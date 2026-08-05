Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su reconciliación: sus imágenes juntos en un restaurante en Lima

Luego de semanas de rumores de acercamiento, el conductor y la bailarina se mostraron juntos en un restaurante en Lima (Video: Instagram)

Guardar

Con una publicación en sus redes sociales Marcelo Tinelli y Milett Figueroa disiparon todas las especulaciones sobre su relación, luego de anunciar su separación hace tres meses. El conductor eligió una selfie tomada en un restaurante de Lima para mostrarse nuevamente con la bailarina peruana, gesto con el que parece confirmar la reconciliación de la pareja.

El conductor acompañó su foto con la actriz junto a un emoji de corazón en llamas y etiquetando a la modelo peruana, dejando más que claro el nuevo comienzo que tiene la pareja. Durante varias semanas, los rumores sobre un posible distanciamiento circularon con fuerza. Sin embargo, la aparición pública de ambos —sonrientes y muy juntos— funcionó como una confirmación tácita del buen momento que atraviesan.

PUBLICIDAD

En las historias de Instagram, Tinelli y Figueroa se mostraron cercanos. La imagen recibió una rápida respuesta de sus seguidores, que interpretaron la escena como el fin de las dudas sobre la continuidad del vínculo.

La selfie con la que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su reconciliación (Instagram)

La pregunta sobre el estado real de la relación entre el conductor argentino y la actriz peruana había cobrado fuerza por ciertos gestos y declaraciones en televisión. “La única novia extranjera ha sido Milet. Le mando un beso a Milett, nos está mirando”, había expresado Tinelli en Infama (América TV). Luego, compartió el mensaje que había recibido: “¿Cómo vas, amor mío? Tienes programa hoy, yo estoy yendo para la casa”. Para Sposato, estas palabras y la actitud del conductor despertaron nuevas interpretaciones sobre un posible acercamiento.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el periodista también aportó detalles sobre el regreso reciente de Tinelli al país. “Me contaba Oliver Quiroz que Tinelli llegó el viernes a la mañana al país, pidió salir por el mismo lugar donde salieron los jugadores de la selección, por FBO, o sea, nadie le pudo hacer notas”, relató Santiago Sposato en el programa conducido por Marcela Tauro.

La pareja visitó un restaurante de Barranco, conocido como el barrio bohemio de Lima

Durante los últimos días, los seguidores de la pareja habían especulado sobre una posible reconciliación. La confirmación llegó indirectamente, primero a través de la televisión y luego con la publicación conjunta en redes sociales.

PUBLICIDAD

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa había sido motivo de conjeturas, pero la exposición pública de ambos en Lima y el intercambio de mensajes cariñosos terminaron por despejar cualquier duda sobre su presente sentimental.

Por su parte, la actriz publicó un video de su paso por un restaurante de comida típica en Barranco, barrio limeño muy popular por su estilo bohemio que mezcla lo tradicional con lo moderno: allí filmó cómo a un plato de ceviche fresco le vertían la famosa “leche de tigre”, entre el maíz cancha y las paltas. Las imágenes fueron replicadas por el animador, remarcando una vez más esta nueva etapa con su novia. “Dupla de infarto”, escribió Canta Rana, el restaurante que eligió la pareja, desde sus redes sociales junto a una foto de Marcelo y Milett vestidos de blanco y sonrientes. Por ese lugar, con dueño argentino que une sabores peruanos y argentinos, pasaron figuras internacionales como Robert De Niro, Angelina Jolie y Sharon Stone.

PUBLICIDAD

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli anunciaron su separación en abril de este año

A mediados de abril de este año, el conductor confirmó su separación de la actriz luego de tres años de relación. Ambos habían comenzado su vínculo en la pista de Bailando 2023 y lo oficializaron en noviembre de ese año. Tinelli declaró: “Solo puedo decir que estoy separado, que lo decidimos en el mes de marzo”, y agregó que la ruptura fue en buenos términos.

Por su parte, Milett contó en el programa Amor y Fuego de la televisión peruana que tomó la decisión de terminar la relación a finales de marzo. En sus palabras: “Espero que puedan respetar mi decisión. La relación terminó y me siento tranquila y firme con lo que decidí”. También pidió que no se distorsione la realidad y que se eviten las especulaciones: “Estamos en abril, estoy soltera, así que les pido que respeten mi situación y no continúen con especulaciones, porque ya me siento cansada”.

PUBLICIDAD