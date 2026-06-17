Tecno

Tu celular Android tiene una fecha de caducidad: así puedes saber cuándo es

La vida útil de móvil no termina por el desgaste físico, sino cuando cesan los parches de seguridad del dispositivo

Guardar
Google icon
Detectan un malware que se hace pasar por apps de VPN e IPTV para robar datos de celulares Android.
Los teléfonos Android tienen una fecha de caducidad que comienza cuando el fabricante deja de enviar actualizaciones de seguridad. (Imagen ilustrativa)

La mayoría de los usuarios de teléfonos Android desconoce que sus dispositivos tienen una fecha de caducidad definida, aunque no siempre se anuncie de forma explícita, existe una manera de conocer ese límite.

Esta fecha no está relacionada con el desgaste físico del aparato, sino con el momento en que el fabricante deja de proporcionar actualizaciones de seguridad. A partir de ese instante, el celular puede seguir funcionando con normalidad, pero queda cada vez más expuesto a riesgos que ya nadie corrige.

PUBLICIDAD

Aunque muchos piensan que el ciclo de vida de un teléfono termina cuando la batería pierde capacidad o la pantalla comienza a mostrar marcas, el verdadero final operativo se establece cuando cesan los parches de seguridad.

Por qué los celulares Android tienen fecha de caducidad

A diferencia de los dispositivos de Apple, que cuentan con una política de actualizaciones centralizada, el universo Android es más fragmentado. Google desarrolla el sistema operativo de manera general, pero es cada fabricante —como Samsung, Xiaomi, OnePlus o Motorola— quien decide si un dispositivo recibirá actualizaciones y por cuánto tiempo.

PUBLICIDAD

Google exigirá verificación de identidad a desarrolladores de apps Android desde 2026, incluso fuera de Play Store. (Google)
Google desarrolla Android, pero Samsung, Xiaomi, OnePlus y Motorola definen cuánto tiempo recibe actualizaciones cada modelo.(Google)

Esta realidad provoca que, salvo contadas excepciones, no exista una regla uniforme para todos los modelos Android. Un mismo sistema operativo puede tener ciclos de soporte completamente distintos según la marca o la gama del producto.

El motivo principal por el que los fabricantes dejan de ofrecer actualizaciones responde a una combinación de factores técnicos, comerciales y normativos. Por un lado, mantener el desarrollo de parches y nuevas funciones requiere recursos y personal; por otro, la estrategia de mercado suele estar orientada a incentivar la renovación periódica de los dispositivos.

Desde 2025, la Unión Europea ha impuesto un mínimo legal a los fabricantes: todos los teléfonos móviles lanzados después del 20 de junio de ese año deben recibir actualizaciones de software durante al menos cinco años desde que el dispositivo es retirado del mercado. Esta medida obliga a marcas que antes ofrecían periodos más cortos a extender su soporte, aunque todavía quedan diferencias notables entre modelos.

Qué significa que un Android “caduque”

La fecha de fin de vida útil de un Android corresponde al día en que el fabricante deja de enviar actualizaciones de seguridad. No se trata de la fecha en que el teléfono deja de encender o de funcionar, sino del momento a partir del cual el equipo queda expuesto a vulnerabilidades que ya no serán corregidas.

Hombre de espaldas con camisa de mezclilla revisa celular con pantalla oscura. Un portátil, calculadora, documentos y taza de café sobre mesa de madera.
Los fabricantes dejan de ofrecer actualizaciones de Android por factores técnicos, comerciales y normativos vinculados al costo y a la renovación de dispositivos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto afecta especialmente a quienes utilizan el celular para pagar en línea, acceder a cuentas bancarias, gestionar contraseñas o almacenar información sensible.

El riesgo no es inmediato, pero aumenta progresivamente. Cada mes sin parches de seguridad incrementa la posibilidad de que el teléfono sea víctima de malware, sitios fraudulentos o aplicaciones maliciosas. Por eso, aunque el aparato siga cumpliendo funciones básicas, su uso para tareas críticas se vuelve cada vez menos recomendable.

Una vez alcanzada la fecha de caducidad, el teléfono aún puede servir como reproductor de música, consola de juegos, GPS o dispositivo de emergencia, pero se recomienda evitar operaciones delicadas y limitar al máximo la instalación de aplicaciones externas o la conexión a redes WiFi públicas.

Cómo saber la fecha de caducidad de un celular Android

El procedimiento para averiguar la fecha de caducidad de un Android es más sencillo de lo que parece. El primer paso consiste en conocer exactamente la marca y el modelo del dispositivo.

