En lo que va de la gestión libertaria, el personal del Congreso se redujo un 25%

Guardar

En los dos años y medio que lleva la gestión de Javier Milei, el ajuste llegó, no solo a la planta estatal, sino también al Congreso. Según relevó Infobae, su personal se redujo, entre 2023 y 2026, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque con diferencias en el tipo de contrataciones.

En conjunto, ambas cámaras pasaron de 10.275 agentes a 7.657, una disminución neta de 2.618 trabajadores, equivalente al 25% de la dotación registrada en el último año del gobierno de Alberto Fernández.

PUBLICIDAD

Ambas cámaras convergieron hacia una dotación similar en 2026 pese a que el Senado tiene menos de un tercio de legisladores.

Con 257 diputados, Diputados pasó de 5.281 agentes en diciembre de 2023 a 3.824 en julio de 2026, 1.457 trabajadores menos, equivalente a un ajuste del 28% en su dotación.

PUBLICIDAD

En tanto, el Senado - con 72 representantes de las provincias - redujo su planta de 4.994 a 3.833 agentes en tres años. Así, el recorte fue de 1.661 personas, un 23% menos.

La Cámara baja

El mayor ajuste se produjo entre el personal contratado, que cayó un 80%, al pasar de 817 a 167 agentes. Se trata de contratos de locación de servicios por un año, que pueden renovarse o no, por fuera de los recursos y las categorías presupuestarias que la Cámara asigna a cada despacho o bloque político.

PUBLICIDAD

Sesión especial en la Cámara de Diputados el 24 de junio (RSFotos)

También disminuyó la planta transitoria, con una baja del 39%, al pasar de 2.225 a 1.348 empleados. Está compuesta por los asesores y asistentes que designan los legisladores durante su mandato, por lo que se supone que se van del cuerpo cuando éste finaliza su período.

En contraste, la planta permanente fue el único segmento que creció: aumentó en 70 cargos, al pasar de 2.239 a 2.309 agentes, una suba del 3%. Los empleados de planta permanente, por más que hayan llegado con un legislador, conservan su puesto cuando éste termina su mandato, ya que son reasignados a otros destinos. Tienen estabilidad laboral, y el otorgamiento de categorías en planta permanente es habitual en la negociación política entre las autoridades de la Cámara y los distintos bloques.

PUBLICIDAD

A finales de 2024, desde la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, informaron que en ese primer año de La Libertad Avanza (LLA), el cuerpo había ahorrado $7.000 millones. En un video, explicó que se debió a que redujo en 900 personas la planta, eliminó “más de 70 cargos jerárquicos”, y puso a la venta 44 vehículos. Afirmó, además, que dicho monto de dinero sería devuelto al Ministerio de Economía.

Respecto de los años posteriores, ante la consulta de Infobae, fuentes de la Cámara señalaron que “en 2025 se prorrogó el Presupuesto” y “hubo un ajuste real en las partidas arriba del 12%” ya que “se enviaron menos fondos que la compensación por inflación”. Esa situación se repitió en 2026.

PUBLICIDAD

El 90% del gasto del cuerpo se va en sueldos del personal y de los legisladores. Hoy los diputados reciben una dieta de unos $6,1 millones por mes antes de los descuentos.

En tanto, el sueldo básico mensual bruto de julio de los empleados - sin contar antigüedad, ni adicionales por título ni el plus por función -, va de $813.000 en la categoría más baja (A-14), a $2.730.000 en la más alta (A-1).

PUBLICIDAD

El recinto de la Cámara de Diputados a pleno en una sesión

La mayor parte del personal de la Cámara de Diputados se concentra en la actividad política. De los 3.657 agentes registrados en julio de este año, 1.434 (el 39%) están afectados a bloques políticos, convirtiéndose por amplio margen en el principal destino de la planta.

Cada diputado puede designar cuatro empleados en planta transitoria. “Después, pueden tener asignado personal de planta permanente. El resto son de los bloques”, explicaron desde la presidencia de la Cámara. Cuando un bloque pierde integrantes, algunos de sus empleados suelen reubicarse como “extra cupo”.

