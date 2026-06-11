Drones en el Mundial 2026: así funciona la tecnología que iluminó el cielo mexicano

Un espectáculo de drones ilumina el cielo nocturno. Cientos de drones forman la silueta del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA sobre un paisaje urbano, exhibiendo transiciones de colores como rojo, blanco, azul y verde. La exhibición conmemora el inicio del Mundial 2026, documentado como cobertura de evento.

El Mundial 2026 ya está por comenzar y uno de los primeros grandes espectáculos tuvo lugar en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, donde un impresionante despliegue de drones iluminó el cielo durante los preparativos finales para el inicio del torneo.

El show, organizado por la FIFA, sorprendió a miles de personas y puso en evidencia cómo la tecnología se ha convertido en una pieza central de los eventos deportivos de gran escala.

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La exhibición aérea tuvo lugar durante la madrugada y presentó una serie de figuras vinculadas con la Copa del Mundo. Entre ellas aparecieron el logotipo oficial del Mundial 2026, el balón del torneo, las tres mascotas de la competencia y diferentes símbolos relacionados con el fútbol y los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La combinación de música, luces y cientos de vehículos aéreos no tripulados permitió crear una experiencia visual que rápidamente se difundió en redes sociales y entre los aficionados que esperan el inicio del campeonato.

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La FIFA organizó un show de drones antes de la inauguración del Mundial 2026. (Foto: X)

Un Mundial histórico con tres países anfitriones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un precedente en la historia del torneo. Por primera vez, la competición será organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Además, la edición contará con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos, convirtiéndose en la más grande desde que se disputa el certamen.

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El encuentro inaugural está programado para el 11 de junio y enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica, dando comienzo a un campeonato que reunirá a millones de aficionados en todo el mundo.

Cómo funcionan los espectáculos de drones

Detrás del espectáculo que iluminó el cielo mexicano existe una compleja combinación de software, sistemas de navegación y comunicación inalámbrica.

Los shows de drones utilizan flotas de vehículos aéreos no tripulados equipados con luces LED capaces de crear imágenes y animaciones tridimensionales en el aire. Cada uno de estos dispositivos vuela de forma sincronizada con los demás para construir figuras visibles desde grandes distancias.

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Show de drones sobre el Estadio Azteca en México. (Foto: X)

La coordinación de cientos o incluso miles de drones depende de programas especializados que controlan todos los movimientos con una precisión de apenas unos centímetros.

El diseño comienza en una computadora

Antes de que los drones despeguen, los ingenieros y diseñadores crean las figuras utilizando software similar al empleado en animaciones en tres dimensiones.

Estos programas convierten cada imagen en trayectorias de vuelo específicas. Posteriormente, el sistema calcula la posición que deberá ocupar cada dron en cada instante del espectáculo.

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De esta forma, los dibujos y animaciones son transformados en instrucciones que pueden ser ejecutadas por toda la flota.

La bandera de México aparece en el show de drones realizado por la FIFA. (Foto: X)

Cada dron recibe instrucciones individuales

Una vez completado el diseño, cada aparato recibe información precisa sobre la altitud, velocidad, dirección y color de las luces LED que deberá mostrar durante cada segundo del evento.

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Esto permite que los drones trabajen como si fueran píxeles flotantes en una gigantesca pantalla ubicada en el cielo.

La sincronización es fundamental, ya que un retraso o una posición incorrecta podría afectar la imagen completa.

La mascota del Mundial 2026 hecho con drones ilumina el cielo mexicano. (Foto: X)

La simulación evita accidentes

Antes del vuelo real, el sistema realiza una simulación digital para verificar que ninguna de las aeronaves invada la trayectoria de otra.

Este proceso permite detectar posibles errores y minimizar el riesgo de colisiones durante el espectáculo.

Gracias a estas pruebas previas, los organizadores pueden garantizar la seguridad y la precisión de las figuras.

GPS de alta precisión y comunicación en tiempo real

Durante la exhibición, un ordenador central envía instrucciones a toda la flota mediante señales de radio.

Cada dron utiliza un sistema GPS de alta precisión conocido como RTK (Real Time Kinematic), una tecnología que reduce el margen de error a pocos centímetros y permite mantener la coreografía perfectamente sincronizada.

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Este nivel de precisión es el que hizo posible que el cielo sobre el Estadio Azteca se transformara en una gigantesca pantalla luminosa.

Show de drones realizado por la FIFA en México. (Foto: X)

Tecnología y deporte cada vez más unidos

Los espectáculos con drones se han convertido en una alternativa cada vez más popular frente a los tradicionales fuegos artificiales. Además de ofrecer una mayor flexibilidad para crear animaciones complejas, generan menos contaminación y permiten desarrollar experiencias visuales más personalizadas.

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Con el inicio del Mundial 2026, la FIFA volvió a demostrar que la innovación tecnológica tendrá un papel protagonista en la mayor fiesta del fútbol, combinando deporte y entretenimiento para ofrecer experiencias capaces de llegar a millones de aficionados alrededor del planeta.