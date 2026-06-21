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Elecciones presidenciales: descarga esta app y consulta en tiempo real resultados de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La app aVotar está disponible sin costo en Google Play Store y en la App Store, no exige registro ni suscripción y permite tener los resultados en tan solo segundos

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Texto gráfico con la palabra 'aVotar'; la letra 'a' es de color azul claro y las letras 'Votar' son de color azul oscuro, sobre un fondo blanco liso.
En la segunda vuelta presidencial de Colombia, la aplicación gratuita permite consultar puesto y mesa con el número de cédula y ver resultados en tiempo real, una herramienta clave para evitar filas equivocadas antes del cierre estricto a las 4:00 p.m. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Domingo 21 de junio de 2026 y Colombia define en segunda vuelta quién será su próximo presidente. Las urnas abren a las 8:00 a.m. y cierran a las 4:00 p.m. en punto, sin excepciones. Para millones de ciudadanos que aún no saben en qué mesa les corresponde votar, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso a disposición aVotar, una aplicación móvil gratuita que resuelve esa consulta en segundos y permite seguir el preconteo de resultados en tiempo real.

La app existe desde ediciones electorales anteriores, como lo fueron en las votaciones para Congreso, pero su uso masivo la consolidó para las elecciones presidenciales, siendo de suma importancia para esta disputa electoral entre Iván Cepeda y De la Espriella. Esta herramienta es ideal para quienes llegan a un puesto de votación sin conocer su mesa asignada perdiendo tiempo valioso.

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La segunda vuelta presidencial en Bogotá permite consultar en línea el puesto y la mesa de votación antes de la jornada del 21 de junio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay
La segunda vuelta presidencial en Bogotá permite consultar en línea el puesto y la mesa de votación antes de la jornada del 21 de junio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay

Qué es aVotar y qué hace

aVotar es la aplicación oficial de la Registraduría para el seguimiento de la jornada electoral. Cumple dos funciones concretas: localizar el puesto y la mesa de votación asignados a cada ciudadano, y mostrar los avances del preconteo de votos a medida que las mesas van cerrando y reportando resultados.

La información que despliega proviene directamente de las bases de datos del organismo electoral, lo que la convierte en la fuente más confiable para verificar datos durante la jornada.

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Cómo descargarla

La aplicación es gratuita y está disponible en ambas plataformas móviles:

  • Android: se descarga desde la tienda oficial Google Play Store.
  • iOS: se descarga desde la App Store de Apple.

No requiere suscripción ni registro previo para funcionar.

Cómo consultar el puesto de votación

La aplicación da una opción para consultar directamente desde Google Maps en qué lugar está ubicado el puesto de votación - crédito captura de pantalla aVotar
La aplicación da una opción para consultar directamente desde Google Maps en qué lugar está ubicado el puesto de votación - crédito captura de pantalla aVotar

El proceso toma menos de un minuto:

  1. Abrir la aplicación en el celular.
  2. Seleccionar la opción “¿Dónde puedo votar?”
  3. Ingresar el número de cédula de ciudadanía.
  4. Presionar “Consultar”.

La pantalla mostrará el nombre del puesto de votación y el número de mesa asignada. Desde esa misma vista, la app ofrece un enlace directo a Google Maps con la ubicación exacta del lugar, lo que permite planificar el desplazamiento con anticipación.

Qué documentos son válidos el día de las elecciones

La cédula de ciudadanía es el único documento aceptado en las mesas de votación, tanto dentro de Colombia como en el exterior. La Registraduría reconoce la versión física amarilla con hologramas y la cédula digital presentada desde el dispositivo móvil. Quedan excluidos el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y cualquier otro documento de identificación.

Horarios y reglas de cierre

Las mesas reciben votantes desde las 8:00 a.m. El cierre es estricto a las 4:00 p.m. Quien llegue después de esa hora no podrá votar, independientemente del tiempo que lleve en fila. La única excepción aplica cuando el jurado de mesa ya recibió la cédula del ciudadano antes del cierre: en ese caso, el voto se puede ejercer aunque sean las 4:00 p.m.

La Registraduría recomienda llegar temprano para evitar filas y posibles contratiempos logísticos en los puestos con mayor afluencia.

Cómo marcar la tarjeta electoral

La tarjeta de esta segunda vuelta es de tamaño carta, con fondo gris y márgenes amplios entre cada fórmula presidencial. Incluye fotografía, nombre completo y logo de la agrupación política de cada candidato a la presidencia y vicepresidencia.

Una vez que el jurado entregue la tarjeta, el ciudadano debe dirigirse al cubículo de votación para marcar su opción de forma secreta. Se permite usar el propio esfero o bolígrafo para marcar. Votar fuera del cubículo o mostrar la tarjeta marcada puede invalidar el sufragio.

Para acceder a resultados oficiales, actas de votación y cualquier información relacionada con la jornada, la Registraduría solicita consultar exclusivamente sus canales institucionales y la aplicación aVotar.

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