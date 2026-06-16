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WhatsApp Web: llamadas y videollamadas grupales llegarán pronto en 2026

Los usuarios podrán agregar hasta 32 integrantes a este tipo de llamadas, el mismo límite que existe en la versión móvil y de escritorio

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WhatsApp Web está probando las llamdas y videollamadas grupales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp Web está probando las llamdas y videollamadas grupales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp Web incorporará llamadas y videollamadas grupales, una función que hasta ahora solo está disponible en la aplicación móvil y de escritorio. La novedad, detectada en fase de prueba por WaBetaInfo, llegará para completar una herramienta que ya existe de forma parcial: desde hace tiempo, los usuarios pueden realizar llamadas individuales desde la versión web, pero no grupales.

Para iniciar una llamada grupal, se deberá abrir un chat de grupo y buscar el botón de llamada en la parte superior de la conversación. Al pulsarlo, el sistema permitirá elegir entre llamada de voz y videollamada, y también seleccionar a qué integrantes del grupo incluir, sin necesidad de convocar a todos automáticamente.

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Las llamadas grupales en WhatsApp Web admitirán hasta 32 participantes, el mismo límite que rige en las versiones móvil y de escritorio. El tope aplicará tanto a llamadas de voz como de video.

Captura de pantalla de la interfaz de WhatsApp Web en modo oscuro, mostrando una ventana emergente que anuncia "New: Calling on web" con botones para llamadas de voz y video
Las llamadas y videollamadas grupales de WhatsApp admitirán hasta 32 integrantes. (WaBetaInfo)

Cómo estarán protegidas las llamadas en WhatsApp Web

Las llamadas grupales estarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo basado en el protocolo Signal, la misma tecnología que resguarda todos los mensajes y llamadas de la plataforma.

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Solo los participantes podrán escuchar la conversación: WhatsApp ni Meta tendrán acceso al contenido. No requerirá ninguna configuración adicional; funcionará de forma automática en todas las llamadas, sin importar la cantidad de participantes.

Cómo se manejarán los enlaces de invitación y sala de espera en WhatsApp Web

Las llamadas grupales incluirán la opción de generar un enlace de invitación para que otros usuarios se unan con solo pulsarlo.

Para mayor control sobre quién accede, los usuarios pueden activar una sala de espera. Ten presente que cualquier persona con el enlace puede unirse a la llamada, por lo que recomienda compartirlo solo con contactos de confianza.

WhatsApp ha agregado diversas funciones a su versión Web. . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp ha agregado diversas funciones a su versión Web. . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones han llegado a WhatsApp Web

En lo que llegan las llamadas y videollamadas a WhatsApp a todos lo usuarios, estas son algunas funciones ha integrado en esta versión:

  • Visualizaciones de archivos en formato PDF.

Ahora es posible visualizar un archivo en formato PDF directamente en WhatsApp Web. La plataforma permite hace zoom al contenido y si el usuario cuenta con Adobe Acrobat, el documento se puede editar.

  • Nueva galería multimedia.

En la barra lateral izquierda, aparece una nueva galería multimedia que visualiza todos los archivos multimedia, documentos y enlaces recibidos para que la interacción estos contenidos sea más rápida.

  • Agregar estados.

Los usuarios ahora, además de ver estados, pueden agregar contenido a estas actualizaciones directamente en WhatsApp Web.

Captura de pantalla de una interfaz de usuario que muestra una galería de fotos con múltiples imágenes fuertemente pixeladas dispuestas en una cuadrícula
Los usuarios ahora pueden acceder una galería multimedia de archivos, fotos, videos y enlaces. (WhatsApp Web)

Qué es WhatsApp Plus, la nueva suscripción de Meta

WhatsApp Plus es la nueva suscripción oficial de pago lanzada por Meta, diseñada para ofrecer a los usuarios funciones avanzadas de personalización y organización dentro de la aplicación de mensajería, sin alterar la naturaleza gratuita de su versión estándar.

Históricamente, el término “WhatsApp Plus” se asociaba a aplicaciones de terceros no oficiales que representaban riesgos de seguridad y posibles baneos. Sin embargo, Meta ha adoptado este nombre para su propio servicio premium legítimo y seguro.

Por un costo aproximado de 2,99 dólares mensuales, esta suscripción opcional se centra en mejorar la experiencia visual y la gestión de conversaciones.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
WhatsApp Plus es la nueva suscripción de Meta para esta plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus principales características se incluye la posibilidad de cambiar el tema de la aplicación mediante una amplia gama de colores, así como la opción de seleccionar iconos personalizados para la pantalla de inicio.

Además, los usuarios de WhatsApp Plus pueden fijar hasta 20 chats prioritarios en la parte superior, superando el límite tradicional, y acceder a paquetes de stickers premium exclusivos con efectos especiales.

Otra ventaja es la capacidad de asignar tonos de llamada y alertas exclusivas a contactos específicos, junto con opciones avanzadas para organizar las listas de chats.

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