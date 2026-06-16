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El teléfono más caro de Apple sería el iPhone Ultra: casi USD 2.000 por un plegable

Apple apostaría por un modelo premium para atraer a los usuarios dispuestos a pagar más por un teléfono con características de nueva generación

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El primer iPhone plegable de Apple estaría por llegar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El primer iPhone plegable de Apple estaría por llegar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple estaría preparando uno de los lanzamientos más ambiciosos de su historia con la llegada del iPhone Ultra, un smartphone plegable que, de acuerdo con diversas filtraciones, tendría un precio cercano a los 1.999 dólares y se convertiría en el teléfono más costoso dentro del catálogo de la compañía.

La estrategia marcaría un cambio importante para la empresa de Cupertino. En lugar de aumentar significativamente el precio de todos los modelos, Apple concentraría las tecnologías más avanzadas y los mayores costos de producción en un único equipo destinado a los usuarios que buscan características exclusivas y están dispuestos a pagar más por ellas.

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Apple se alista para entrar en el mercado de los teléfonos plegables

Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente el desarrollo de este producto, diferentes reportes de cadenas de suministro coinciden en que el iPhone Ultra sería el primer smartphone plegable de Apple. La empresa se sumaría así a una tendencia que ya ha sido adoptada por fabricantes como Samsung.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Filtradores han revelado el precio que tendría el iPhone plegable de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo dispositivo tendría un diseño completamente renovado y sería una de las principales apuestas de la marca para impulsar las ventas en un contexto en el que los ciclos de renovación de los teléfonos inteligentes se han vuelto más largos y los consumidores cambian con menos frecuencia de dispositivo.

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La intención de Apple sería ofrecer un producto capaz de diferenciarse del resto de la familia iPhone, apostando por materiales de alta calidad, nuevas experiencias de uso y un enfoque más orientado a la productividad y el entretenimiento.

Cuáles serían las características filtradas del iPhone Ultra

Las filtraciones indican que el iPhone Ultra incorporaría componentes de última generación y estaría diseñado para aprovechar funciones avanzadas de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo.

Entre las principales novedades se encontrarían mejoras en los procesadores Apple Silicon, una mayor eficiencia energética y el uso de pantallas flexibles con una mayor resistencia al desgaste, uno de los aspectos que más preocupa en este tipo de equipos.

El iPhone plegable tendría uno de los mejores procesadores de Apple. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
El iPhone plegable tendría uno de los mejores procesadores de Apple. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

También se espera que el dispositivo incluya capacidades avanzadas relacionadas con memoria y almacenamiento, elementos que han incrementado sus costos en los últimos años debido a la creciente demanda de procesamiento local para funciones basadas en inteligencia artificial.

La apuesta tecnológica permitiría a Apple mantener los modelos tradicionales con especificaciones más conservadoras y precios relativamente estables.

Cuánto costaría el nuevo iPhone Ultra

El precio es uno de los aspectos que más interés ha despertado. Los reportes apuntan a que el iPhone Ultra tendría un valor aproximado de 1.999 dólares, una cifra que lo convertiría en el smartphone más caro comercializado por Apple hasta la fecha.

La estrategia permitiría a la empresa concentrar los mayores márgenes y costos de producción en un producto dirigido a un grupo reducido de consumidores. De acuerdo con las estimaciones, el objetivo estaría enfocado en ese porcentaje de usuarios que busca tener los dispositivos más exclusivos y avanzados del mercado.

Mientras tanto, el iPhone 18 Pro mantendría un precio cercano a los 1.049 dólares y el iPhone 18 Pro Max rondaría los 1.299 dólares, evitando incrementos importantes para la mayoría de compradores.

El iPhone plegable sería presentado en setiembre, junto a sus nuevos modelos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El iPhone plegable sería presentado en setiembre, junto a sus nuevos modelos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El hardware no sería la única fuente de ingresos

Además del negocio de los dispositivos, Apple también buscaría reforzar su ecosistema de servicios. La compañía continúa apostando por plataformas como Apple One y por nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que podrían requerir suscripciones adicionales.

Esta estrategia permitiría que el crecimiento de la empresa no dependa exclusivamente de la venta de hardware, sino también de los ingresos recurrentes procedentes de servicios digitales.

Un producto pensado para el segmento más exclusivo

La posible llegada del iPhone Ultra reflejaría una nueva etapa para Apple, enfocada en productos cada vez más diferenciados y dirigidos al mercado premium. Con un precio cercano a los 2.000 dólares y un formato plegable, el dispositivo buscaría posicionarse como la referencia más avanzada dentro del ecosistema de la compañía.

Por ahora, la existencia del teléfono y sus especificaciones permanecen en el terreno de las filtraciones. Sin embargo, todo apunta a que Apple estaría preparando uno de los lanzamientos más llamativos de los próximos años para competir en una categoría que hasta ahora había observado desde la distancia.

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