombre tras ser captado por cámaras mientras robaba una motocicleta en una colonia de La Libertad

Detienen a un hombre tras ser captado por cámaras mientras robaba una motocicleta en una colonia de La Libertad

Impulsan reforma a la Ley de Tránsito en Honduras ante alarmante aumento de accidentes viales

Ocho de cada 10 pensiones alimentarias en Costa Rica son menores a ¢200,000 (USD 364)

Murió Ramiro Valdés, uno de los principales símbolos de la represión de la dictadura cubana

Panamá será sede del congreso internacional para personas con deficiencia auditiva