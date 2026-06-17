WhatsApp cambia sus mensajes temporales: así funcionará la opción “ver solo una vez”

WhatsApp se encuentra probando nuevas funciones en su versión beta. (Meta)

WhatsApp está probando una nueva función que permitirá enviar mensajes de texto que desaparecerán después de ser abiertos por el destinatario. La herramienta, detectada en la versión beta de la aplicación para iPhone, busca ampliar las opciones de privacidad de la plataforma y ofrecer una forma de compartir información sin dejar registros permanentes en las conversaciones.

La característica, que ya había aparecido anteriormente en pruebas para Android, se encuentra actualmente disponible de forma limitada en la versión beta 26.24.10.16 de WhatsApp para iOS. Aunque todavía no existe una fecha oficial para su lanzamiento, todo apunta a que Meta continúa trabajando en su desarrollo.

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Cómo funcionarán los mensajes de “ver solo una vez”

La nueva herramienta permitirá a los usuarios enviar mensajes de texto que se eliminarán automáticamente después de ser leídos por el destinatario.

Según reveló el portal especializado WABetaInfo, la función añadirá una opción denominada “Enviar para una sola visualización” dentro del menú de envío. De esta manera, el emisor podrá decidir si un mensaje debe desaparecer inmediatamente después de ser abierto.

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La nueva función de WhatsApp tendrá mensajes que solo se podrán leer una vez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema es similar al que WhatsApp ya utiliza para las fotografías y videos de visualización única, una función que lleva varios años disponible en la aplicación.

La intención es extender este nivel de privacidad a los mensajes de texto convencionales, permitiendo que determinadas conversaciones tengan una vida útil mucho más limitada.

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WhatsApp también trabaja en temporizadores personalizados

Además de los mensajes que desaparecen tras una sola lectura, la compañía estaría desarrollando una opción adicional para configurar un tiempo de eliminación personalizado.

Esta característica permitiría elegir distintos intervalos de tiempo una vez que el mensaje haya sido leído, ofreciendo más flexibilidad para quienes deseen controlar cuánto tiempo permanece visible determinada información.

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Aunque Meta todavía no ha dado detalles oficiales sobre esta posibilidad, las versiones beta muestran que la empresa continúa explorando nuevas formas de reforzar la privacidad de las conversaciones.

WhatsApp trabaja en nuevas formas de aumentar la privacidad de sus usuarios.

Las medidas de protección serían similares a las de las fotos de un solo uso

La nueva función no solo limitaría la duración del mensaje, sino que también incorporaría varias restricciones para evitar que el contenido pueda conservarse por otros medios.

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De acuerdo con las filtraciones, los mensajes de texto de visualización única incluirían protecciones contra:

El reenvío de mensajes.

La copia del contenido.

Las capturas de pantalla.

La grabación de pantalla.

Estas medidas ya están presentes en los contenidos multimedia de visualización única y forman parte de las estrategias de Meta para impedir la distribución no autorizada de información privada.

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Meta prueba nuevas funciones que pronto estarían disponibles en la versión oficial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para qué podrían utilizarse los mensajes temporales

La nueva característica está orientada a situaciones en las que los usuarios necesiten compartir información sensible o de carácter temporal.

Entre los posibles usos se encuentran:

Códigos de verificación.

Contraseñas temporales.

Datos personales.

Instrucciones confidenciales.

Información que no se desea conservar a largo plazo.

Con ello, WhatsApp busca ofrecer un mayor control sobre el contenido compartido y responder a la creciente demanda de herramientas enfocadas en la privacidad.

Cuándo podrían llegar los mensajes que se autodestruyen

Por ahora, la función permanece en fase de pruebas y solo está disponible para algunos usuarios que utilizan la versión beta de WhatsApp para iPhone.

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Esto significa que todavía podría sufrir modificaciones antes de llegar al público general e incluso existe la posibilidad de que Meta decida no incorporarla de manera definitiva.

Los mensajes que se autodestruyen se encuentran siendo probados en la versión beta para iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el hecho de que la característica haya aparecido tanto en Android como en iOS sugiere que la compañía mantiene el proyecto en desarrollo.

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En los últimos años, WhatsApp ha reforzado progresivamente sus opciones de privacidad mediante herramientas como los mensajes temporales, las fotografías de visualización única y los chats protegidos, por lo que la llegada de mensajes de texto que desaparezcan tras una sola lectura encajaría dentro de esta estrategia.

Aunque todavía no existe una fecha de lanzamiento confirmada, la nueva función podría convertirse en una de las próximas novedades de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.