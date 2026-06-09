Xbox revela las primeras imágenes de Gears of War: E-Day y confirma su fecha de lanzamiento

Gears of War: E-Day será un juego exclusivo de Xbox. (Xbox)

Después de varios años de espera desde su anuncio oficial, Xbox mostró por primera vez un extenso vistazo a Gears of War: E-Day y confirmó que el esperado juego llegará el próximo 6 de octubre de 2026. La compañía aprovechó su evento especial posterior al Xbox Showcase para dedicarle un espacio exclusivo a uno de los títulos más importantes de su catálogo y despejar algunas de las principales dudas sobre su lanzamiento.

El nuevo adelanto permitió observar con mayor detalle el apartado gráfico, los escenarios y la ambientación de esta precuela de la saga, que narrará los acontecimientos ocurridos durante el Día de la Emergencia, el momento en que la humanidad fue sorprendida por la invasión de los Locust. La presentación dejó claro que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de Xbox para esta generación.

PUBLICIDAD

Además de la fecha de estreno, Microsoft confirmó que Gears of War: E-Day estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass Ultimate y que llegará exclusivamente a Xbox Series X|S y PC, descartando su lanzamiento en PlayStation 5.

Gears of War: E-Day revela sus primeras imágenes tras anunciarse su fecha de lanzamiento. (Xbox)

Xbox dedica un evento especial a uno de sus juegos más esperados

La aparición de Gears of War: E-Day se produjo en un evento independiente organizado por Xbox tras la celebración del Xbox Showcase. El hecho de que la compañía decidiera reservar una presentación exclusiva para el juego fue interpretado como una muestra de la importancia estratégica que tiene la franquicia para la marca.

PUBLICIDAD

Durante años, la nueva entrega había permanecido prácticamente sin novedades desde su anuncio. Aunque Microsoft había reiterado que el juego debutaría en 2026, hasta ahora no existía una fecha concreta para su lanzamiento.

La presentación comenzó con un nuevo tráiler que mostró por primera vez cómo luce actualmente el proyecto. Las imágenes dejaron ver una notable evolución gráfica y un nivel de detalle que busca situar a la franquicia entre las producciones más destacadas de Xbox.

PUBLICIDAD

Gears of War: E-Day llegará a las consolas de Xbox en octubre de 2026. (Xbox)

Gears of War: E-Day llegará el 6 de octubre de 2026

La principal noticia del evento fue la confirmación de la fecha de estreno. Microsoft anunció que Gears of War: E-Day estará disponible a partir del 6 de octubre de 2026, poniendo fin a meses de especulaciones sobre cuándo se produciría su lanzamiento.

La fecha representa uno de los anuncios más importantes para los seguidores de la saga, ya que marca el regreso de una de las franquicias más emblemáticas del ecosistema Xbox. Asimismo, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder al juego desde el mismo día de su estreno, sin costo adicional más allá de la suscripción al servicio.

PUBLICIDAD

El juego finalmente no llegará a PlayStation 5

Otro de los anuncios que más llamó la atención fue la confirmación de que Gears of War: E-Day no será lanzado en PlayStation 5. En las últimas semanas habían circulado rumores sobre una posible ausencia del juego en la consola de Sony, pero muchos seguidores consideraban improbable esa posibilidad debido a la estrategia multiplataforma que Microsoft había adoptado en algunos de sus títulos recientes.

Gears of War: E-Day será un juego exclusivo para Xbox. (Xbox)

Sin embargo, la compañía confirmó que esta nueva entrega permanecerá como exclusiva de Xbox Series X|S y PC, una decisión que refuerza el papel de Gears of War como una de las franquicias insignia de la marca.

PUBLICIDAD

La noticia también alimenta las especulaciones sobre un posible cambio en la estrategia de Xbox respecto a la distribución de sus futuros lanzamientos, especialmente aquellos considerados fundamentales para su identidad.

Una de las grandes apuestas de Xbox para esta generación

Con Gears of War: E-Day, Xbox busca revitalizar una de las sagas más exitosas de su historia. La serie ha sido durante casi dos décadas uno de los pilares de la marca y uno de los referentes del género de disparos en tercera persona.

PUBLICIDAD

Gears of War: E-Day es uno de los juegos más esperados para Xbox. (Xbox)

El nuevo juego servirá como precuela de la historia principal y permitirá a los jugadores conocer los acontecimientos que desencadenaron el conflicto entre la humanidad y los Locust. La apuesta de Microsoft por dedicarle una presentación propia y convertirlo en uno de los protagonistas de sus anuncios de 2026 evidencia el peso que sigue teniendo la franquicia dentro de la estrategia de la compañía.

Con la fecha de lanzamiento ya definida y las primeras imágenes reveladas, los seguidores de la saga solo tendrán que esperar unos meses más para regresar al universo de Gears of War y descubrir uno de los capítulos más importantes de su historia.

PUBLICIDAD