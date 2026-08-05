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“Le echaron la culpa de robos que no hizo”: madre de adolescente decapitado en Honduras

La madre de Harold Ulloa Ramos, de 17 años, aseguró que su hijo fue señalado por delitos que no cometió antes de ser asesinado en Yoro. Las autoridades investigan el crimen

La madre relató entre lágrimas los señalamientos que presuntamente existían contra su hijo. (FOTO: Diario Tiempo)
La madre relató entre lágrimas los señalamientos que presuntamente existían contra su hijo. (FOTO: Diario Tiempo)
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La madre de Harold Ulloa Ramos, de 17 años, aseguró que su hijo habría sido señalado injustamente por robos cometidos por otras personas antes de ser asesinado en Yoro, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen y buscan identificar a los responsables.

Entre lágrimas, la madre de Harold Ulloa Ramos confirmó que los restos encontrados en la colonia El Buen Pastor, en la carretera que comunica Santa Rita con El Negrito, en el departamento de Yoro, correspondían a su hijo, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

La mujer aseguró que el adolescente no estaba relacionado con actividades delictivas y sostuvo que habría sido víctima de señalamientos por robos que, según su versión, fueron cometidos por otras personas de la zona.

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Madre asegura que lo acusaron injustamente

Le echaron la culpa de robos”, expresó la madre al explicar lo que, según la información que recibió, habría ocurrido antes de la desaparición y posterior muerte del adolescente.

La mujer aseguró que otras personas estaban cometiendo robos en el sector de Las Rosas y posteriormente habrían responsabilizado a Harold. “Estaban robando los güirros de Las Rosas y le echaron la culpa a él”, manifestó.

Su madre insistió en que Harold no tenía enemigos y rechazó que estuviera involucrado en los hechos que presuntamente provocaron los señalamientos en su contra. Además, afirmó que terceras personas habrían vinculado al joven con los robos.

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La versión ofrecida por la familia forma parte de los elementos que podrían ser considerados durante las investigaciones, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado públicamente que esta hipótesis constituya el móvil del crimen.

La madre de Harold Ulloa Ramos aseguró que su hijo fue señalado injustamente por robos. (FOTO: Tu Nota)
La madre de Harold Ulloa Ramos aseguró que su hijo fue señalado injustamente por robos. (FOTO: Tu Nota)

Un sueño antes de conocer la noticia

En medio de su testimonio, la madre relató un episodio que aseguró haber vivido durante la madrugada, cuando todavía desconocía cuál había sido el destino de su hijo.

La mujer explicó que, agotada por la preocupación y un fuerte dolor de cabeza, logró quedarse dormida y soñó que Harold se despedía de ella. “Yo soñé cuando él me dijo: ‘Mamá, yo me voy’”, recordó.

Según su relato, durante el sueño el adolescente también habría mencionado los señalamientos en su contra. “‘Mamá, yo me voy, me echaron algo de lo que yo no hice’”, recordó la mujer entre lágrimas. Horas después, recibió la noticia de que su hijo había sido encontrado sin vida.

Familia relata cómo desapareció Harold

De acuerdo con los familiares, Harold caminaba junto a un amigo de 16 años en las cercanías del río Humuya cuando ambos habrían sido interceptados por varias personas que se movilizaban en motocicleta.

Los familiares sostienen que los desconocidos obligaron a Harold a irse con ellos y, desde ese momento, perdieron contacto con el adolescente. Posteriormente comenzaron las labores para conocer su paradero hasta que se produjo el hallazgo.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en la zona y el procedimiento de identificación continuó posteriormente en la morgue de San Pedro Sula.

Harold Ulloa Ramos tenía 17 años y había sido reportado como desaparecido.(FOTO: Tu Nota)
Harold Ulloa Ramos tenía 17 años y había sido reportado como desaparecido.(FOTO: Tu Nota)

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para reconstruir las últimas horas del adolescente, establecer las circunstancias de su muerte e identificar a quienes participaron en el crimen.

Por ahora, el señalamiento relacionado con los supuestos robos corresponde al testimonio de la madre y deberá ser contrastado con los elementos recopilados por los investigadores.

La familia espera que las pesquisas permitan esclarecer qué ocurrió con Harold Ulloa Ramos y determinar si las acusaciones que, según su madre, existían contra él estuvieron relacionadas con su muerte. La mujer reiteró que su hijo no tenía problemas con otras personas y pidió que los responsables sean identificados y respondan ante la justicia.

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