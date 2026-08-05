Panamá se sometió a una evaluación técnica de organismos internacionales para reforzar la seguridad de la navegación

Proceso permitirá afianzar la cooperación técnica internacional, incorporar nuevas tecnologías y avanzar en la modernización de la infraestructura de información marítima panameña. (AMP)

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En aras de contribuir a modernizar los servicios hidrográficos del país y reforzar la seguridad de la navegación, el sector marítimo de Panamá fue evaluado por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y por la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA).

Ambas organizaciones prepararán un informe sobre la situación actual de la hidrografía y la cartografía náutica panameña, junto con recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer las capacidades nacionales y ajustarlas a los estándares internacionales.

Entre los temas principales tratados figuró la adopción del estándar internacional S-100, identificado como la próxima generación de cartografía náutica digital.

Esta innovación permitirá integrar información marítima más precisa y actualizada, con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia en la navegación.

Asimismo, la agenda incluyó aspectos como la gestión de zonas costeras, la infraestructura geoespacial, la vigilancia marítima y los servicios hidrográficos existentes en el país.

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Se analizó la adopción del estándar internacional S-100, identificado como la próxima generación de cartografía náutica digital. (AMP)

La misión se realizó en el marco de la incorporación oficial de Panamá como Estado Miembro de la OHI, tras la aprobación de la Ley 479 de 2025.

Este proceso permitirá afianzar la cooperación técnica internacional, incorporar nuevas tecnologías y avanzar en la modernización de la infraestructura de información marítima panameña.

Durante cuatro jornadas, expertos de ambas organizaciones y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) evaluaron las capacidades nacionales en hidrografía, cartografía náutica, ayudas a la navegación y gestión de información marítima.

Como parte de la agenda, mantuvieron reuniones técnicas y visitaron instituciones clave asociadas al desarrollo hidrográfico.

Con un registro mercante superior a 8,000 embarcaciones, lo que representa cerca del 13% de la flota mercante mundial, Panamá culminó esta evaluación técnica de alto nivel, que contribuirá a modernizar sus servicios hidrográficos y a reforzar la seguridad de la navegación.

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Normas aplicadas permitirán integrar información marítima más precisa y actualizada. (AMP)

Por otra parte, la entidad informó que el comportamiento del mercado laboral marítimo también mostró una tendencia positiva.

Entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2026, la Autoridad Marítima de Panamá registró 2,029 contratos de trabajo para gente de mar panameña.

Solo entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de julio de 2026 se recibieron 1,096 contratos, lo que representa un incremento del 17.5 % respecto al mismo período del año anterior.

Asimismo, entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025 se registraron 933 contratos, un 5.31 % más que en el período precedente, cuando se recibieron 886 contratos.

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De acuerdo con la entidad gubernamental, estos resultados responden, en parte, al fortalecimiento de las inspecciones laborales y al acompañamiento brindado a las empresas del sector, lo que ha favorecido una mayor presentación de contratos para su revisión y registro conforme a la normativa vigente.

La Autoridad Marítima de Panamá indicó que el comportamiento del mercado laboral marítimo también mostró una tendencia positiva. (AMP)

Durante ese período, la entidad igualmente tramitó 653 repatriaciones, atendió 788 quejas laborales marítimas, realizó 598 inspecciones laborales, brindó 407 consultas especializadas y concretó 39 conciliaciones, fortaleciendo los mecanismos de atención y defensa de los derechos de la gente de mar.

De acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá, estos resultados responden, en parte, al fortalecimiento de las inspecciones laborales y al acompañamiento brindado a las empresas del sector, lo que ha favorecido una mayor presentación de contratos para su revisión y registro conforme a la normativa vigente.

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Como autoridad competente en materia laboral marítima, sostiene que una de sus dependencias verifica, registra y custodia los contratos de trabajo de la gente de mar, además de orientar a trabajadores y empleadores sobre el cumplimiento de la legislación laboral marítima aplicable.