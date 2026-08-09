El festejo de Caicedo ante la popular de San Lorenzo que desató una gresca en el triunfo de Huracán: el cabezazo por el que Gill vio la roja

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Un episodio con clima tenso protagonizó el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro, cuando el partido se encontraba 2-0 a favor del Globo y restaban 30 minutos del segundo tiempo. El delantero Jordy Caicedo ya había dejado su huella con un doblete, pero fue la celebración de su segundo tanto lo que encendió la mecha de la polémica.

Caicedo eligió replicar el gesto del Topo Gigio frente a la tribuna local y la reacción de rechazo de los hinchas del Ciclón no se limitó a las tribunas. La tensión escaló cuando Lucas Blondel, lateral derecho de Huracán, se cruzó con Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, en medio del tumulto generado tras el festejo. En ese contexto, Gill reaccionó con un cabezazo contra el ex Boca, quien quedó tendido sobre el césped mientras el árbitro Darío Herrera analizaba la situación con asistencia del VAR.

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Durante esos minutos de incertidumbre, el ambiente aumentó su tensión. Finalmente, Herrera comunicó su decisión y expulsó a Gill por “conducta violenta”. El golpe de cabeza dejó al equipo local sin su arquero titular, quien venía de una actuación destacada en la Copa del Mundo y había sido amonestado minutos antes por protestar el segundo gol.

San Lorenzo se quedó con 10 tras la expulsión de Orlando Gill por una golpe de cabeza sobre Lucas Blondel (Foto: FOTOBAIRES)

La jugada que desató la controversia se produjo después de que Caicedo marcara el 2-0 tras una habilitación de Facundo Kalinger, definiendo solo ante el arco, aunque luego de su actitud el árbitro amonestó al goleador ecuatoriano por su festejo.

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La decisión arbitral obligó a realizar una modificación de emergencia en el banco dirigido por Néstor Pipo Gorosito quien retiró a Nicolás Blanco para el ingreso del arquero José Devecchi y asumió la responsabilidad bajo los tres palos a partir del minuto 63.

Con el resultado en contra y un hombre menos, San Lorenzo perdió el control del juego y no logró reponerse. Pese a los intentos por acercarse en el resultado, Huracán mantuvo la ventaja y gestionó los tiempos con inteligencia, incluso cuando Caicedo fue reemplazado pocos minutos después del incidente, dejando su lugar a Ignacio Pussetto tras una breve intervención de Emiliano Amor para que no pierda tiempo.

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Jordy Caicedo fue autor del doblete que le permitió la victoria a Huracán y el segundo tanto generó la polémica (Foto: FOTOBAIRES)

El primer gol del Globo ya había llegado sobre el cierre de la primera mitad, cuando Caicedo capitalizó una jugada que inició con una atajada de Gill a Juan Bisanz. En el cierre, el visitante reclamó un penal en la última jugada por una acción de Danilo Arboleda sobre Óscar Cortés, pero el árbitro no sancionó la infracción.

El desenlace dejó consecuencias inmediatas y profundas en el ánimo de los equipos. Para San Lorenzo, la derrota en el clásico se suma a una serie de resultados adversos tras su eliminación en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra y caídas consecutivas contra Lanús y Central Córdoba. Su único triunfo reciente en el Nuevo Gasómetro había sido ante Gimnasia de Mendoza, pero la caída ante Huracán lo aleja todavía más de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual.

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Huracán, por su parte, tampoco venía de un semestre sencillo. Luego de una eliminación en Copa Argentina ante Barracas Central, el Globo había logrado una recuperación parcial con una victoria sobre Banfield, aunque después perdió con Independiente Rivadavia y empató sin goles frente a Atlético Tucumán. La victoria en el clásico alimenta las expectativas del equipo de Parque Patricios, que necesitaba un triunfo de este calibre para revitalizar su campaña.