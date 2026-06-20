La inesperada mejora de la nueva actualización de Windows 11: Photoshop funciona más rápido

La última versión de Windows 11 incorpora mejoras automáticas para usuarios de Photoshop. (Europa Press)

La última actualización de Windows 11 ha introducido una mejora automática en el rendimiento de Adobe Photoshop, que ya se percibe entre usuarios y profesionales del sector creativo.

Microsoft y Adobe han anunciado que, tras un proceso de colaboración técnica entre sus equipos de ingeniería, la aplicación de edición de imágenes más utilizada en el mundo incrementa su velocidad en tareas esenciales, sin que los usuarios deban modificar sus equipos o configuraciones.

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Según información publicada en el blog de desarrolladores de Microsoft, las optimizaciones afectan tanto a quienes emplean Photoshop en ámbitos profesionales como a quienes lo usan para proyectos personales.

El aumento de velocidad surge de una labor conjunta entre especialistas de Adobe y Microsoft. El proyecto priorizó operaciones en Photoshop que suelen generar demoras, como la apertura de archivos, la respuesta de las herramientas de pincel y la ejecución de filtros. Tras analizar los procesos principales, ambas compañías determinaron que estos dependen, en su mayoría, del procesador del equipo, lo que ofrecía oportunidades de optimización.

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Equipos con procesadores x64 experimentan hasta un 20% de incremento en la velocidad de Photoshop. (Adobe)

El ajuste técnico más relevante se centra en el uso avanzado del compilador MSVC (Microsoft Visual C++). Al emplear esta herramienta, los desarrolladores pueden analizar y mejorar el programa en su conjunto, decidiendo de forma más precisa qué partes del código requieren ajustes para lograr una mayor eficiencia.

SPGO: el motor de la optimización

La actualización se apoya en la tecnología Sample Profile Guided Optimization (SPGO), que permite al compilador recopilar información sobre cómo se usa Photoshop en condiciones reales. Esta técnica analiza el comportamiento de la aplicación directamente en los ordenadores de los usuarios, y no solo en pruebas controladas, como era habitual con métodos anteriores. Así, el sistema puede identificar qué funciones se utilizan con mayor frecuencia y optimizarlas para que el procesador ejecute esas tareas de forma más eficiente.

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A diferencia de los enfoques previos, SPGO elimina la necesidad de crear versiones experimentales del software para recolectar datos, lo que agiliza el proceso de mejora. Ahora, el compilador cuenta con información más relevante, ya que proviene del uso cotidiano, y puede priorizar los ajustes en las áreas de mayor impacto para los usuarios.

Con la actualización, tareas como abrir archivos y aplicar filtros en Photoshop resultan más ágiles. (Europa Press)

Resultados medibles en diferentes arquitecturas

Según los datos difundidos por Microsoft y Adobe, los equipos con procesadores x64, que constituyen la mayoría de los dispositivos con Windows 11, experimentan un aumento del 20% en el rendimiento de Photoshop. En el caso de los dispositivos basados en arquitectura ARM64, como los nuevos Copilot+ PC, la mejora alcanza el 13%. Esta diferencia refleja las particularidades de cada plataforma, aunque ambas se benefician de una reducción en los tiempos de espera y una respuesta más ágil en tareas críticas.

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Las personas que cuentan con una suscripción activa a Creative Cloud recibirán estas mejoras a través de las próximas actualizaciones de Photoshop. Para quienes utilizan versiones no oficiales, la aplicación de los avances técnicos dependerá de la disponibilidad de parches específicos, lo que puede implicar riesgos adicionales.

Un impacto amplio en el ecosistema creativo

La relevancia de esta actualización se extiende más allá del ámbito técnico, ya que Photoshop sigue siendo una herramienta esencial para la edición de imágenes, incluso en un contexto donde la inteligencia artificial generativa gana terreno. Se estima que Creative Cloud supera los 41 millones de suscriptores de pago, y más de 166.000 empresas incorporan soluciones de Adobe en sus procesos diarios.

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La colaboración entre Adobe y Microsoft responde a demandas de mayor fluidez en la edición de imágenes. (Europa Press)

El ecosistema que depende de la máxima eficiencia en la edición digital se beneficia de estas optimizaciones. Durante los últimos años, buena parte de la comunidad de usuarios había reportado problemas de lentitud y falta de fluidez al utilizar Photoshop en Windows 11. La actualización responde a esas demandas, incorporando una reorganización inteligente del código, la optimización de funciones clave y una separación efectiva entre procesos frecuentes y menos utilizados.

Las mejoras están integradas en las actualizaciones estándar de Photoshop para Windows 11, de modo que los usuarios no deben realizar modificaciones adicionales. El trabajo realizado a nivel de compilador y la aplicación de SPGO permiten que las ventajas de rendimiento lleguen a través de los canales habituales de actualización de software. Esta estrategia refuerza el compromiso de Microsoft y Adobe con una experiencia de usuario más eficiente y productiva en uno de los programas más influyentes de la industria digital.

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