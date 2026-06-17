Tecno

Usar IA para detectar noticias falsas puede debilitar tu propio criterio, según un estudio del MIT

Aunque muchos participantes creyeron haber aprendido a distinguir mejor la desinformación, los resultados indican lo contrario al retirar la ayuda

Guardar
Google icon
Mujer sentada en un banco de madera, inclinada, mirando su teléfono móvil. Viste gorro y bufanda grises, chaqueta negra. El suelo tiene hojas de otoño.
Un estudio del MIT alerta que depender de la IA puede debilitar la detección de noticias falsas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se presenta como una aliada para combatir la desinformación, pero un reciente estudio del MIT advierte que depender demasiado de estos sistemas podría erosionar la capacidad personal de distinguir noticias falsas.

Este hallazgo cobra especial relevancia en un contexto donde el consumo de contenidos a través de chatbots y plataformas impulsadas por IA es cada vez más frecuente, especialmente entre los jóvenes.

PUBLICIDAD

Así se hizo el estudio: IA, confianza y deterioro de habilidades

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Media Lab siguió a 67 participantes durante un mes, evaluando su habilidad para identificar titulares e imágenes falsas, tanto con como sin asistencia de un chatbot de IA.

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
Método socrático, la propuesta para que la IA enseñe a pensar en lugar de dar respuestas (Imagen ilustrativa Infobae)

Los resultados iniciales fueron prometedores: la precisión aumentó un 21% con ayuda de la IA. Sin embargo, al eliminar la asistencia, el rendimiento cayó 15 puntos porcentuales respecto al inicio del experimento, incluso cuando los participantes creían que habían mejorado sus habilidades.

PUBLICIDAD

La investigación revela un riesgo inesperado: confiar demasiado en la IA puede generar una ilusión de competencia, cuando en realidad la capacidad de discernir información por cuenta propia se debilita.

Este fenómeno no es exclusivo de la detección de noticias falsas. Otros estudios han demostrado que el uso intensivo de IA afecta la capacidad de resolver problemas matemáticos, redactar textos o analizar datos médicos. Al principio, la IA potencia el rendimiento humano, pero si se convierte en muleta, las habilidades cognitivas pueden terminar por debajo del nivel original.

Esta paradoja plantea un reto para la alfabetización digital del futuro: cómo aprovechar la IA sin perder la autonomía intelectual.

¿Cómo se puede usar la IA de manera más inteligente?

Primer plano de una mujer caucásica con cabello oscuro, sentada en un sofá claro, mirando un smartphone negro con el ceño fruncido.
Scroll infinito y chatbots, dos hábitos digitales que pueden afectar atención y análisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio del MIT sugiere que la clave para no caer en la dependencia es el diseño de sistemas basados en el método socrático. En vez de ofrecer respuestas directas, la IA puede formular preguntas que guíen al usuario hacia el razonamiento propio. Así, el proceso de aprendizaje se mantiene activo y la persona desarrolla habilidades de análisis, incluso cuando la asistencia se retira.

Como explica uno de los autores, Valdemar Danry, el objetivo debe ser encontrar el equilibrio entre la velocidad y la profundidad del aprendizaje, usando la IA como herramienta de apoyo, no como reemplazo del pensamiento crítico.

El impacto de la IA en el consumo digital y la salud mental

La relación entre tecnología y deterioro cognitivo no es exclusiva de las noticias falsas. El fenómeno del “scroll infinito” en plataformas como TikTok, YouTube Shorts o Instagram Reels también afecta la memoria, el autocontrol y la capacidad de concentración. El diseño de estas aplicaciones, basado en recompensas variables y estímulos adictivos, puede saturar la mente y reducir la retención de información.

El resultado es una generación más expuesta a la dispersión y la fatiga mental, con consecuencias que van desde el “doomscrolling” —el consumo compulsivo de contenido negativo— hasta la disminución de la capacidad de análisis.

Estrategias para mantener el criterio propio en la era digital

  • Limitar el uso de herramientas de IA a funciones de apoyo, evitando delegar por completo tareas críticas de evaluación o análisis.
  • Promover el pensamiento crítico y la alfabetización digital en escuelas y entornos laborales.
  • Optar por asistentes de IA que orienten mediante preguntas y no solo con respuestas automáticas.
  • Usar funciones de bienestar digital y establecer pausas para no caer en el consumo irreflexivo de información.

El estudio del MIT subraya la necesidad de encontrar un equilibrio saludable entre la asistencia tecnológica y el desarrollo de habilidades propias. La IA puede ser un aliado formidable para identificar noticias falsas y navegar el océano digital, pero solo si se usa con conciencia y criterio.

Delegar el juicio por completo a los sistemas puede llevar a una sociedad menos autónoma y preparada para los desafíos de la desinformación y la sobrecarga de noticias. En la era digital, conservar la capacidad de pensar por uno mismo es más valioso que nunca.

Temas Relacionados

MITIAChatbotNoticias FalsasFake NewsTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo se usa la realidad virtual para simular incendios y catástrofes en tiempo real

En centros de entrenamiento de bomberos se usa este tecnología en la parte teórica para luego pasar a la parte práctica donde se simulan emergencias industriales

Cómo se usa la realidad virtual para simular incendios y catástrofes en tiempo real

Jeff Bezos tiene claro cómo salvar la Tierra: colonizar la Luna

El deterioro ambiental causado por las empresas contaminantes sería el motivo para buscar salidas del planeta

Jeff Bezos tiene claro cómo salvar la Tierra: colonizar la Luna

El sueño tecnológico de 70 años que Google está a punto de hacer realidad: qué es la eternidad cuántica

Este avance físico puede mejorar el funcionamiento de unos dispositivos llamados computadores cuánticos, que a su vez, aceleran el desarrollo de medicamentos

El sueño tecnológico de 70 años que Google está a punto de hacer realidad: qué es la eternidad cuántica

Liderazgo de ChatGPT cae por debajo del 50%: Gemini y Claude cada vez son más usados

Un estudio asegura que a los usuarios les gusta variar entre chatbots con IA según sus necesidades

Liderazgo de ChatGPT cae por debajo del 50%: Gemini y Claude cada vez son más usados

13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

Un estudio estima que 5,4 millones de adolescentes y jóvenes recurren a chatbots para afrontar tristeza, ansiedad o enojo, en un contexto de escaso acceso a atención especializada

13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

DEPORTES

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

Qué edad tenían los jugadores de la selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

TELESHOW

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

La frase de Duki sobre los gustos de las mujeres que generó polémica: “Tal vez les parece más atractivo”

Chiche Gelblung habló sin filtro de su última internación: “El tema no era perder el pie, era que perdiera la vida”

Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

Lucía Galán celebró la graduación de su hija y el reencuentro con su exmarido: “Nuestro camino no ha sido fácil”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defensa y para atacar en profundidad territorio ruso

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defensa y para atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

El campesino condenado a la hoguera por comparar el origen del mundo con un queso: así trabaja la microhistoria de Carlo Ginzburg

El Supremo de Brasil le pidió a Jair Bolsonaro explicaciones por un arma en su prisión domiciliaria

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”