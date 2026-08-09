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Revelaron que Pep Guardiola estuvo muy cerca de ser el entrenador de Italia: por qué rechazó la oferta

Paolo Maldini, gloria de la Azzurra y ex director deportivo, contó que las negociaciones casi llegan a buen puerto

El entrenador español Pep Guardiola (Europa Press)
El entrenador español Pep Guardiola (Europa Press)
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Pep Guardiola casi se convirtió en el entrenador de la selección italiana de fútbol. El ex técnico del Manchester City estuvo muy cerca de aceptar el cargo, pero finalmente declinó la oferta. Así lo reveló Paolo Maldini, ex director deportivo de la Azzurra, en una entrevista publicada este domingo por el diario Corriere della Sera.

La Azzurra buscaba entrenador tras la dimisión de Gennaro Gattuso, quien no logró la clasificación para el Mundial de 2026. En ese proceso, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) barajó varios nombres antes de llegar a Guardiola. Descartó a Andrea Pirlo por su vinculación con una casa de apuestas rusa, y luego tanteó a Carlo Ancelotti, quien tampoco pudo asumir el cargo porque Brasil había reafirmado su confianza en él. También puso los ojos en el entrenador catalán, al que los directivos consideran “el entrenador que mejor representa el juego técnico y ofensivo”.

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El encuentro entre ambas partes fue presencial. “A través de unos amigos, había expresado la idea de entrenar a una selección nacional. Fuimos a visitarlo a Barcelona, almorzamos juntos y hablamos durante todo el día. Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel”, relató Maldini en declaraciones al Corriere della Sera.

Guardiola dejó el City y estuvo cerca de ser entrenador de Italia (REUTERS/Phil Noble)
Guardiola dejó el City y estuvo cerca de ser entrenador de Italia (REUTERS/Phil Noble)

El ex director deportivo de la selección italiana también desmintió los rumores sobre las exigencias económicas del entrenador. Según Maldini, el dinero nunca fue un obstáculo: “Pep nos lo dijo claramente: dadme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta”.

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La razón del rechazo fue otra. “Guardiola viene de diez años agotadores en la Premier League. Le operaron de la espalda. Quiere descansar. Pero fue una conversación muy seria. Analizamos las plantillas, desde la sub-17 en adelante”, detalló Maldini al Corriere della Sera.

Guardiola dejó el Manchester City tras diez temporadas al frente del club, un ciclo en el que conquistó seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copa de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, con un balance de 416 victorias, 87 empates y 89 derrotas en 592 partidos. “Ha sido un privilegio dirigir al Manchester City durante una década. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos”, expresó el técnico en el comunicado difundido por la entidad en mayo pasado.

Al margen de Guardiola, la FIGC designó finalmente a Roberto Mancini como nuevo seleccionador, según anunció la federación el 28 de julio a través de su cuenta oficial de X. El DT ya había dirigido a la Nazionale entre 2018 y 2023, etapa en la que conquistó la Eurocopa de 2020 —celebrada en el verano de 2021 por la pandemia de COVID-19—, aunque no logró clasificar al equipo para el Mundial de Qatar 2022. Tras rescindir su contrato con Italia en 2023, dirigió a la selección de Arabia Saudí durante un año.

Mancini, quien también supo ser entrenador del Manchester City, debutará ante Bélgica el 25 de septiembre en la Liga de Naciones, donde el grupo lo completan Francia y Turquía.

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