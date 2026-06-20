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Donde ver Ecuador vs Curazao: 5 apps legales para seguir el partido del Mundial 2026 sin interrupciones

El duelo entre Ecuador y Curazao podrá verse a través de diferentes servicios de streaming autorizados, una opción que evita los riesgos de plataformas ilegales

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Ecuador se enfrenta a Curazao por el Grupo E del Mundial 2026.
Ecuador se enfrenta a Curazao por el Grupo E del Mundial 2026. (Composición Infobae)

Ecuador se juega buena parte de sus opciones de clasificación en el Mundial 2026 frente a Curazao y los aficionados tendrán diversas alternativas para seguir el encuentro por internet de forma legal. Plataformas como DGO, ViX, DAZN, Paramount+ y Disney+ figuran entre las aplicaciones que ofrecerán cobertura oficial del torneo en distintos mercados, una opción que busca garantizar transmisiones estables y evitar los riesgos asociados a servicios piratas.

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo E y se disputará este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La selección ecuatoriana necesita recuperarse después de la derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en su debut, mientras que Curazao intentará dejar atrás la goleada por 7-1 sufrida frente a Alemania.

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Se trata del primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones y podría resultar decisivo para definir las posibilidades de avanzar a los octavos de final.

Mundial 2026 – Selección de Ecuador – Selección de Curazao – Perú – deportes – 18 junio
La Tri llega sin puntos tras caer ante Costa de Marfil y enfrenta a un rival que viene de recibir siete goles de Alemania, en un cruce inédito del Grupo E en Kansas City (EFE)

A qué hora juegan Ecuador vs Curazao

El partido comenzará a las 19:00 horas de Ecuador, Colombia y Perú.

Estos son los horarios en otros países:

  • México: 18:00 horas.
  • Chile: 20:00 horas.
  • Argentina: 21:00 horas.
  • Uruguay: 21:00 horas.
  • España: 02:00 horas del domingo.

La jornada del Grupo E también incluye el duelo entre Alemania y Costa de Marfil, otro partido que puede influir directamente en las aspiraciones de Ecuador.

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Mundial 2026 – Selección de Ecuador – Selección de Curazao – Perú – deportes – 18 junio
Después de estrenos adversos, Ecuador y Curazao afrontarán un partido cargado de urgencias. Los puntos en juego pueden resultar determinantes para llegar con opciones a la fecha final. (X / La Tri)

1. DGO

DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, es una de las principales alternativas para seguir los partidos del Mundial 2026 en varios países de América Latina.

Su servicio ofrece acceso a las señales deportivas autorizadas, transmisión en alta definición y compatibilidad con celulares, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.

2. ViX

ViX se ha consolidado como una de las opciones más importantes para los aficionados en México y otros mercados hispanohablantes.

La aplicación permite acceder a contenidos deportivos y a parte de la cobertura oficial del campeonato, ofreciendo además diferentes opciones de visualización en dispositivos móviles y Smart TV.

3. DAZN

DAZN continúa ampliando su presencia en las grandes competiciones deportivas y también forma parte de las plataformas con los derechos del Mundial 2026, estando disponible en España.

Su servicio destaca por la transmisión vía streaming y por la posibilidad de seguir los encuentros desde varios dispositivos con una sola cuenta.

DAZN es uno de los servicios de streaming que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de archivo
DAZN es uno de los servicios de streaming que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de archivo

4. Paramount+

Paramount+ es otra de las aplicaciones que ofrecen acceso a partidos y contenidos relacionados con el Mundial 2026 en Latinoamérica.

La plataforma combina deportes, series y películas, permitiendo a los usuarios disfrutar de la competencia desde teléfonos inteligentes, computadoras y televisores conectados.

5. Disney+

Disney+ también figura entre las opciones disponibles para seguir el torneo en determinados países.

La plataforma integra contenidos deportivos tras su alianza con ESPN y se ha convertido en una de las alternativas más utilizadas por los aficionados para acceder a competiciones internacionales.

Ecuador busca recuperarse en el Grupo E

La selección ecuatoriana llega a este compromiso ubicada en la tercera posición del grupo, sin puntos, después de la derrota sufrida ante Costa de Marfil.

Una victoria permitiría al conjunto sudamericano alcanzar tres unidades y llegar con posibilidades de clasificación a la última jornada, cuando deberá enfrentar a Alemania el próximo 25 de junio en Nueva Jersey.

Mundial 2026 – Selección de Ecuador – Selección de Curazao – Perú – deportes – 18 junio
La segunda fecha del Grupo E ofrecerá un partido de alta tensión. Ecuador buscará reaccionar tras su debut, mientras Curazao intentará dejar atrás una dura caída mundialista. (EFE)

Curazao, por su parte, ocupa el último lugar tras el duro revés frente a Alemania. El combinado caribeño buscará sumar sus primeros puntos y mantenerse con opciones de pelear por uno de los boletos reservados para los mejores terceros.

Por qué es recomendable usar aplicaciones oficiales

La enorme expectativa que genera el Mundial 2026 ha impulsado el crecimiento de servicios ilegales que prometen acceso gratuito a los partidos.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que estas plataformas pueden exponer a los usuarios a malware, robo de información y constantes interrupciones durante las transmisiones.

Por ello, las aplicaciones oficiales se presentan como la alternativa más segura para disfrutar del torneo con una mejor calidad de imagen y una experiencia más estable.

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