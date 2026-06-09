Las infidelidades pueden aumentar por la Copa Mundial 2026, advierte app de citas

Gleeden prevé que el Mundial 2026 disparará las infidelidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La app de encuentros extraconyugales, Gleeden, advierte que la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría convertirse en un catalizador de infidelidades: una encuesta propia realizada entre el 20 y el 31 de mayo de 2026 a 25.500 usuarios en América Latina reveló que el 66% de los participantes considera el torneo una situación que favorece una aventura fuera de la pareja.

Entre quienes planean asistir al evento, el 29% aseguró que buscará activamente encuentros casuales durante el torneo. Otro 52% no los descarta si surge la oportunidad. Ocho de cada 10 asistentes dejan abierta esa posibilidad.

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El 29% de los asistentes al torneo planea buscar encuentros casuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué factores impulsan las aventuras en el torneo

El motor principal no es el fútbol en sí, sino lo que el viaje representa. El 48% de los encuestados señaló que la libertad y las oportunidades de estar fuera del entorno habitual son el principal detonante.

El anonimato ocupó el segundo lugar con el 25%, y la euforia propia del evento reunió al 23% restante.

“Los grandes eventos internacionales generan una sensación de libertad temporal. Las personas están lejos de casa, fuera de sus rutinas habituales y expuestas a nuevas experiencias, lo que puede influir en su comportamiento afectivo y sexual”, indicó Silvia Rubíes, directora de Comunicaciones de Gleeden Latam.

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Para el 48% de los encuestados, alejarse del entorno habitual es el principal detonante.(Imagen ilustrativa Infobae)

La discreción también aparece como variable. La mitad de los encuestados prefiere que el encuentro ocurra en el hotel donde se hospeda; el 31% optaría por un motel o espacio neutral, y el 19% elegiría la vivienda de una persona local.

Las apps de citas, entre los grandes beneficiarios del Mundial

El estudio proyecta un alza en el uso de plataformas digitales durante el torneo. El 57% de los encuestados considera que las aplicaciones de citas facilitan los encuentros casuales en eventos masivos, y otro 27% cree que ayudan en determinadas circunstancias.

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Casi cuatro de cada 10 usuarios estarían dispuestos a contratar servicios premium para aumentar sus posibilidades de conseguir citas.

La tendencia replica un patrón ya documentado en otros eventos globales: cuando crecen los viajes internacionales, también aumenta la actividad digital vinculada a la búsqueda de encuentros románticos y sexuales.

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Cuatro de cada diez usuarios pagarían servicios premium para conseguir citas durante el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor Colombia

Entre los colombianos consultados, el optimismo deportivo tiene implicaciones sentimentales directas.

El 75% consideró que una eventual clasificación de la Selección Colombia a la final del Mundial aumentaría las probabilidades de vivir una aventura: el 25% cree que la posibilidad crecería de forma notoria, y el 50 % estima que el contexto podría influir. Gleeden supera los 650.000 usuarios registrados en Colombia.

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Qué es Gleeden

Gleeden es una plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos fundada en Francia en 2009.

Fue la primera de su tipo diseñada por y para mujeres, con un entorno privado, seguro y discreto orientado a quienes buscan relaciones fuera de la monogamia tradicional, incluidas modalidades como el poliamor y las parejas abiertas.

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La plataforma busca empoderar a las mujeres y romper tabúes sobre la libertad sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuenta con más de 14 millones de usuarios en todo el mundo y supera los 650.000 registrados en Colombia. La plataforma se define como un espacio que busca empoderar a las mujeres y eliminar tabúes en torno a la diversidad relacional y la libertad sexual.

Qué cuidados tener en cuenta al usar apps de citas

Usar aplicaciones de citas implica riesgos que van más allá de una mala experiencia romántica. Según la empresa de ciberseguridad Kaspersky, las principales amenazas incluyen estafas románticas, perfiles falsos, acoso y robo de identidad.

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Los estafadores suelen pedir cambiar la conversación a WhatsApp para evitar los controles de la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre los consejos clave: usar fotos exclusivas que no aparezcan en otras redes sociales, proteger datos personales como apellido, lugar de trabajo y fecha de nacimiento, y mantener las conversaciones dentro de la propia plataforma.

Los estafadores suelen proponer migrar el chat a aplicaciones como WhatsApp para eludir los sistemas de moderación.

Desactivar la ubicación en tiempo real, elegir plataformas reconocidas con políticas de privacidad verificables y denunciar perfiles sospechosos son medidas adicionales recomendadas.