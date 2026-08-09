Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El festejo de Caicedo ante la popular de San Lorenzo que desató una gresca en el triunfo de Huracán: el cabezazo por el que Gill vio la roja

Con el marcador 2-0 para Huracán, un festejo de Jordy Caicedo derivó en un cruce, revisión del VAR y una expulsión que alteró el tramo final

Guardar

Un episodio con clima tenso protagonizó el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro, cuando el partido se encontraba 2-0 a favor del Globo y restaban 30 minutos del segundo tiempo. El delantero Jordy Caicedo ya había dejado su huella con un doblete, pero fue la celebración de su segundo tanto lo que encendió la mecha de la polémica.

Caicedo eligió replicar el gesto del Topo Gigio frente a la tribuna local y la reacción de rechazo de los hinchas del Ciclón no se limitó a las tribunas. La tensión escaló cuando Lucas Blondel, lateral derecho de Huracán, se cruzó con Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, en medio del tumulto generado tras el festejo. En ese contexto, Gill reaccionó con un cabezazo contra el ex Boca, quien quedó tendido sobre el césped mientras el árbitro Darío Herrera analizaba la situación con asistencia del VAR.

PUBLICIDAD

Durante esos minutos de incertidumbre, el ambiente aumentó su tensión. Finalmente, Herrera comunicó su decisión y expulsó a Gill por “conducta violenta”. El golpe de cabeza dejó al equipo local sin su arquero titular, quien venía de una actuación destacada en la Copa del Mundo y había sido amonestado minutos antes por protestar el segundo gol.

San Lorenzo se quedó con 10 tras la expulsión de Orlando Gill por una golpe de cabeza sobre Lucas Blondel (Foto: FOTOBAIRES)
San Lorenzo se quedó con 10 tras la expulsión de Orlando Gill por una golpe de cabeza sobre Lucas Blondel (Foto: FOTOBAIRES)

La jugada que desató la controversia se produjo después de que Caicedo marcara el 2-0 tras una habilitación de Facundo Kalinger, definiendo solo ante el arco, aunque luego de su actitud el árbitro amonestó al goleador ecuatoriano por su festejo.

PUBLICIDAD

La decisión arbitral obligó a realizar una modificación de emergencia en el banco dirigido por Néstor Pipo Gorosito quien retiró a Nicolás Blanco para el ingreso del arquero José Devecchi y asumió la responsabilidad bajo los tres palos a partir del minuto 63.

Con el resultado en contra y un hombre menos, San Lorenzo perdió el control del juego y no logró reponerse. Pese a los intentos por acercarse en el resultado, Huracán mantuvo la ventaja y gestionó los tiempos con inteligencia, incluso cuando Caicedo fue reemplazado pocos minutos después del incidente, dejando su lugar a Ignacio Pussetto tras una breve intervención de Emiliano Amor para que no pierda tiempo.

Jordy Caicedo fue autor del doblete que le permitió la victoria a Huracán y el segundo tanto generó la polémica (Foto: FOTOBAIRES)
Jordy Caicedo fue autor del doblete que le permitió la victoria a Huracán y el segundo tanto generó la polémica (Foto: FOTOBAIRES)

El primer gol del Globo ya había llegado sobre el cierre de la primera mitad, cuando Caicedo capitalizó una jugada que inició con una atajada de Gill a Juan Bisanz. En el cierre, el visitante reclamó un penal en la última jugada por una acción de Danilo Arboleda sobre Óscar Cortés, pero el árbitro no sancionó la infracción.

El desenlace dejó consecuencias inmediatas y profundas en el ánimo de los equipos. Para San Lorenzo, la derrota en el clásico se suma a una serie de resultados adversos tras su eliminación en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra y caídas consecutivas contra Lanús y Central Córdoba. Su único triunfo reciente en el Nuevo Gasómetro había sido ante Gimnasia de Mendoza, pero la caída ante Huracán lo aleja todavía más de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual.

Huracán, por su parte, tampoco venía de un semestre sencillo. Luego de una eliminación en Copa Argentina ante Barracas Central, el Globo había logrado una recuperación parcial con una victoria sobre Banfield, aunque después perdió con Independiente Rivadavia y empató sin goles frente a Atlético Tucumán. La victoria en el clásico alimenta las expectativas del equipo de Parque Patricios, que necesitaba un triunfo de este calibre para revitalizar su campaña.

Temas Relacionados

Jordy CaicedoOrlando GillLucas BlodelSan LorenzoHuracánTorneo ClausuraDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La selección argentina de básquet se consagró campeona del Sudamericano Femenino: le ganó 53-44 la final a Venezuela

Las Gigantes obtuvieron el cuarto título de su historia en el certamen, el segundo de manera consecutiva

La selección argentina de básquet se consagró campeona del Sudamericano Femenino: le ganó 53-44 la final a Venezuela

El codazo de Maravilla Martínez por el que fue expulsado en la caída de Racing ante Argentinos: el gesto que llamó la atención

La acción a los 20 minutos terminó con tarjeta roja directa para el delantero de la Academia tras la revisión en el VAR, y su retiro contrastó con la jugada

El codazo de Maravilla Martínez por el que fue expulsado en la caída de Racing ante Argentinos: el gesto que llamó la atención

Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

Después del 2-0 en el Nuevo Gasómetro con doblete de Jordy Caicedo, el Globo realizó varias publicaciones en sus redes que generaron críticas

Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

La excéntrica asistencia de lateral que dio la vuelta al mundo: “Es la mejor del año, no busquen más”

En la Segunda División de Rusia, Nader Mohammadi ensayó una cabriola y un lanzamiento al área tan profundo que su compañero Amur Kalmykov solo tuvo que conectar la pelota para convertir

La excéntrica asistencia de lateral que dio la vuelta al mundo: “Es la mejor del año, no busquen más”

La foto del Dibu Martínez mientras disfruta de sus vacaciones que causó furor en las redes y recordó su otra gran pasión

El guardameta argentino compartió en Instagram una postal desde las aguas de Portugal que desató miles de reacciones

La foto del Dibu Martínez mientras disfruta de sus vacaciones que causó furor en las redes y recordó su otra gran pasión

MALDITOS NERDS

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears reveló las secuelas físicas que le dejó un tratamiento estético

Britney Spears reveló las secuelas físicas que le dejó un tratamiento estético

Hailey Bieber publica una polémica imagen desde la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner

Phil Collins cuenta cómo creó una de sus canciones más icónicas casi sin planearlo: “80% fue improvisado”

El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

Christopher Lambert, estrella de ‘Highlander’, se desplomó en medio de una convención de fans

INFOBAE AMÉRICA

Diferencia entre llegar al gobierno y tener el poder en regímenes y narcoestados del socialismo del siglo 21

Diferencia entre llegar al gobierno y tener el poder en regímenes y narcoestados del socialismo del siglo 21

Taiwán simuló el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu durante los ejercicios militares Han Kuang

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco