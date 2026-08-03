Caputo anunció que amplía la devolución de IVA a las pymes: para qué aplicará

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la ampliación de los reintegros de IVA para pymes. (Foto: IAE Business School)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que aumentará el monto de reintegro de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las mismas como una medida de alivio en el pago de impuestos.

El funcionario comunicó la decisión en una entrevista de TV en A24 en la que detalló que aseguró que hoy las pymes tiene dos o tres problemas: uno de ellos es el alto costo financiero y el otro los problemas de fiscalizaciones por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) o la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

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“Sacamos la moratoria y ahora vamos a aumentar el monto de los reintegros por IVA que muchas pymes tienen. Y el aumento que estamos haciendo, que va a ser $50.000 millones, va a ser especialmente para pymes. Esperamos que le dé un alivio importante”, anuncio Caputo. La medida se implementará en los próximos días y responde a un escenario de creciente presión tributaria y dificultades en el acceso al crédito para el sector.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, manifestó su preocupación por las pymes (Foto: Gustavo Garello)

El anuncio se conoció después de la visita de Georgieva, quien mantuvo encuentros con funcionarios y empresarios en la Argentina. Durante la conferencia de prensa, la directora del FMI manifestó su preocupación por las pymes que son las mayores generadoras de empleo formal en la Argentina.

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Una alta fuente de Economía explicó a Infobae que la medida de devolución contemplará "IVA de bienes de uso, IVA de exportaciones, saldos de libre disponibilidad. Aunque la mayoría son IVA exportaciones”.

El criterio se orienta a cubrir la mayor cantidad posible de situaciones en las que las pymes acumulan créditos fiscales. El principal objetivo es que los montos inmovilizados en la ARCA puedan volver al circuito productivo y aliviar el costo financiero.

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Noelia Girardi, gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich explicó que el IVA se genera a favor o a pagar por la relación que hay entre las compras y las ventas, cuando las compras son superiores, se genera IVA a favor y es IVA técnico. “Ese IVA se puede generar porque el contribuyente compras más de lo que vende; o porque compra bienes de uso (máquinas), entonces el crédito fiscal es más alto; o porque exporta bienes o servicios y esas actividades no están alcanzadas por IVA, pero cuando haces compras para lo que estás exportando genera el saldo a favor”, detalló.

Por ejemplo, un contribuyente que se dedica a exportar algún tipo de servicio, cuando va a la librería o compra los productos de limpieza para la oficina en donde trabaja, en cada producto paga IVA. Pero, ese IVA que paga no lo termina absorbiendo o trasladando porque las compras fueron superiores a las ventas alcanzadas por IVA. Así se genera y se acumula saldo a favor que no lo puede utilizar con otro impuesto. Por lo que tiene que pedirle al fisco que se lo devuelva.

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La fuente de Economía remarcó que la mayoría de los saldos a favor corresponden a operaciones de exportación, aunque el nuevo esquema también incluirá a las pymes que acumulen créditos por la compra de bienes de uso y por saldos de libre disponibilidad. El Gobierno busca acelerar los tiempos administrativos y entregar liquidez a las empresas en un contexto de restricciones de financiamiento y fuerte presión fiscal.

Las dudas

Sin embargo, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, tiene dudas respecto a la implementación. “Es medio raro, porque para el recupero de IVA vinculado a exportaciones eso no tiene ningún tope presupuestario. Sí, como hay retrasos, pueden adelantar la devolución, pero es raro que sea para las dos cosas”, sostuvo.

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El experto detalló que los casos más comunes por los que las pymes piden la devolución de saldos a favor es el recupero de IVA de exportación. “Puede ser que digan que destinan más fondos para devolvérselo más rápido, lo que es muy positivo, porque cuando ese saldo está inmovilizado genera un costo financiero que se traslada a los precios de los productos o servicios que se exportan. Lo que me suena raro es que se aplique a las dos cosas indistintamente, hay menos casos de devolución de IVA por bienes de uso, tiene muchas condiciones, es peligroso pedirlo”, argumentó.

Domínguez distinguió los procesos según el origen del saldo fiscal. Para exportaciones, la legislación no fija un límite presupuestario, aunque los plazos suelen ser prolongados. En el caso de bienes de uso, el acceso al reintegro requiere cumplir con requisitos adicionales y supone riesgos para las empresas.

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Lo que no se devolvía

En marzo de este año, Infobae alertó un parate en la devolución de IVA. En el informe de recaudación del tercer mes, la cuenta de devoluciones de IVA marcó un valor nulo, mientras que en febrero de 2025 el monto llegó a $50.000 millones. El concepto de reintegros también quedó en cero, contra $50.000 millones un año antes. La ausencia de movimientos en estos rubros se dio en paralelo a una caída de la recaudación aduanera por IVA, que retrocedió 16,1% interanual, al pasar de $1.720.311 millones de pesos en febrero de 2025 a $1.443.987 millones en 2026.