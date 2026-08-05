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Pablo Ibáñez suma la cuarta plata para El Salvador en Santo Domingo 2026

El corredor detuvo el cronómetro en 49.64 segundos en la pista del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte y sumó para su país la cuarta presea plateada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Pablo Ibáñez
Pablo Ibáñez ganó la medalla de plata en los 400 metros con vallas de Santo Domingo 2026 con un tiempo de 49.64 segundos. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
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La pista del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte en República Dominicana fue el escenario donde el salvadoreño Pablo Ibáñez, conquistó este martes la medalla de plata en los 400 metros con vallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con un tiempo total de 49.64 segundos, el corredor selló la cuarta presea plateada para su país en la competición regional.

Por su parte, el dominicano Yeral Núñez se consagró campeón de la prueba tras marcar 48.30 segundos, estableciendo una diferencia de más de un segundo respecto al salvadoreño. La competencia reunió a destacados especialistas de la región, incluidos rivales de experiencia olímpica y mundialista, lo que aumentó la exigencia y el valor del resultado obtenido por Ibáñez, que en la edición pasada, San Salvador 2023, se colgó con el oro en la misma competencia.

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El podio de los 400 metros con vallas se completó con el mexicano Guillermo Campos, ganador del bronce, quien terminó tercero con 49.82 segundos, mientras que el jamaiquino Romario Stewart quedó en la cuarta posición con 49.87 segundos.

Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Pablo Ibáñez
Yeral Núñez obtuvo el oro en los 400 metros con vallas con 48.30 segundos y Guillermo Campos completó el podio con 49.82. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

El quinto lugar fue para Malik James, también de Jamaica, con 50.25 segundos, seguido de Ludvy Vaillant de Martinica, quien cruzó la meta en 51.64 segundos. El puertorriqueño Diemmyx Rios no logró finalizar la carrera y el costarricense Gerald Drummond fue descalificado.

Pablo Ibáñez conquista la plata en Santo Domingo 2026

Estoy contentísimo, de verdad. Lo habíamos trabajado, iba a ser superdifícil. Habían rivales que han estado en finales de Olímpicos y del Mundo. En París estuvieron dos de mis contrincantes ahorita. Contentísimo, de verdad. No me lo esperaba, soy bien sincero. Venían rivales muy duros, pero lo trabajamos con la psicóloga, con los fisios”, afirmó Pablo Ibáñez en declaraciones recogidas por +Deportes.

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El desempeño del velocista cuscatleco resalta en un contexto de alta exigencia, donde atletas caribeños y centroamericanos protagonizan finales de alto nivel en pruebas de velocidad y vallas. La actuación del salvadoreño suma un nuevo capítulo al historial de participaciones destacadas de El Salvador en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La organización del evento informó que la jornada estuvo marcada por la emoción y la competitividad, con marcas que reflejan el avance técnico de los atletas de la región. La delegación salvadoreña celebró el logro como un reconocimiento al trabajo sostenido de sus deportistas y equipos de apoyo, así como al esfuerzo institucional por fortalecer la presencia del país en el deporte internacional.

Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Pablo Ibáñez
El salvadoreño Pablo Ibáñez afirmó que la medalla de plata superó sus expectativas por el nivel de los adversarios que enfrentó. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

“Muchas felicidades a Pablo por poner en alto el nombre de El Salvador y defender su título como uno de los mejores atletas de esta prueba y el deporte a lo largo de la historia”, expresó la Federación de Atletismo de El Salvador (FEDEATLETISMO) por medio de su redes sociales.

Con la presea de plata obtenida por Ibáñez hasta el cierre de esta nota, la delegación salvadoreña se ubica en el octavo lugar del medallero sumando 19 metales: 6 de oro, 4 de plata y 9 de bronce. Los centroamericanos concluye el 8 de agosto, así que la representación cuscatleca tiene la posibilidad de sumar más medallas.

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