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El colectivo Las Venancias alerta desaparición de dos menores en Nicaragua

Las familias de una adolescente de 16 años y una niña de 12 años aseguran que acudieron de inmediato a las autoridades, pero aún no reciben datos que ayuden a ubicarlas

Silueta de una persona con cabello largo caminando sobre calle de adoquines mojados en la oscuridad. Imagen en blanco y negro.
Las Venancias denunció en Nicaragua la desaparición de las menores Michell Hernández Ramos y Tatiana Johaira Carballo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El colectivo feminista Las Venancias emitió alertas este lunes sobre la desaparición de dos menores en distintas localidades de Nicaragua, exigiendo atención inmediata de parte de las autoridades y colaboración de la sociedad civil para la pronta localización de ambas adolescentes.

El primer caso se trata de Michell Hernández Ramos, de 16 años, quien está desaparecida desde el 18 de julio en el municipio de Condega, departamento de Estelí. Según información difundida por TVestelí Canal, citada por el colectivo Las Venancias, la última vez que se le vio fue en el empalme Potrerillo, en Condega. Su familia interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, pero hasta el momento no existen pistas sobre su paradero.

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La familia de Michell ha mantenido la búsqueda de manera constante, solicitando ayuda a la ciudadanía y recordando que cualquier información relevante puede marcar la diferencia. “Su familia la busca desde el 18 de julio cuando fue vista por última vez en el empalme Potrerillo en Condega. Aunque pusieron denuncia, no hay pistas sobre su paradero”, reiteró el colectivo en su comunicado.

Cuadro pequeño con marco dorado en pared verde lima. El cuadro muestra el retrato de una mujer con vestido estampado y globos verdes y rosas.
La familia de Michell presentó una denuncia ante la Policía Nacional, pero llevaba 17 días sin pistas sobre su paradero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones como Las Venancias enfatizan la importancia de la colaboración comunitaria en estos casos y el deber de las autoridades de activar protocolos efectivos para la localización de menores desaparecidos. La ausencia de avances oficiales en la investigación ha generado preocupación y un clima de incertidumbre para los familiares de la adolescente.

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También continúa la búsqueda de otra menor

Por otra parte, el segundo caso es Tatiana Johaira Carballo, de 12 años, fue reportada como desaparecida luego de salir de su vivienda en el barrio Santa Isabel, en Masaya, el 28 de julio. Según el reporte de radio La Primerísima, retomado por el citado colectivo, la menor salió a comprar comida y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero. Ese día vestía un pantalón azul y una blusa rosada.

La familia de Tatiana expresó su desesperación frente a la falta de información y la incertidumbre que rodea su caso. El padre de la menor, Luis Carballo, habilitó el número para recibir cualquier dato que permita ubicar a su hija. “Lleva una semana desaparecida tras salir a comprar comida. Ese día vestía pantalón azul y blusa rosada. Su familia está desesperada y pide apoyo para encontrarla”, señala el comunicado del colectivo.

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La última vez que Tatiana fue vista fue en el parque central de Masaya, tras salir de su vivienda en el barrio Santa Isabel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colectivo feminista Las Venancias destacó que la desaparición de una niña de 12 años constituye un delito grave y advirtió que, si el responsable es una persona adulta, podría enfrentar cargos de secuestro y violación debido a la edad de la víctima. “Niñas son niñas y a los 12 años son propensas a ser engañadas o manipuladas por su falta de experiencia y desarrollo integral, así que aquí no cabe ningún argumento ‘amoroso’”, enfatizó la organización en su alerta pública.

“El interés principal cuando se comparte una alerta es para localizar a la desaparecida sana y salva en el menor tiempo posible. ¡Seamos parte de la solución apoyando a esta familia para encontrarla!“, expuso el colectivo en su publicaciones oficiales.

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