PUBLICIDAD

Menos transparencia

En el sitio oficial de la Cámara ya no se puede, como anteriormente, acceder a la descarga de datos abiertos donde figuraba el destino del despacho de cada empleado del cuerpo, tanto permanentes, como transitorios y contratados. Por este motivo, no es posible ahora identificar cuántos empleados tiene cada diputado y cada bloque político. Ahora solo figura el listado de personal, sin discriminar para qué legislador cumplen funciones o para qué bancada.

Ante la consulta de Infobae, desde la presidencia del cuerpo respondieron que “dada la dinámica legislativa y la permanente reconfiguración de los bloques, se optó por dar cumplimiento a la normativa vigente de esta manera”. Añadieron que “como hay muchos cambios de bloque, es para preservar la trayectoria profesional de cada trabajador de planta. Lo decidieron los jefes de bloque”. No precisaron por qué ya no se informa para qué diputado trabajan los empleados de planta transitoria.

PUBLICIDAD

Martin Menem preside la Cámara de Diputados desde el inicio de la gestión de Milei (TOMAS CUESTA / AFP)

Más allá de los asesores, secretarios y asistentes de los diputados, la Dirección de Comisiones tiene asignados 266 empleados; la de Servicios Generales, 229; y la de Seguridad y Control, 218 agentes. El resto de la dotación se distribuye entre áreas administrativas, técnicas y de apoyo al funcionamiento parlamentario.

Entre las dependencias con mayor cantidad de agentes se encuentran, también, la Dirección de Obras y Mantenimiento (161 empleados), la Dirección General de Recursos Humanos (132), la Dirección de Automotores (126) y la Dirección General de Informática y Sistemas (119). A ellas se suman otras áreas de soporte, como la Dirección General Administrativo Contable (71), la Dirección General de Prensa y Comunicación (69), el Jardín Materno Infantil (52) y la Dirección de Cultura, Museo y Extensión Federal (53).

Además, 90 trabajadores se encontraban con licencia por largo tratamiento, y otros 165 figuraban asignados a destinos no especificados.

Uno de los plenarios de este año de la Comisión de Presupuesto, con los diputados que la integran y sus asesores

El personal del Senado

En el Senado también se registró una disminución de la dotación total, aunque con un patrón diferente. Entre junio de 2023 y julio de 2026, la reducción fue de 1.161 trabajadores (23% menos), para llegar a los 3.833 agentes actuales.

Pero mientras que Diputados concentró el ajuste en el personal transitorio y contratado, preservando e incluso ampliando levemente la planta permanente, el Senado redujo personal en todas las categorías.

La planta permanente disminuyó un 27% (de 2.769 a 2.009 agentes); el personal transitorio cayó un 15% (de 1.689 a 1.434); y los contratados se redujeron un 27% (pasaron de 536 a 390).

Desde la presidencia a cargo de Victoria Villarruel señalaron a Infobae que “el ahorro de la gestión actual es de $27.000 millones, con una reducción de 1.100 personas en la planta permanente del personal”. Agregaron que “hubo retiros anticipados a la jubilación, renuncias y jubilaciones”. Del análisis de Infobae de los datos históricos y actuales publicados por la web de la Cámara alta, surge que ese recorte en la planta permanente fue inferior: 760 personas.

Los senadores cobran casi el doble que los diputados. A partir de este mes, recibirán $12.260.000 en bruto, ya que sus aumentos están “enganchados” con los de los empleados. El gremio legislativo acordó un aumento en tres tramos por los meses de junio (2,4%), julio (2,2%) y agosto (1,9%). Esto da un acumulado del 6,64% en los ingresos de los trabajadores legislativos y, por el enganche, también en la de los legisladores.

