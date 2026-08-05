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San José inicia la mayor transformación del Parque Central en décadas con una inversión de más de USD 1.3 millones

El histórico espacio permanecerá cerrado durante seis meses mientras se ejecutan las obras, que se extenderán hasta febrero de 2027

El Parque Central de San José cierra por seis meses para una remodelación que cambiará por completo su imagen Crédito: MSJ
El Parque Central de San José cierra por seis meses para una remodelación que cambiará por completo su imagen Crédito: MSJ
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La Municipalidad de San José, capital de Costa Rica, dio inicio a la remodelación integral del Parque Central, uno de los espacios públicos más emblemáticos del país, en un proyecto que busca recuperar su valor histórico y convertirlo nuevamente en el principal punto de encuentro de la capital.

La intervención, que tendrá un costo de ₡619,149,088 (unos USD 1.3 millones) contempla una transformación completa del parque mediante mejoras en infraestructura, accesibilidad, áreas verdes, iluminación y espacios de convivencia. Debido a los trabajos, el sitio permanecerá cerrado al público durante aproximadamente seis meses y se prevé que las obras concluyan en febrero de 2027.

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El proyecto será ejecutado por la empresa Montedes S.A., tras la adjudicación de la licitación correspondiente.

Según explicó la Municipalidad de San José, la remodelación forma parte de una estrategia para recuperar los espacios públicos del centro de la ciudad, fortalecer la convivencia ciudadana y preservar el patrimonio histórico de la capital.

“El Parque Central representa la memoria colectiva de San José. Aquí se han encontrado generaciones de costarricenses y se ha escrito buena parte de la historia de nuestra capital. Hoy damos un paso para que vuelva a ser un espacio seguro y lleno de actividad, donde las personas quieran permanecer, compartir y construir comunidad”, afirmó el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez.

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Un recorrido por la historia de San José

Uno de los elementos más llamativos del proyecto será la incorporación de una línea de tiempo integrada en el pavimento, mediante la cual los visitantes podrán recorrer algunos de los acontecimientos históricos más importantes que tuvieron al Parque Central como escenario.

Este recorrido estará acompañado por módulos informativos que explicarán distintos episodios relacionados con la evolución urbana, social e histórica de San José.

El diseño arquitectónico mantendrá como punto central el histórico quiosco del parque, considerado uno de sus principales elementos patrimoniales, alrededor del cual se reorganizará la distribución del espacio.

Diego Miranda, alcalde de San José, explica la inversión que se realizará en el principal parque de la capital costarricense. Crédito: MSJ

¿Qué incluirá la remodelación?

Entre las principales obras previstas destacan:

  • Renovación completa del piso mediante adoquines de diferentes colores.
  • Construcción y mejora de áreas verdes con un sistema moderno de riego.
  • Instalación de nuevo mobiliario urbano.
  • Creación de un parque sensorial orientado a la recreación y la inclusión.
  • Construcción de pérgolas para generar nuevas zonas de sombra y descanso.
  • Habilitación de un café en el sótano del quiosco para reactivar este espacio patrimonial.
  • Sustitución del sistema de iluminación por tecnología moderna, incluyendo iluminación arquitectónica para resaltar los principales elementos del parque y reforzar la seguridad durante las noches.
Municipalidad apuesta por revitalizar el corazón de San José con una remodelación integral del Parque Central Crédito: MSJ
Municipalidad apuesta por revitalizar el corazón de San José con una remodelación integral del Parque Central Crédito: MSJ

Recuperar el corazón de la capital

Para el gobierno local, la remodelación busca devolverle al Parque Central el papel que históricamente ha desempeñado como punto de encuentro de miles de personas que diariamente trabajan, transitan o visitan el centro de San José.

Las autoridades consideran que la intervención también contribuirá a impulsar la revitalización económica y social del casco central, promoviendo un espacio más seguro, accesible y atractivo tanto para vecinos como para turistas.

Una vez finalizados los trabajos, el Parque Central contará con nuevas zonas de permanencia, infraestructura renovada y una oferta de servicios que pretende incentivar nuevamente la permanencia de los visitantes en uno de los sitios más representativos de la capital costarricense.

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