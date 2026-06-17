Cómo se usa la realidad virtual para simular incendios y catástrofes en tiempo real

La parte teórica de los cursos para bomberos se complementa con práctica es espacios controlados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación de bomberos industriales ha experimentado una transformación en Colombia y Latinoamérica. En el centro de entrenamiento ubicado en Cartagena, los aspirantes a responder emergencias en ambientes industriales acceden a una metodología que integra prácticas reales con tecnologías avanzadas, incluida la realidad virtual.

Según explicó Carolina López, gerente técnica para Latinoamérica de SACS Group, el entrenamiento efectivo exige mucho más que la experiencia en campo. “Para poder atender cualquier tipo de escenario a nivel de emergencia es primordial tener un entrenamiento teórico antes de la práctica”.

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Cómo se integra la realidad virtual en la capacitación de bomberos industriales

El avance de la realidad virtual ha permitido que los programas de formación, en la parte teórica, repliquen situaciones críticas con un alto nivel de realismo.

La parte teórica es clave antes de pasar a los espacios físicos simulados con emergencias reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Utilizamos realidad virtual para simular escenarios de la vida real, los cuales permiten que el respondedor, cuando llegue a un escenario real o simulado, tenga más clara la visual para atender la emergencia y definir la estrategia”, señaló la gerente técnica.

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De acuerdo con López, el centro utiliza software especializado para simular escenarios que los bomberos pueden encontrar en plantas industriales, como incendios en tanques o carrotanques, derrames de hidrocarburos y fugas de sustancias tóxicas.

Qué tipo de emergencias industriales pueden simularse con tecnología

Tanto en la parte teórica como práctica se abarcan una amplia gama de emergencias. Entre los eventos simulados se encuentran incendios estructurales, explosiones, rescates en altura, derrames de productos peligrosos y fugas de gases como el cloro.

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Participantes practican la respuesta ante incendios y explosiones en instalaciones industriales. (Foto: Infobae)

Asimismo, la tecnología permite abordar desastres de origen natural, como terremotos y maremotos, aunque estos últimos no son el foco principal del centro.

“Simulamos todo tipo de emergencias: rescates, incendios, explosiones, derrames, fugas. Incluso algunas relacionadas con terremotos y maremotos”, detalló López. Esta amplitud de situaciones fortalece la preparación integral de los bomberos, quienes desarrollan habilidades para reconocer y responder a distintos tipos de incidentes.

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Cómo se diseñan los escenarios que simulan emergencias

El diseño de los escenarios se basa en la identificación de los riesgos más recurrentes en la industria. Para cada emergencia, el grupo técnico recrea una escala realista que permite experimentar las condiciones exactas que enfrenta un bombero en campo.

Personal de emergencia realiza prácticas de rescate en altura, utilizando torres y aparatos especializados como parte del entrenamiento técnico en el centro de Cartagena. (Foto: Infobae)

El centro cuenta con escenarios industriales integrados con redes propias de control de incendios y sistemas especializados para responder a cada tipo de siniestro.

“Aprendemos de los escenarios donde hay mayor riesgo y, con base en eso, recreamos emergencias de incendio en tanques, carrotanques o explosiones en plantas. La infraestructura permite que el escenario se atienda de la manera más real posible”, aseguró.

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Qué retos enfrentan los bomberos que se inician en este tipo de emergencias

La dificultad de atender una emergencia no depende solamente de la magnitud del incidente, sino de sus características específicas. Para los nuevos bomberos, la identificación del tipo de incendio o sustancia involucrada representa uno de los primeros retos.

“No todos los incendios son iguales. Lo que se aprende acá es a identificar el tipo de fuego y la sustancia involucrada para saber cómo atender la emergencia”, remarcó López.

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Bomberos industriales desarrollan ejercicios de control de incendios en un vehículo cisterna. (Foto: Infobae)

La formación incluye desde cursos para principiantes hasta entrenamientos avanzados para profesionales con años de experiencia. Los instructores, algunos con más de setenta años, aportan su conocimiento a las nuevas generaciones y ayudan a adaptar la metodología a distintos niveles de experticia.

Para qué sectores y perfiles está orientada la capacitación de bomberos industriales

Este tipo de centros recibe a participantes de diversas industrias. Desde empresas de manufactura y alimentos hasta el sector de oil y gas, todas pueden beneficiarse de la formación en gestión de emergencias industriales.

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Los perfiles van desde brigadistas y operarios hasta gerentes y vicepresidentes responsables de definir estrategias de atención. En términos de género, la representación femenina aún es baja, aunque en aumento.

“Actualmente tenemos alrededor de 350 estudiantes, de los cuales 35 son mujeres”, informó López. La diversidad etaria es amplia: cualquier persona mayor de edad puede acceder a los cursos, y la selección depende de los requisitos previos de cada programa.

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