Android - caché - celulares - tecnología - 4 de enero
Cuando un Android caduca, el celular sigue funcionando, pero aumenta el riesgo para pagos en línea, cuentas bancarias, contraseñas e información sensible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta información se puede encontrar en la caja original o, directamente en el teléfono, accediendo a Ajustes y luego a “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo”. Allí se despliega el nombre completo del modelo y, en algunos casos, el número de serie.

Con ese dato, existen dos caminos principales para consultar la fecha de soporte:

  • Desde el propio dispositivo: en la sección de Ajustes, dentro de “Acerca del teléfono” o “Información del software”, suele aparecer un apartado que indica el “nivel de parche de seguridad de Android”. Esa línea muestra la fecha del último parche recibido. Si dicha fecha está cerca del mes actual, el teléfono sigue en periodo de soporte. Si lleva meses sin actualizarse, es una señal de advertencia.
  • Consultando bases de datos especializadas: páginas como endoflife.date recopilan información sobre calendarios de soporte de distintos dispositivos. Ingresando la marca y el modelo, se puede saber hasta cuándo se garantiza la entrega de actualizaciones.

En la práctica, si el último parche de seguridad tiene entre tres y seis meses de antigüedad, es posible que el teléfono reciba actualizaciones trimestrales o semestrales. Si la fecha lleva un año o más sin moverse, o el modelo ya no figura en la lista de dispositivos mantenidos por el fabricante, el equipo ha entrado en su tramo final de soporte.

Temas Relacionados

CelularAndroidGoogleSamsungXiaomiMotorolaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

Un estudio estima que 5,4 millones de adolescentes y jóvenes recurren a chatbots para afrontar tristeza, ansiedad o enojo, en un contexto de escaso acceso a atención especializada

13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

HDMI vs DisplayPort: cuál es realmente más avanzado y qué diferencias hay entre ambos

Ambos estándares permiten transmitir audio y video digital, pero presentan diferencias importantes en ancho de banda, compatibilidad y funciones avanzadas

HDMI vs DisplayPort: cuál es realmente más avanzado y qué diferencias hay entre ambos

Messi, Ronaldo, Mbappé y  Haaland: cómo usan sus redes sociales los delanteros estrella del Mundial 2026

Estos ídolos en conjunto suman 1.344 millones de seguidores en Instagram. Messi tiene la publicación con más likes del mundo

Messi, Ronaldo, Mbappé y  Haaland: cómo usan sus redes sociales los delanteros estrella del Mundial 2026

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Demon Slayer, según la IA

Gemini permite a cualquier persona transformar radicalmente imágenes de una película animada al estilo visual de cualquier anime popular

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Demon Slayer, según la IA

WhatsApp cambia sus mensajes temporales: así funcionará la opción “ver solo una vez”

La función incluiría restricciones para impedir capturas de pantalla, reenvíos y otras formas de conservar el contenido compartido

WhatsApp cambia sus mensajes temporales: así funcionará la opción “ver solo una vez”

DEPORTES

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Messi en el Mundial

La ciencia deberá explicar la capacidad para jugar al fútbol del asombroso Messi

Por qué muchos jugadores del Mundial 2026 usan botines rosas y fucsias

TELESHOW

Chiche Gelblung habló sin filtro de su última internación: “El tema no era perder el pie, era que perdiera la vida”

Chiche Gelblung habló sin filtro de su última internación: “El tema no era perder el pie, era que perdiera la vida”

Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

Lucía Galán celebró la graduación de su hija y el reencuentro con su exmarido: “Nuestro camino no ha sido fácil”

La emoción de Daniela Celis al recordar cómo vivió el Mundial de Qatar en GH 2022: “Solo nosotros lo sabemos”

Así vivieron las mujeres de la Selección el triunfo contra Argelia: festejos en familia y aliento incondicional

INFOBAE AMÉRICA

Fideicomiso ambiental para el café en El Salvador podría recibir prórroga de cinco años

Fideicomiso ambiental para el café en El Salvador podría recibir prórroga de cinco años

Camarasal realiza una jornada sobre inteligencia artificial para pymes en San Salvador

Alerta en Ecuador por reclutamiento de menores en una escuela secundaria para una banda criminal

La salvadoreña Nicolle Figueroa encendió las redes en apoyo a Argentina previo al hat-trick de Messi

Adalberto Carrasquilla, del barrio de La Concepción a figura de Panamá