Sesión del Senado del 16 de julio (Fotos: Charly Diaz Azcue/ Comunicación Senado)

Cada senador cuenta con 7.338 módulos por mes para “gastar” entre las personas que decida nombrar en planta transitoria, cuya designación termina al finalizar el mandato. Cada módulo equivale a un monto de dinero que, hasta agosto, era de $2.784 según la última paritaria vigente. Cada senador puede distribuirlo nombrando personal con alguna de las 14 categorías salariales existentes.

El sueldo de la categoría A1, la más alta, a partir de agosto, es de $2.509.123 en bruto, mientras que la más baja (A14) fue fijada en $846.000, sin contabilizar los adicionales por antigüedad, título y función.

Victoria Villarruel al frente de la sesión el 16 de julio pasado (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Pero además, pueden tener asignados en sus despachos empleados de planta permanente del Senado, “heredados” de gestiones anteriores de legisladores del mismo partido o provincia que terminaron sus mandatos. Esos empleados no le “consumen” módulos a los senadores, ya que pertenecen al personal de la Cámara y tienen estabilidad más allá de lo que dure la gestión del senador para el que prestan funciones. En muchos casos, tienen conocimiento específico del funcionamiento del cuerpo y la tarea legislativa. En muchos otros, perduran sin tareas concretas, más allá de los requisitos de presencialidad que varían según las distintas gestiones políticas, y que se endurecieron en la gestión libertaria.

Los senadores con más empleados

A diferencia de lo que sucede en Diputados, entrando a la información de cada senador es posible ver la cantidad de empleados que tiene cada uno asignados en sus despachos.

Los representantes con mayor cantidad son el formoseño José Mayans, jefe de la bancada Justicialista, y la jujeña Carolina Moisés, titular del bloque Convicción Federal, con 28 empleados cada uno. Mayans - que va por su quinto mandato consecutivo en la Cámara alta - registra 3 empleados menos que a principios de año. Moisés, en tanto, informa uno más que en febrero, cuando Infobae publicó una primera nota sobre los asesores y asistentes de cada senador.

José Mayans, Carolina Moisés, Sandra Mendoza, Mariano Recalde, María Teresa González y Mercedes Valenzuela

Les siguen en el ranking de mayor cantidad de personal la tucumana Sandra Mendoza, de Convicción Federal, con 23 colaboradores; los peronistas Mariano Recalde (CABA) con 22 y María Teresa González (Formosa) con 20; y Mercedes Valenzuela, de Eco + Vamos Corrientes, también con 20 empleados asignados a su despacho.

En el extremo opuesto aparecen el entrerriano Joaquín Benegas Lynch y el porteño Agustín Monteverde, ambos de LLA, con apenas dos colaboradores cada uno.

También figuran con menor cantidad de empleados la entrerriana Romina Almeida y la salteña María Emilia Orozco, de LLA; la radical santafesina Carolina Losada; y Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, todos con 3 empleados.

Menos acceso a los datos

En años anteriores, la base de datos de la web de Diputados permitía la descarga de datos abiertos consignando el destino del despacho de cada empleado del cuerpo. De esa forma, se podía concluir cuántos empleados tenía cada legislador y cuáles estaban asignados a los bloques políticos, comisiones u otras dependencias. Así, por ejemplo, Infobae pudo reflejarlo en esta nota de octubre de 2024. Ahora solo está el listado de personal, sin discriminar para qué legislador cumplen funciones. Solo figura “agente afectado a bloque político”.

Listado de empleados en la web de la Cámara de Diputados, sin distinguir despacho o bloque político

Para hacer la comparación con 2023, Infobae recurrió a la WayBackMachine del repositorio de Archive, ya que el sitio del Congreso no informa los datos históricos de su planta.

En la web del Senado ya tampoco está accesible la información en formato abierto descargable sobre el despacho al cual está asignado cada empleado. Para consultar el personal es necesario ingresar al link de cada uno de los 72 integrantes de la Cámara alta - sin opción de descarga -. Para la elaboración de esta nota, se procedió al scraping de esa información utilizando lenguajes de programación.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander