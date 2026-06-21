¿Adiós a la freidora de aire? Este electrodoméstico cocina igual y tiene otras funciones

El horno eléctrico con freidora de aire surge como alternativa tras el boom de las freidoras de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la cocina sigue avanzando y tras el boom de las freidoras de aire, ahora surge una alternativa que mezcla diferentes opciones y rendimiento: el horno eléctrico con freidora de aire.

La combinación de tecnologías avanzadas, conectividad y una multiplicidad de funciones posiciona a estos hornos como la respuesta para quienes buscan practicidad, resultados profesionales y eficiencia sin renunciar a lo saludable.

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Lejos de tratarse de una simple evolución, el horno inteligente con función de freidora de aire integra en un solo equipo lo que hasta ahora requería varios electrodomésticos. Las marcas han logrado fusionar la potencia y uniformidad del horno de convección, la rapidez y textura crujiente de la freidora de aire y, en algunos casos, hasta las capacidades de una vaporera, todo en un formato compacto y moderno.

El secreto reside en su tecnología de cocción sin aceite, que permite preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas y alimentos fritos con resultados profesionales.

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Estos hornos eléctricos pueden reducir el tiempo de cocción hasta la mitad y bajar el uso de aceite hasta en un 85%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del tiempo de cocción habitual puede llegar hasta la mitad, y la cantidad de aceite necesaria disminuye hasta en un 85%, acercando la cocina casera a los estándares de restaurantes pero con una propuesta mucho más saludable y cómoda.

Cómo es le funcionamiento de los nuevos hornos eléctricos

El funcionamiento de estos hornos difiere sustancialmente del horno eléctrico tradicional. Incorporan ventiladores de alta velocidad que circulan aire caliente de forma masiva, utilizando la llamada tecnología de convección de 360°.

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Este sistema elimina rápidamente la humedad superficial de los alimentos, consiguiendo así una textura crujiente y dorada, similar a la de la fritura convencional, pero sin exceso de grasa.

Modelos como el modelo HAF-SO30LBK de HDC, por ejemplo, operan con 1.800 W de potencia y una capacidad de 30 litros, lo que permite cocinar grandes porciones de una sola vez. Además, cuenta con un rango de temperatura ajustable de 30 °C a 230 °C, adaptándose tanto a recetas que requieren calor suave como a cocciones intensas.

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Los nuevos hornos eléctricos incorporan ventiladores de alta velocidad y convección de 360° para lograr una textura crujiente y dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra característica sobresaliente es la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción de forma simultánea, lo que aumenta la precisión y la calidad en preparaciones complejas.

Funcionalidades inteligentes y conectividad en los hornos

Los hornos eléctricos inteligentes van más allá de la simple cocción. Incorporan microprocesadores, sensores avanzados y conectividad inalámbrica que optimizan el proceso culinario. Muchos modelos, especialmente los de gama alta, ofrecen conectividad Wi-Fi y aplicaciones dedicadas para monitorear el estado de la comida, ajustar el tiempo y la temperatura desde el teléfono móvil.

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La compatibilidad con asistentes de voz, como Alexa o Google Assistant, permite comandos rápidos y prácticos, como precalentar el horno o cambiar la configuración sin necesidad de tocar el panel.

Los modelos más sofisticados incluyen sondas de temperatura inteligentes que se insertan en carnes o pollos, logrando detener la cocción automáticamente cuando el alimento alcanza el punto exacto.

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La función de cocción guiada paso a paso a través de aplicaciones móviles es otra innovación: el usuario selecciona una receta y el horno ajusta automáticamente las distintas etapas, por ejemplo, dorado inicial y horneado suave posterior.

Los hornos multifunción reúnen entre siete y quince funciones, como freír con aire, hornear, rostizar, deshidratar, fermentar, recalentar, apagado automático y autolimpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Versatilidad y variedad de funciones

Estos hornos multifunción están diseñados para ahorrar espacio y reemplazar varios dispositivos, integrando entre siete y quince funciones en un solo aparato. Entre las más utilizadas destacan:

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Freír con aire : para papas, alitas o vegetales crujientes, logrando el mismo efecto que una freidora pero con mucho menos aceite.

Hornear y rostizar : ideal para repostería y para asar pollos enteros, algunos modelos incluso incluyen sistema giratorio.

Deshidratar : útil para conservar frutas, hierbas o preparar snacks saludables.

Fermentar masas , mantener caliente y recalentar : funciones de confort que evitan el uso de microondas y mejoran la textura de los alimentos recalentados.

Programas especiales para pizzas, bagels y otros productos específicos.

Además, hay opciones con características de seguridad y el mantenimiento también son puntos clave en esta nueva generación de hornos. El sistema de apagado automático se activa al concluir el tiempo de cocción, evitando riesgos de sobrecalentamiento.

Además, la función de autolimpieza simplifica el mantenimiento, permitiendo disfrutar de la cocina sin preocuparse por el tiempo o el esfuerzo de limpieza posterior.

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