Epic Games regala dos juegos: ajedrez táctico y carreras de combate para descargar sin costo

Epic Games Store regala The Ouroboros King y Warhammer 40,000: Speed Freeks - créditos Epic Games Store

Epic Games Store estrena una nueva semana de juegos gratuitos, permitiendo a los usuarios sumar sin costo The Ouroboros King y Warhammer 40,000: Speed Freeks a sus bibliotecas digitales. La promoción, vigente del 11 al 18 de junio, ofrece dos propuestas contrastantes que combinan estrategia inspirada en el ajedrez y acción de carreras con combates en escenarios futuristas.

Esta iniciativa no solo responde a la tendencia de accesibilidad en el gaming para PC, sino que fortalece el ecosistema digital, permitiendo que más personas experimenten títulos de calidad sin barreras económicas. Para quienes siguen las novedades del sector, reclamar estos juegos es una oportunidad para probar dinámicas innovadoras y ampliar la colección personal.

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Solo hace falta iniciar sesión, entrar a la ficha de cada título, confirmar el precio en cero y seleccionar obtener, tras lo cual quedan asociados a la cuenta de forma permanente para instalarlos después desde el cliente oficial - (Foto: Epic Games)

Cuáles son los dos nuevos juegos que está regalando Epic Games Store

The Ouroboros King es un título de estrategia roguelike que fusiona las reglas del ajedrez con elementos de construcción de mazos y progresión por reliquias. Los jugadores forman ejércitos con piezas tradicionales y de fantasía, mejorando sus habilidades con objetos especiales que pueden transformar la dinámica de cada partida. El sistema obliga a planificar cada movimiento, ya que solo se puede desplazar una pieza por turno, y el posicionamiento resulta clave para la victoria.

Cada derrota traslada al usuario a una nueva línea temporal, con mapas y desafíos distintos, lo que asegura que ninguna partida sea igual a la anterior. Además, el juego ofrece sesiones cortas, múltiples niveles de dificultad y acceso completo a todo su contenido desde el inicio, facilitando la inmersión tanto de principiantes como de aficionados al ajedrez y la estrategia.

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Para quienes prefieren la acción, Warhammer 40,000: Speed Freeks presenta un escenario donde la velocidad y el combate se combinan en un entorno caótico lleno de explosiones y desafíos. Ambientado en el universo de Warhammer 40K, el juego invita a formar parte de Da Speedwaaagh! y competir en equipos a través de circuitos devastados, luchando por el control de puntos estratégicos o escoltando convoyes en misiones colectivas.

El título destaca por su variedad de vehículos, como buggies, tanques y helicópteros, cada uno con manejo y capacidades únicas. El sistema de personalización y el editor de niveles permiten a la comunidad crear y compartir sus propios circuitos, aumentando la re-jugabilidad y fomentando la creatividad colectiva.

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Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Epic impulsa la accesibilidad en PC con juegos gratuitos y bibliotecas permanentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para obtener estos títulos es sencillo, incluso para quienes no suelen usar plataformas digitales:

Crear una cuenta o iniciar sesión : Accede a store.epicgames.com y regístrate con tu correo electrónico, o utiliza una cuenta ya existente.

Explorar la tienda : Busca los juegos destacados como gratuitos en la sección “Tienda”.

Seleccionar y reclamar : Entra en la ficha de cada juego, verifica que el precio sea “0” y selecciona la opción de obtener. No se solicita información de pago.

Añadir a la biblioteca : Los títulos quedarán almacenados de forma permanente en la cuenta, aun si se desinstalan posteriormente.

Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, inicia sesión, accede a tu biblioteca y elige el juego que desees instalar.

Antes de descargar, se recomienda revisar los requisitos técnicos para asegurar la compatibilidad del equipo y evitar problemas de rendimiento.

Un contexto favorable para el gaming en PC

La creciente potencia del hardware, la estabilización de precios y la optimización mediante inteligencia artificial han hecho que la PC sea la plataforma preferida para muchos jugadores. Herramientas como DLSS de Nvidia o FSR de AMD permiten disfrutar de títulos exigentes sin sacrificar rendimiento, mientras que la apertura del ecosistema y la llegada de exclusivos de consola han eliminado barreras tradicionales.

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La flexibilidad de las tiendas digitales, la proliferación de ofertas y la posibilidad de personalizar tanto el software como el hardware refuerzan el atractivo del gaming en PC. Las promociones semanales de Epic Games Store son un ejemplo de cómo la industria busca democratizar el acceso a videojuegos de calidad, invitando a nuevos usuarios y premiando la fidelidad de la comunidad.