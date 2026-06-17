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Los partidos del Mundial 2026 no se reproducen en Android: soluciona el error en cuatro pasos

Entre las causas comunes de este problema está la falta de actualizaciones, un almacenamiento insuficiente y defectos en las aplicaciones streaming

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Hombre joven en un sofá con expresión de frustración, sostiene un teléfono Android mostrando un mensaje de error de reproducción del Mundial 2026.
Fallos en el dispositivo pueden generar frustración y desconcierto sobre su origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del Mundial 2026 motivó a millones de fanáticos a seguir los partidos desde cualquier lugar, utilizando principalmente sus teléfonos inteligentes, no obstante, en algunos casos, dispositivos Android pueden presentar errores al reproducir la transmisión en vivo de los encuentros.

Según información del blog de Android, esta problemática suele asociarse con el rendimiento del dispositivo, el estado de las actualizaciones y la gestión del almacenamiento interno.

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En este contexto, se presentan una serie de pasos para solucionar el fallo, permitiendo que los usuarios recuperen la normalidad en la reproducción de los partidos y no pierdan detalle de la competencia.

Qué es lo primero que se debe hacer si falla un celular Android

Primer plano de manos sosteniendo un celular Samsung negro, con la pantalla mostrando la opción "Reiniciar". Un periódico y una taza de café están al fondo.
Reiniciar el dispositivo puede resolver fallos temporales y mejorar el rendimiento para ver transmisiones en directo durante el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros pasos consiste en reiniciar el dispositivo. La lentitud, las demoras o la falta de respuesta del teléfono afectan directamente la capacidad de reproducción de videos en aplicaciones streaming o transmisiones en vivo.

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El procedimiento habitual implica mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente 30 segundos, hasta que el teléfono se apague y vuelva a encenderse. En algunos modelos, aparece la opción “Reiniciar” en pantalla, que debe seleccionarse para completar el proceso.

Reiniciar el dispositivo restaura procesos internos y libera memoria temporal, lo que puede resolver errores puntuales de carga o funcionamiento. Esta acción suele ser suficiente para restablecer el rendimiento en una gran parte de los casos. Si el inconveniente persiste, se debe avanzar con los siguientes pasos.

De qué forma saber si el celular necesita una actualización

Actualizar el sistema operativo Android asegura compatibilidad con las aplicaciones que transmiten los partidos y previene errores inesperados. (Foto: Europa Press)
Actualizar el sistema operativo Android asegura compatibilidad con las aplicaciones que transmiten los partidos y previene errores inesperados. (Foto: Europa Press)

El segundo paso propuesto por Android es verificar si existe una actualización de sistema disponible. Diversos errores de reproducción se originan cuando el dispositivo opera con versiones antiguas del sistema, lo que limita la compatibilidad con aplicaciones streaming.

Para comprobarlo, es necesario abrir la aplicación de Configuración, buscar la sección “Sistema” y seleccionar “Actualización de software”. En algunos teléfonos, la opción se encuentra bajo “Acerca del teléfono” o “Acerca de la tablet”.

Si el sistema informa que hay una actualización pendiente, se debe seguir el proceso guiado en pantalla. Actualizar el sistema operativo garantiza la estabilidad y el correcto funcionamiento de las aplicaciones relacionadas con el Mundial 2026, publicó el blog de Android.

Cómo influye el espacio de almacenamiento en la reproducción de partidos

Persona sostiene un celular donde la pantalla muestra que se han liberado 75 GB de almacenamiento.
Tener suficiente espacio libre en el teléfono permite una reproducción fluida y evita bloqueos durante los encuentros deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión del almacenamiento es otro factor clave que puede impedir la correcta reproducción de contenidos. Android señala que, si el dispositivo cuenta con menos del 10% de espacio libre, pueden presentarse fallos en aplicaciones y en la reproducción de videos en directo.

Para verificar el espacio disponible, se debe acceder a la configuración y consultar la sección de almacenamiento, que varía según el modelo. Si el espacio libre es escaso, es clave borrar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones no utilizadas o transferir fotos y videos a servicios en la nube.

Liberar espacio mejora el rendimiento general del celular y previene bloqueos inesperados o interrupciones durante los partidos. Android enfatiza que mantener suficiente espacio libre permite que las aplicaciones funcionen sin restricciones y reduce la posibilidad de nuevos errores.

Por qué hay que actualizar las aplicaciones y cerrar las que no se usan

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
Mantener las aplicaciones actualizadas y cerrar las que no se utilizan reduce las fallas y optimiza los recursos del dispositivo durante el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El blog de Android indica que el funcionamiento de las aplicaciones, sobre todo las que permiten ver los partidos del Mundial 2026, depende de que estén correctamente actualizadas.

Para hacerlo, se debe abrir la tienda Google Play Store, pulsar el icono de perfil y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”. Allí, en el apartado “Actualizaciones disponibles”, es posible actualizar todas las apps o elegir una en particular. Esta medida asegura la compatibilidad con las plataformas de transmisión oficiales.

Asimismo, se aconseja cerrar o forzar la detención de aplicaciones que no se estén utilizando. En la mayoría de los dispositivos, esto se logra desde la configuración, seleccionando la app en cuestión y eligiendo la opción de detenerla.

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