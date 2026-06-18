Haz que tu vida sea más fácil aprovechando estas cinco funciones de IA en Google Lens

Google Lens, disponible en la mayoría de celulares, usa inteligencia artificial para facilitar tareas cotidianas con solo apuntar la cámara.

Muchas personas llevan en el bolsillo una herramienta capaz de transformar su forma de interactuar con el mundo real, pero no siempre son conscientes de ello. Google Lens, disponible en la mayoría de celulares, pone la inteligencia artificial al alcance de la mano, facilitando tareas cotidianas con solo apuntar la cámara.

Estas herramientas permiten buscar información de lo que tenemos alfrente, traducir contenido que vemos en redes sociales o buscar desde una imagen. Todo pensando en resolver situaciones cotidianas.

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Cinco funciones de Google Lens que cambian la rutina

Traducción instantánea de idiomas

Viajar o encontrarse con textos en idiomas desconocidos ya no representa un obstáculo. Con Google Lens, basta con abrir la aplicación y enfocar la cámara hacia cualquier cartel, menú, documento o producto escrito en otro idioma. La traducción aparece en tiempo real, superpuesta sobre la imagen original, permitiendo comprender el contenido de inmediato.

Esta función soporta más de 100 idiomas y resulta útil tanto para turistas como para quienes se enfrentan a textos foráneos en contexto laboral, académico o personal.

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Google Lens permite traducir en tiempo real carteles, menús, documentos y productos, con soporte para más de 100 idiomas. (Foto: Google)

No es necesario escribir ni copiar manualmente: la traducción sucede al instante, facilitando la comunicación y evitando malentendidos.

Búsqueda y comparación de productos

La posibilidad de identificar productos y acceder a información relevante sobre ellos resulta esencial en la vida cotidiana. Google Lens simplifica esta tarea: al tomar o subir una foto de un producto, la herramienta busca automáticamente datos útiles como nombre, descripción, precios en diferentes comercios, disponibilidad, reseñas de otros usuarios y ofertas vigentes.

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Este truco es especialmente práctico para quienes desean comparar precios antes de comprar, encontrar alternativas o asegurarse de elegir la mejor opción disponible.

Tanto en tiendas físicas como en compras online, basta con enfocar el producto para acceder a un análisis completo en pocos segundos. Además, la función ayuda a descubrir detalles adicionales, como la autenticidad del artículo o la existencia de versiones similares.

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La función de Google Lens para copiar texto desde una imagen también permite resumir contenido, responder preguntas y extraer datos relevantes. (Google)

Copiar, resumir y analizar texto de una imagen

Google Lens permite seleccionar texto directamente de una imagen, ya sea tomada en el momento o desde una foto almacenada. Esta función va más allá del clásico ‘copiar y pegar’, ya que la herramienta ofrece la posibilidad de resumir el contenido, responder preguntas específicas sobre el texto o extraer los datos más relevantes.

Por ejemplo, al fotografiar una página de un libro o unas notas manuscritas, se puede copiar el texto para usarlo en otro documento digital, o pedir a la inteligencia artificial un resumen rápido. En contextos académicos o laborales, este truco ahorra tiempo y evita errores de transcripción.

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Obtener contexto y verificar imágenes

La función “About this image” de Google Lens otorga contexto adicional sobre cualquier imagen, ya sea una foto tomada personalmente o vista en línea. Al usar esta opción, el usuario puede averiguar cómo y dónde ha sido utilizada esa imagen en internet, identificar su origen y contrastar lo que diferentes fuentes, como sitios de noticias o verificadores, informan sobre ella.

Esta herramienta ayuda a comprobar la autenticidad de fotografías y detectar posibles manipulaciones o desinformaciones. Además, permite profundizar en el significado de objetos, lugares o personas que aparecen en la imagen, brindando detalles históricos, técnicos o culturales relevantes.

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La opción “About this image” de Google Lens aporta contexto sobre una imagen, identifica su origen y ayuda a verificar fotos frente a posibles manipulaciones o desinformación. (Google)

Respuestas instantáneas a preguntas visuales

Una de las características más prácticas de Google Lens es la posibilidad de obtener respuestas directas sobre aquello que se observa. Al abrir la cámara, se puede realizar una pregunta escrita u oral relacionada con el objeto o la escena enfocada. La inteligencia artificial genera una visión general con los datos más relevantes, acompañada de enlaces a sitios web útiles para ampliar la información.

Por ejemplo, al visitar un museo y enfocar una obra de arte, es posible consultar detalles sobre su autor, época, técnica y contexto histórico. Esta función transforma el móvil en una especie de asistente personal, listo para resolver dudas en tiempo real y facilitar el aprendizaje continuo. El proceso es tan sencillo como hacer una consulta a un amigo, pero con acceso instantáneo a millones de recursos en la web.

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