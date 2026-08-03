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Tras el receso invernal, el Gobierno retoma la actividad legislativa y encara un agosto clave para las reformas

En Casa Rosada se muestran optimistas y buscarán destrabar los principales proyectos, con la reforma electoral y la del Banco Central entre las prioridades. La confluencia con el operativo por la reelección de Milei

Acto público en La Rural - Javier Milei
El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
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“Es un Gobierno que tiene la libido puesta en las reformas”, planteó un integrante de la mesa política para intentar graficar los desafíos que trazó el Gobierno para el mes de agosto, que inicia con una parada clave: un nuevo intento por tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas que más dificultades le generó al oficialismo.

Con la decisión de acelerar la actividad legislativa, en paralelo a la incipiente puesta en marcha del operativo reelección del presidente Javier Milei, la mesa política retomará la dinámica este martes a las 13, en un encuentro que promete ordenar la hoja de ruta diseñada para los próximos días, pasado el parate invernal del Congreso nacional.

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Tras dos semanas de quietud, ese mismo martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, tiene planes de protagonizar una conferencia de prensa para anunciar cambios en el capítulo de extranjerización de la tierra.

Las modificaciones, que se implementarán en la versión número 16 del proyecto y reflejan la postura que terminó imponiéndose sobre la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, debieron adoptarse ante la falta de respaldos de los aliados, en particular de los gobernadores, que anticiparon sus reclamos durante la sesión en la que se aplazó el tratamiento para este jueves 6. En la administración libertaria consideran que destrabar la media sanción será la primera prueba de la nueva etapa legislativa que busca imprimir durante agosto.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso

En paralelo, la Cámara de Diputados se prepara para activar los primeros contactos que le permitan la sanción de la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el proyecto del semestre de la Casa Rosada. Además, servirá para medir el respaldo con el que cuenta el Poder Ejecutivo de cara al resto de las reformas que impulsa.

Asimismo, la iniciativa de Inocencia Fiscal II y el debate por el articulado final de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada también figuran entre los planes de la Cámara Baja previos al inicio de la primavera. Para eso, este martes, el titular de la Cámara, Martín Menem, convocó para las 15 a los jefes de bloques aliados y dialoguistas para intentar acordar un cronograma de trabajo conjunto.

En cualquier caso, el proyecto que el oficialismo considera prioritario sigue siendo la reforma electoral. Aun sin fecha y sin los apoyos necesarios, en las filas libertarias están abiertos a avanzar con la suspensión de las PASO, como en 2025. Con el objetivo en mente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomará esta semana los encuentros con los mandatarios provinciales. La primera será este lunes, con una visita exprés a la provincia de Chaco junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, los representantes del Ejecutivo participarán del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA). No es casual la presencia del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, en la delegación que establecerá un nuevo contacto con Leandro Zdero, gobernador de una de las provincias con las que La Libertad Avanza espera repetir la alianza rumbo a 2027.

El ministro del Interior recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero

El propio Presidente ratificó su intención de avanzar con la reforma que figura como una de las condiciones que deberán darse para consolidar la reelección en 2027. “Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”, planteó en una de las entrevistas que brindó el fin de semana.

En Balcarce 50 saben que el principal desafío es concretar los planes legislativos casi en paralelo al desarrollo del operativo para asegurar un segundo mandato de Milei. La tarea no es sencilla: deberán equilibrar los acuerdos en ambas cámaras y los planes electorales de las distintas provincias. Esto último abrió un debate interno porque algunos actores del espacio consideran anticipado el lanzamiento de la campaña electoral.

Pese a que el propio libertario reveló que ya definió al compañero de fórmula que lo acompañará en los próximos comicios presidenciales, desde su entorno aseguran que su obsesión está en el paquete de reformas económicas que anunció el pasado jueves en cadena nacional. “En la cabeza de Milei son más importantes las reformas estructurales que cualquier acuerdo electoral”, admitieron ante este medio.

Mientras el frente interno queda en manos de la mesa política, el Presidente se concentra en los nuevos compromisos internacionales que aspira a concretar para consolidar una alianza regional de derecha e impulsar una cumbre en la Argentina que podría celebrarse antes de fin de año. La voluntad del libertario es convertirse en el representante de Donald Trump en el continente.

Por eso, el mandatario partirá este miércoles, a las 20, a la ciudad de Quito, en Ecuador. Allí se entrevistará con su par, Daniel Noboa. Desde allí se trasladará al día siguiente a Cali para dar el presente en la ceremonia de asunción del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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