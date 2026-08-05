Nati Jota reveló por qué rechazó participar de la próxima edición de Masterchef: “No me animo, lloré”

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Tras su cobertura del Mundial 2026 y luego de atravesar algunas decepciones amorosas, Nati Jota decidió enfocarse plenamente en su carrera profesional. En este contexto, la influencer recibió una propuesta laboral que llamó especialmente la atención y que representaba un nuevo desafío en su trayectoria.

Invitada al programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Nati Jota compartió detalles sobre este ofrecimiento y explicó por qué eligió rechazarlo. Durante la entrevista, relató que la convocaron para participar en MasterChef Celebrity, una oportunidad que inicialmente la entusiasmó y que la llevó a aceptar de inmediato. Sin embargo, su percepción cambió cuando comenzó a prepararse para el certamen.

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“Me llamaron para algo, pero no me animo... para MasterChef Celebrity”, confesó durante el programa. Explicó que, a pesar de la expectativa inicial, decidió dar un paso al costado antes de comenzar porque no se sentía lista para afrontar el desafío. “No me animo, lloré, te juro. Creo que quienes aceptan saben algo de cocina o se preparan con tiempo”, dijo sobre su decisión.

Nati Jota también reconoció que intentó motivarse para salir de su zona de confort y asumir el reto: “Apenas me llamaron dije: ‘Dale, sí, tengo que ir, tengo que salir del lugar cómodo’. Pero tomé una clase y, en ese momento, me di cuenta de que me sentía muy angustiada y opté por no seguir adelante”.

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Nati Jota explica por qué se bajó de MasterChef Celebrity

Esta no fue la primera vez que Nati Jota estuvo vinculada a MasterChef Celebrity. En la edición anterior, fue la encargada de conducir el react oficial del ciclo, donde analizaba y comentaba lo que ocurría en el programa. Esta vez, la propuesta era distinta: debía dejar el rol de analista para convertirse en participante de la competencia. Finalmente, priorizó su bienestar personal y profesional y decidió rechazar la invitación.

Durante el Mundial 2026, Nati Jota acompañó a la Selección argentina en cada partido, recorriendo estadios, tribunas y celebraciones en las ciudades donde jugó el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Más allá de la cobertura profesional, la periodista y conductora también atravesó experiencias personales que marcaron su paso por la competencia.

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Ian Lucas y Sofi Gonet fueron los finalistas de la última edición de MasterChef (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la derrota de Argentina ante España en la final, Nati regresó a Buenos Aires y compartió con sus compañeros una historia que vivió durante el torneo: una decepción amorosa inesperada, vinculada a un joven hincha que también seguía a la Selección. Relató que el muchacho asistía a todos los encuentros y que, tras varios cruces en las canchas, finalmente coincidieron en una salida nocturna. Allí compartieron una conversación y algunos besos, lo que derivó en un intercambio de mensajes en los días siguientes. “Yo full romántica, yo ya estaba de novia. Yo te digo ‘mi amor, bebé’, al segundo”, contó Nati entre risas en el programa Sería increíble (Olga), generando complicidad y bromas entre sus colegas Noe Custodio y Eial Moldavsky sobre el uso espontáneo del apodo.

La situación cambió durante una fiesta, donde ambos volvieron a encontrarse. Nati comenzó a sentirse incómoda al notar que el joven buscaba mantenerla cerca durante toda la noche, mientras ella prefería regresar a su grupo de amigos. “Sentí que tenía novio”, expresó sobre esa sensación de presión. En ese contexto, otro asistente se acercó para advertirle que, mientras ella besaba a su conquista, un amigo del joven la estaba grabando. “Me quiero ir, no me quiero cruzar a mi amor bebé porque estoy con todo esto que tengo que resolver”, relató Nati, quien buscó refugio en un joven nicaragüense que había conocido previamente. “Casi lloro”, admitió sobre el momento de confusión.

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Tras su regreso de los Estaods Unidos, Nati Jota compartió la particular experiencia que tuvo con un chico que se encontraba hinchando por Argentina (ería increíble - Olga)

La anécdota generó nuevas bromas en el estudio, con apodos como “bebé espía”, “bebé cacha todo” y “bebé Nicaragua”. Nati explicó que, tras el episodio, su “amor bebé” dejó de escribirle. Al consultarle, él respondió que interpretó su partida como una señal de que algo ocurría. Al mencionar el supuesto video, el joven minimizó la situación y manifestó que no había registro alguno. Nati, por su parte, reconoció que la respuesta no terminó de convencerla.

Antes de regresar a la Argentina, Nati volvió a cruzarse con el joven que le había advertido sobre la grabación. “Che, de nada por lo de ayer”, le dijo con ironía. Entre risas y comentarios de sus compañeros, la periodista reflexionó sobre lo efímero de los romances mundialistas y la intensidad de las emociones que se viven fuera de la cancha. “A mí me dejó rara y nunca más pude recuperar a mi amor”, concluyó.

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La experiencia de Nati Jota durante el Mundial 2026 muestra que, para los argentinos, el fútbol no solo se vive en el campo de juego, sino también en los vínculos y las historias personales que surgen en cada cita mundialista.