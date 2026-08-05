El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanuda con cuatro nuevos testimonios: quiénes declararán este miércoles

Este miércoles se realizará la decimotercera audiencia por el juicio del caso Loan

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles con la decimotercera audiencia, que se desarrollará desde las 9.30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.

Entre los testigos convocados se encuentra Leticia Risco, quien se desempeñó como coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) hasta 2025.

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En el expediente, ella explicó el rol del SIFEBU durante los primeros momentos de búsqueda y la activación del Alerta Sofía, así como la participación de ese organismo en los operativos posteriores.

Ángel Fabián Duarte, empleador de Antonio Benítez, quien realizaba trabajos de construcción de corrales para animales, también fue citado a declarar.

Según la requisitoria a juicio de la fiscalía, este testigo recibió a Benítez en su domicilio la tarde del 13 de junio de 2024, pasadas las 18, cuando el acusado le pidió una linterna. El hombre declaró que el acusado llegó solo, en moto, y llevaba una remera roja en el hombro.

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Su testimonio se incluyó en el análisis de las sospechas sobre Benítez, especialmente en lo relativo a su vestimenta ese día y los sucesivos cambios de ropa que testigos observaron.

Antonio Benítez, tío de Loan

Según distintos testimonios incorporados al expediente, ese día Benítez fue visto con distintas prendas de vestir: primero sin remera; luego con una remera roja de mangas largas; más tarde con una remera oscura —posiblemente negra o azul, visiblemente desteñida—; después con una remera gris y un saquito; y finalmente con una campera azul. También se mencionó que llevaba una bombacha de campo verde amarronada y una gorra negra.

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“Llama la atención la reiterada modificación de su vestimenta durante la jornada de los hechos, comportamiento que carece de justificación razonable frente al contexto de búsqueda desesperada que se encontraba en curso”, remarcó la fiscalía en la requisitoria a juicio.

Benítez no pudo dar una explicación clara sobre las modificaciones en su ropa y aquella remera roja mencionada entre los testigos nunca fue encontrada en los allanamientos. “Del mismo modo, tampoco pudo ser hallado el cuchillito referido por el acusado como el utilizado para pelar las naranjas esa tarde y que, según sus dichos, había entregado a su esposa”, agregaron los investigadores.

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Laudelina Peña y Mónica Millapi van hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños

La nómina de testigos se completa con Guillermo Gustavo Romero, perito odorológico, quien declarará sobre los rastros de olor atribuidos a Loan detectados durante la investigación, y Santiago Fabián Maidana, vecino de 9 de Julio.