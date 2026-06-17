El punto azul que aparecerá en tu celular y te avisará si te están persiguiendo

El punto azul en Android indica que una aplicación está accediendo a la ubicación del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de móviles Android han notado la aparición de un pequeño punto azul en la parte superior derecha de la pantalla de sus dispositivos. Lo que se convierte en un nuevo elemento de protección para saber si desde una aplicación están monitoreando nuestra ubicación.

Hasta ahora, Android contaba con otros dos indicadores de colores: el punto verde, que señaliza el uso de la cámara, y el naranja, que indica que el micrófono está activo. El azul, en cambio, se reserva exclusivamente para advertir sobre el acceso a la geolocalización del dispositivo.

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Cómo es la llegada del punto azul a Android

Apple ya implementó hace tiempo un sistema similar en sus iPhone, lo que permitió a los usuarios detectar de inmediato cuándo una app intentaba acceder al micrófono, la cámara o la ubicación. Android, en su búsqueda por reforzar la privacidad, ha decidido incorporar y perfeccionar este sistema de alertas visuales.

La actualización que incluye el punto azul comenzó a desplegarse primero en los teléfonos Pixel de Google con la versión Android 16 QPR3. El plan es que, con la llegada de Android 17, este indicador se convierta en un estándar para todas las marcas que utilizan el sistema operativo, incluidas Samsung, Xiaomi, Redmi y POCO.

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Android 17 busca convertir el punto azul en un estándar para marcas como Samsung, Xiaomi, Redmi y POCO. (Google)

En el caso de Xiaomi y dispositivos relacionados, el cambio estará vinculado a la actualización HyperOS 4, prevista para lanzarse alrededor de octubre, aunque dependerá de la región y el modelo.

Qué significa el punto azul y cómo funciona

El punto azul en la barra de estado de un móvil Android significa que una aplicación está accediendo en ese momento a la ubicación del dispositivo. El indicador aparece en la esquina superior derecha, junto al ícono de la batería y la hora, y desaparece cuando la app deja de consultar la geolocalización.

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La principal función de este aviso es evitar que las aplicaciones accedan a los datos de ubicación de manera silenciosa, sin que el usuario lo sepa. En la práctica, muchas apps requieren este permiso para funcionar correctamente, pero hasta ahora no siempre era evidente cuándo estaban utilizando el GPS, lo que podía generar sospechas de rastreo o consumo inesperado de batería.

Android ha adoptado un código de colores para sus alertas de privacidad:

Verde: una aplicación está usando la cámara.

Naranja: una aplicación está utilizando el micrófono.

Azul: una aplicación está accediendo a la ubicación.

La actualización con el punto azul comenzó a desplegarse en los Google Pixel con Android 16 QPR3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando más de un permiso está en uso al mismo tiempo, el sistema da prioridad a la cámara, mostrando primero el punto verde, dado que consume más energía. Sin embargo, al pulsar sobre el punto, se despliega un menú donde es posible ver qué otros permisos están activos y qué aplicaciones los están utilizando.

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De esta manera, el usuario puede saber en todo momento qué recursos están siendo empleados y por qué aplicaciones, lo que permite tomar decisiones informadas sobre el uso y la gestión de permisos.

Qué hacer cuando aparece el punto azul

El punto azul puede aparecer incluso cuando no hay ninguna aplicación abierta en primer plano, ya que algunas pueden consultar la ubicación en segundo plano. Si notas este indicador sin motivo aparente, conviene revisar qué apps tienen permiso para acceder a la localización.

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Si varios permisos están activos en Android, el sistema prioriza el punto verde y permite ver el resto al pulsar el indicador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para ello, basta con dirigirse a Ajustes - Privacidad y seguridad - Configuración de privacidad - Administrador de permisos. Allí, selecciona el permiso de ubicación y consulta la lista de aplicaciones autorizadas. Puedes limitar el acceso a aquellas que solo lo necesiten cuando estén activas, o directamente revocar el permiso a las que consideres innecesario.

Este sencillo paso ayuda a prevenir el uso indebido de datos personales y reduce el riesgo de que aplicaciones maliciosas o poco transparentes rastreen tus movimientos.

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