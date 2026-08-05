Presión internacional: Diez países de la OEA exigen respeto a derechos políticos en Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo son representados en un mapa de Centroamérica y el Caribe, mientras banderas de varios países cercanos muestran rechazo con un pulgar hacia abajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diez países de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron este martes su preocupación por declaraciones de Daniel Ortega sobre una posible supresión de las elecciones en Nicaragua. El pronunciamiento anticipa la discusión que el organismo abrirá sobre la situación nicaragüense, indica la nota de la agencia de noticas EFE.

El pronunciamiento se conoció en vísperas de una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, que analizará la situación de Nicaragua y la posible convocatoria de una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, según detalló EFE.

La reacción internacional se produjo luego de que Ortega, quien comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, afirmara el pasado 19 de julio en un acto público que en Nicaragua: “No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.

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Las palabras de Ortega fueron matizadas posteriormente por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien aseguró que sí se realizarán comicios, pero solo después de una reforma constitucional que excluirá a quienes considere “traidores de la patria”, en alusión a la oposición. EFE reportó que esta postura ha generado rechazo en países vecinos como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Qué dice el comunicado conjunto

El comunicado conjunto difundido por los países de la OEA sostiene que la política de la dictadura nicaragüense pone en duda la existencia de un proceso electoral auténtico. El texto advierte que “tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y destaca su incompatibilidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Los firmantes exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad, según recogió EFE.

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El antecedente del retiro de Nicaragua de la OEA

Nicaragua formalizó su retiro de la OEA en 2023, luego de completar el proceso iniciado por el régimen de Daniel Ortega, por lo que actualmente no cuenta con representación ante el organismo. Esta decisión se produjo en medio de reiteradas denuncias internacionales sobre presuntos fraudes electorales, persecución de opositores y restricciones a la competencia política en el país centroamericano.

De acuerdo con EFE, la sesión del Consejo Permanente de la OEA se realizará un día después del pronunciamiento, en un contexto marcado por la tensión diplomática y la preocupación regional.

Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, ejerce el poder desde 2007 y ha sido señalado por organizaciones internacionales y gobiernos de la región por prácticas que, según sostienen, vulneran el sistema democrático en Nicaragua.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo, en caricatura, sostienen urnas electorales frente a una multitud con banderas de Nicaragua que protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ortega planea votaciones, pero no elecciones”

El exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields afirmó que Daniel Ortega prepara “votaciones, pero no elecciones”, en un escenario marcado por reformas que, según voces opositoras y organismos regionales, buscan impedir una competencia real y prolongar la permanencia del oficialismo en el poder.

La presión internacional ya tiene una fecha inmediata: la OEA convocó para este 5 de agosto una sesión extraordinaria en Washington D.C. para examinar el caso de Nicaragua. La agenda incluye la posibilidad de llamar a los ministros de relaciones exteriores del continente para discutir la situación política del país.

Según ACI Prensa, McFields sostuvo el 3 de agosto que en Nicaragua se perdió desde hace años “el derecho fundamental básico de elegir y ser elegido”. El exrepresentante ante el organismo hemisférico atribuyó esa situación a la falta de garantías democráticas bajo el régimen de Ortega y Rosario Murillo.

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El exdiplomático aseguró además que el gobierno teme incluso organizar procesos fraudulentos ante la posibilidad de una sorpresa electoral. A su juicio, Managua ha mantenido de forma sistemática una conducta cerrada a cualquier apertura democrática.

“Ortega planea votaciones, pero no elecciones. En Nicaragua llevamos años en que no se respeta el derecho fundamental básico de elegir y ser elegido”, dijo McFields al medio.